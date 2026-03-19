La Apple Week más esperada de PcComponentes: AirPods, móviles y portátiles en los que ahorrar hasta 280 euros.

Disfruta al máximo de una campaña exclusiva de grandes descuentos para estrenar tu producto favorito esta primavera. Los envíos y las devoluciones son gratuitos

Encontrar descuentos en PcComponentes sobre productos Apple de última generación con los que ahorrar cientos de euros no es tan fácil de ver durante el año. Por eso, hay que poner en valor las grandes ofertas que hemos descubierto en su Apple Week, tras una selección exhaustiva y de haber comparado precios en otras plataformas online, con ahorros que rozan los 300 euros, en casos concretos. Y es que no siempre se pueden disfrutar de precios mínimos históricos en modelos de iPhone o descuentos tan notables en auriculares con cancelación activa de ruido prémium, como los AirPods Pro 3.

¿Qué busca un usuario al adquirir un producto Apple?

Con el motivo de las rebajas atractivas que ha puesto en marcha PcComponentes en su Apple Week tan particular, a muchos lectores de EL PAÍS Escaparate les pueden surgir preguntas sobre lo que conlleva el adquirir un producto de esta marca tecnológica; sobre todo, aquellos que nunca han tenido la oportunidad de tener uno. Si eres de los que desea adquirirlo, piensa que se les asocia con una serie de características comunes:

Una experiencia de uso depurada: la interfaz es intuitiva y limpia, y todo su ecosistema está integrado para realizar el uso de otros aparatos con fluidez.

Diseño agradable a la vista: dicho atractivo se palpa hasta en los detalles más nimios debido a los acabados de calidad que presentan sus productos.

Identificación fuerte con la marca: este vínculo se nota en una relación muy estrecha entre los productos lanzados, su ecosistema y el interés de los usuarios.

AirPods Pro 3 Bluetooth con cancelación activa de ruido

La cancelación activa de ruido de última generación de estos AirPods de alta gama se debe al buen trabajo de su chip H2: eliminan hasta el doble de ruido externo que sus predecesores, algo ideal en entornos abiertos o gaming de alto nivel, por citar dos ejemplos. Son muy fiables también si se usan haciendo deporte y con sudor abundante, al tener la certificación IP57. Y, además, cuentan con audio espacial adaptativo.

18% de descuento, ahorra 50 euros. Es el precio más bajo en los últimos 30 días.

AirPods Pro 3 Bluetooth con cancelación activa de ruido. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

IPad 2025 con wifi y pantalla de 11 pulgadas

Para los que no hayan disfrutado nunca de una tableta en condiciones, la oportunidad que da PcComponentes en su Apple Week no se puede dejar escapar. Este modelo de iPad, con 128 GB de capacidad, es ideal para subir varios niveles el rendimiento tanto en el estudio, como en el trabajo o el ocio. El responsable es su chip A16 ultrarrápido, además de una pantalla Liquid Retina y una conexión wifi tan rápida como el rayo.

10% de descuento, ahorra 40 euros.

IPad 2025 con wifi y pantalla de 11 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Móvil iPhone 14 con 128 GB de capacidad

Para los lectores que se estén planteando dar el salto de un teléfono con un sistema operativo distinto a otro del entorno Apple, ahora es el momento. Hemos fichado el modelo 14 de iPhone como una opción a destacar. Tanto su autonomía como la calidad de sus fotos son sus puntos fuertes, además de una pantalla más grande con la tecnología Super Retina XDR OLED. Además, se siente muy liviano en la mano: pesa solo 172 gramos.

24% de descuento, ahorra 180 euros. Precio mínimo histórico.

Móvil iPhone 14 con 128 GB de capacidad . CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

IPhone 15 con 256 GB de capacidad

El siguiente smartphone en la lista es modelo 15 de la empresa de Cupertino. Sus mejoras son claras con respecto al iPhone 14, en especial, en cuanto a rendimiento de su cámara y también a la conectividad empleada. Por primera vez usa un puerto USB-C en vez del clásico Ligthning, y cuenta con un diseño más refinado.

24% de descuento, ahorra 240 euros.

IPhone 15 con 256 GB de capacidad. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

IPhone 16 con 128 GB de memoria interna

Si lo que estamos buscando es dar un salto más allá en cuanto a prestaciones en smartphones de gama avanzada, el iPhone 16 es una apuesta segura. Su chip A18, de 16 núcleos, permite un rendimiento sobresaliente en aplicaciones de iA, edición multimedia y multitarea avanzada. Además, soporta carga rápida, dispone de una conectividad puntera (como 5G y wifi 7) y una doble cámara trasera de 48 Mpx y 12 Mpx de gran angular.

18% de descuento, ahorra 180 euros. Precio mínimo histórico.

IPhone 16 con 128 GB de memoria interna. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Portátil MacBook Air M4 con 16 GB de capacidad

Trabajar con un portátil que marca la diferencia se nota en el día a día. Por eso, el MacBook Air M4 reúne todas las características que un usuario exigente necesita: máxima portabilidad, autonomía destacada y pantalla de alta fidelidad. Un combo muy seductor con el que trabajar también en edición de foto o vídeo a un ritmo superior. Su autonomía también es digna de mención: cualquier usuario puede estar hasta 15 horas navegando.

23% de descuento, ahorra 280 euros. Es el precio más bajo en los últimos 30 días.

Portátil MacBook Air M4 con 16 GB de capacidad. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Mac mini M4 con 512 GB de capacidad

El tamaño en un ordenador de sobremesa lo es todo. Y en Apple lo saben bien. Por eso, siguen refinando su concepto de Mac Mini lanzamiento tras lanzamiento. El modelo M4 tiene una potencia sobrada y un rendimiento que, junto a su amplia gama de puertos o conectores, lo hacen un candidato de gran fiabilidad. En cuanto a la IA, sus últimas prestaciones se potenciarán muchísimo, al igual que otros detalles como las aplicaciones.

8% de descuento, ahorra 80 euros.

Mac mini M4 con 512 GB de capacidad. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

MacBook Neo de 13 pulgadas con chip A18 Pro

Acceder al ecosistema Apple no siempre tiene que verse limitado por el precio. Por primera vez, la empresa norteamericana de tecnología ha lanzado este modelo de MacBook, Neo, a un precio muy competitivo. Su diseño es ligero, la pantalla conserva las 13 pulgadas y es el primer portátil Mac que usa un chip de la serie A18 Pro, diseñado en exclusiva para el iPhone Pro. Dirigido a cubrir tareas ofimáticas básicas, su autonomía supera las 15 horas.

MacBook Neo de 13 pulgadas con chip A18 Pro incluido. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre ofertas de la Apple Week en PcComponentes

¿Hasta cuándo se extiende esta campaña exclusiva de ofertas de la marca Apple?

Finaliza el próximo domingo, 22 de marzo.

¿Por qué es tan especial una Apple Week en una plataforma de comercio electrónico?

Por la razón principal de que son unos productos que no suelen tener unos descuentos notables a lo largo del año.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de marzo de 2026.

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