Probamos los mejores auriculares deportivos

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Shokz Shokz OpenRun Anker Soundcore AeroFit 2 Philips Philips Open Ear JBL JBL Sense Lite Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para deportistas exigentes que priorizan comodidad y rendimiento premium. Para quienes buscan buena batería y estabilidad a precio medio. Para quienes buscan una opción económica y equilibrada para entrenamientos regulares. Para quienes quieren unos open ear funcionales a bajo precio para uso ocasional. Por qué lo recomendamos Máxima comodidad en uso prolongado, excelente estabilidad en ejercicio intenso y gran calidad general. Gran autonomía (hasta 40h con estuche), buena sujeción y conectividad multipunto. Buena relación calidad-precio, conectividad multipunto y rendimiento sólido en deporte moderado. Diseño resistente, controles integrados y rendimiento correcto para su rango de precio. Medidas Ligeros (aprox. 26 g, diseño deportivo). 6,24 x 3,1 x 4,15 cm; 44,5 g. Compactos y ligeros. Compactos y ligeros. Precio 104 € 74.99 € 31.99 € 93.99 €

Los mejores auriculares deportivos Hemos elegido los auriculares deportivos Shokz OpenRun como los mejores de la comparativa, gracias a su innovador diseño de conducción ósea y su gran comodidad.

Entrenar con música puede marcar la diferencia, pero no cualquier auricular sirve cuando hay sudor, movimiento constante y necesidad de estar atento al entorno. Los auriculares deportivos están pensados para ofrecer estabilidad, comodidad y resistencia, sin aislar por completo del exterior. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos diseñados para el ejercicio, con el fin de comprobar cuáles se mantienen firmes, resultan cómodos en sesiones largas y ofrecen una autonomía acorde al ritmo del día a día.

Características Shokz Philips Soundcore JBL Autonomía Hasta 8 horas Hasta 21 horas Hasta 40 horas Hasta 24 horas Conexión Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Diseño Conducción ósea Piercing Gancho Gancho Estuche de carga No Sí Sí Sí

¿Qué auriculares deportivos hemos elegido y cómo los hemos probado?

Actualmente, hay cada vez más diseños de auriculares inalámbricos —que son los más cómodos para hacer deporte—. Así es que en esta comparativa hemos querido probar modelos de conducción ósea, piercing y gancho para evaluar su estabilidad y comodidad al entrenar. Por lo tanto, las cuatro marcas seleccionadas para estas pruebas son: Shokz, Philips, Soundcore y JBL.

Para poner a prueba estos auriculares deportivos, los hemos emparejado con distintos dispositivos Bluetooth para comprobar la estabilidad de la conexión y el funcionamiento multipunto. Después hemos evaluado la calidad del sonido a volúmenes bajos y altos, para fijarnos si se mantenía claro y sin distorsiones. También los hemos utilizado durante carreras intensas y entrenamientos en el gimnasio para valorar estabilidad y comodidad en movimiento. Además, hemos probado su rendimiento en llamadas, notas de voz y uso del micrófono. Por último, hemos comprobado cómo se adaptan a orejas de distinto tamaño y forma tras varias horas de uso continuado.

Los mejores auriculares inalámbricos para hacer deporte Todos los auriculares han sido probados en diferentes orejas para comprobar su ajuste y su comodidad.La principal desventaja de los auriculares deportivos JBL Sense Lite es que su autonomía es la más corta. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué auriculares deportivos han sido los ganadores?

Lo que hace distintos a los auriculares deportivos Shokz OpenRun es que juegan en otra categoría. El sistema de conducción ósea permite entrenar escuchando música sin aislarte del entorno, algo clave al correr o ir en bici. Son estables, cómodos y con buena autonomía, aunque el precio alto y la ausencia de estuche rígido pesan en contra.

Los auriculares Shokz OpenRun transmiten el sonido mediante la tecnología de conducción ósea mediante vibraciones. Escaparate El País

¿Son estables?

No cabe duda de que el diseño es el punto más fuerte y que más me ha gustado de los auriculares deportivos Shokz OpenRun. A diferencia del resto de modelos, que se sostienen directamente en la oreja, estos están unidos por una diadema que cuelga alrededor del cuello. Esto evita caídas accidentales, especialmente cuando se hace ejercicio de alta intensidad, y permite retirarlos sin necesidad de llevarlos en la mano o en el estuche.

La tecnología de estos auriculares tampoco se queda atrás, y es otra de sus grandes diferencias frente a sus competidores. El sonido en este modelo se transmite a través de la conducción ósea, es decir, no se colocan dentro del oído, sino que se colocan sobre las sienes y son las vibraciones las que hacen que se escuche la música. La ventaja es que, de esta manera, los oídos quedan libres para poder seguir escuchando el entorno —aunque eso significa que no cancelan el ruido ambiental—.

