Tormentas, granizo y rachas de viento llegan al nordeste peninsular

Las máximas superarán los 25 grados esta semana, con temperaturas muy altas para la época del año en todo el país

La semana comenzará con tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos, este lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. También dejarán chubascos en los Pirineos orientales. Las temperaturas serán muy altas para la época del año en prácticamente toda España durante esta semana. Se espera que las máximas superen varios días los 25 grados Celsius de forma generalizada y en puntos del sur de la Península podrían incluso alcanzarse los 34 grados.

El aumento se debe a que una masa de aire subtropical llegará a España y traerá consigo temperaturas por encima de lo normal e inestabilidad, además de polvo en suspensión. Se prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. “Otro episodio con calor de verano en abril”, adelantaba la Aemet en su cuenta de X.

La agencia mantiene desde este lunes a las 13.00 avisos amarillos, que indican peligro bajo, por las probables lluvias en Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, Navarra y La Rioja. La inestabilidad se acotará al nordeste peninsular, mientras que en el resto del país predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas durante la mañana en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Habrá un descenso generalizado y notable de las temperaturas en Canarias, de más de seis grados Celsius. Se espera que bajen las máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto del territorio. Las mínimas subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, el norte de Burgos y el alto Ebro.

El viento soplará flojo y variable en el interior peninsular y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias el viento será de componente oeste moderado.