Su autonomía no es nada despreciable, ya que alcanza las ocho horas de uso continuo con una sola carga completa. Desde luego, se conectan al móvil por medio de Bluetooth e incorporan botones para controlar la reproducción de forma sencilla. Son resistentes a salpicaduras de agua y al sudor y, debido a que no se insertan en el oído, son más higiénicos y su limpieza es mucho más sencilla.

No obstante, hay dos desventajas que se deben considerar en estos auriculares, que no afectan su funcionamiento, pero no dejan de ser relevantes. La primera es que solamente incluyen una bolsa de transporte, y no un estuche como el resto de modelos, por lo que hay que tener cuidado de no golpearlos o aplastarlos. Además, se trata del modelo más caro de la comparativa, con diferencia.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Sonido por conducción ósea.

Diadema para colgarlos del cuello.

Oídos libres para escuchar el entorno.

Ocho horas de autonomía.

Resistentes al sudor.

Control por botones.

A mejorar:

No incluyen estuche, solamente una bolsa.

No cancelan el ruido.

Son los más caros de la comparativa.

Otras alternativas a los mejores auriculares deportivos

Auriculares tipo ‘piercing’ Philips TAQ2000WT

Una de las cosas que más me ha gustado de los auriculares Philips TAQ2000WT es su diseño tipo piercing, muy estable incluso en entrenamientos intensos. Permiten escuchar el entorno, se conectan a dos dispositivos a la vez y ofrecen buena autonomía con estuche. El control táctil, eso sí, es menos práctico que los botones y no aíslan del ruido.

El innovador diseño tipo ‘piercing’ de los auriculares Philips TAQ2000WT es su aspecto más positivo. Cortesía de Amazon

¿Son estables?

Los auriculares Philips TAQ2000WT son un ejemplo de la última novedad en diseño de este tipo de dispositivos. Se trata del sistema tipo piercing (arracada), cuya forma en U se sostiene de la oreja haciendo presión por delante y por detrás de la misma. El auricular, por lo tanto, queda pegado a la pared interior para transmitir el sonido sin necesidad de invadir el oído. Por lo tanto, es un formato ideal para hacer deporte, ya que son estables para hacer ejercicio intenso y permiten seguir escuchando el entorno.

Estos auriculares se conectan al móvil de forma inalámbrica, por medio de Bluetooth. La ventaja es que son multipunto, lo que significa que pueden conectarse simultáneamente al teléfono y al ordenador para escuchar música y gestionar llamadas al mismo tiempo, por ejemplo. Además, una carga completa permite escuchar hasta siete horas de música sin cortes, pero vienen acompañados de un estuche de carga para aumentar su uso hasta las 21 horas.

Como ocurre con todos los modelos de la comparativa, su diseño no permite cancelar el ruido ambiental, por lo que no son los mejores para usarlos en la calle o el transporte público. No obstante, resultan muy cómodos para usarlos durante periodos prolongados y son resistentes a salpicaduras de agua y al sudor. Su funcionamiento se puede controlar mediante gestos táctiles, lo que puede ser un poco menos práctico que los botones del modelo ganador.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Ajuste tipo piercing con buena estabilidad.

Oídos libres para escuchar el entorno.

Hasta 21 horas de autonomía con el estuche de carga.

Resistentes al sudor.

Conexión Bluetooth multipunto.

A mejorar:

No cancelan el ruido ambiental.

El control táctil puede ser menos intuitivo.

Auriculares ‘open-ear’ Soundcore AeroFit 2

Si la prioridad es olvidarse de cargar los auriculares durante días, los Soundcore AeroFit 2 juegan con ventaja. La autonomía es sobresaliente y el ajuste se mantiene firme incluso en entrenamientos intensos. Eso sí, el control táctil y una comodidad desigual tras varias horas hacen que no sean tan redondos como los mejores.

Lo más destacado de los auriculares deportivos Soundcore AeroFit 2 es su gran autonomía de 40 horas. Escaparate El País

¿Son estables?

La mejor característica de los auriculares deportivos Soundcore AeroFit 2 es que ofrecen la mayor autonomía de toda la comparativa: con una carga completa, alcanzan hasta 10 horas de autonomía, mientras que su estuche de carga extiende la batería hasta las 40 horas de uso. Sus controles son táctiles, por lo que pueden ser un poco menos intuitivos que los del modelo ganador. Aun así, son resistentes al sudor para usarlos sin problemas durante el entrenamiento.

En este caso, el diseño de los auriculares es en forma de gancho de oreja que, en vez de rodear la oreja, el soporte para por encima de esta para sujetarse con firmeza. Durante las pruebas, he realizado ejercicios de alta intensidad sin que se movieran de su lugar. No obstante, hay que decir que para algunas personas fueron un poco molestos después de varias horas de uso, aunque no es algo que todos hayamos experimentado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, al quedar el oído abierto, no ofrecen cancelación de ruido.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Autonomía de hasta 40 horas con el estuche de carga.

Resistentes al sudor.

Ajuste de gancho con buena estabilidad.

Oídos libres para escuchar el entorno.

A mejorar:

Pueden ser un poco molestos después de varias horas.

No cancelan el ruido ambiental.

El control táctil puede ser menos intuitivo.

Auriculares inalámbricos abiertos JBL Sense Lite

El punto más flojo de los auriculares deportivos JBL Sense Lite es la autonomía, claramente por debajo de otros modelos en uso continuo. A cambio, el ajuste con gancho es cómodo y muy estable incluso al entrenar fuerte, sin generar molestias. Funcionan bien para sesiones cortas, pero se quedan cortos si buscas batería duradera.

La principal desventaja de los auriculares deportivos JBL Sense Lite es que su autonomía es la más corta. Escaparate El País

¿Son estables?

Al contrario que el modelo anterior, la poca autonomía de los auriculares deportivos JBL Sense Lite es la principal desventaja que presenta frente a sus competidores. Con una carga completa, su batería solamente alcanza seis horas de reproducción continuas; si bien es cierto que pueden ampliarse hasta 24 horas con el estuche de carga. Su conexión se realiza mediante Bluetooth y sus controles son táctiles, por lo que me han resultado un poco menos intuitivos que los del producto ganador de la comparativa.

De lo que no queda duda es de que su diseño de gancho se ha mantenido firme mientras hacía ejercicio intenso. Y, a diferencia del modelo anterior, no han sido molestos en ningún momento. Asimismo, cuentan con protección contra el sudor y las salpicaduras de agua. Solamente que, como ocurre con todos los modelos de la comparativa, su diseño de oído abierto deja libre la escucha del sonido ambiental, pero no permite cancelar el ruido.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Resistentes al sudor.

Ajuste de gancho con buena estabilidad.

Oídos libres para escuchar el entorno.

A mejorar:

Menor autonomía que los demás.

No cancelan el ruido ambiental.

El control táctil puede ser menos intuitivo.

Preguntas frecuentes sobre auriculares deportivos

¿Qué tipo de auriculares son mejores para hacer ejercicio?

La elección ideal para la actividad física son los modelos intraurales sin cables (true wireless). Estos dispositivos se insertan en el canal auditivo y ofrecen una libertad de movimiento absoluta. Los diseños que incluyen ganchos de sujeción tras la oreja destacan por su estabilidad, ya que impiden caídas accidentales durante saltos o carreras intensas. Si practicas ciclismo o running en exteriores, los sistemas de conducción ósea representan la opción más segura, pues dejan el oído libre para percibir el tráfico y otros sonidos del entorno.

¿Qué significa que un audífono sea deportivo?

Esta denominación garantiza que el producto cuenta con características específicas para resistir condiciones extremas. La cualidad principal es la certificación IP, un estándar que indica el nivel de protección contra el sudor y el agua. Además, su construcción emplea materiales antideslizantes y estructuras ergonómicas que aseguran un ajuste firme bajo movimiento constante. A diferencia de las versiones estándar, estos equipos poseen botones físicos o paneles táctiles optimizados para su uso con manos húmedas, lo cual facilita el control de la música sin interrupciones.

¿Qué es más sano para los oídos: auriculares o cascos?

Desde una perspectiva de salud auditiva, los cascos o auriculares de diadema (supraaurales o circumaurales) son preferibles. Estos distribuyen el sonido de forma externa y mantienen una distancia prudencial con el tímpano, lo que reduce la presión sonora directa. Por el contrario, los modelos pequeños que se introducen en el conducto pueden empujar el cerumen y concentrar más bacterias debido a la falta de ventilación. Independientemente del formato, lo más importante para prevenir daños permanentes reside en mantener un volumen moderado y limitar el tiempo de exposición.

¿Por qué la gente usa auriculares supraaurales en el gimnasio?

Muchos usuarios prefieren los cascos grandes por su excelente capacidad de cancelación de ruido. Este aislamiento permite una concentración profunda en el entrenamiento al eliminar el hilo musical del local o el estruendo de las pesas. Asimismo, algunos deportistas los eligen por una cuestión estética o por la comodidad de las almohadillas acolchadas, que evitan la fatiga que a veces provocan los insertos de silicona. No obstante, este accesorio suele generar más calor en la zona, por lo que su uso abunda principalmente en rutinas de fuerza estáticas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de marzo de 2026.

