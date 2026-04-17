Cataluña invertirá 20 millones para instalar ventiladores de techo en las escuelas este verano

Escuelas e institutos podrán contar con ventiladores de techo este verano. Al menos ese es el plan inicial con el que trabaja el Departamento de Educación, y según ha hecho saber estos días a diferentes actores de la comunidad educativa. El plan, según ha podido saber este diario, consiste en una inversión de unos 20 millones para instalar estos aparatos durante este verano. La duda es si llegarán antes de final de curso o se colocarán durante el parón estival.

Contar un plan de climatización de los centros es una de las reivindicaciones de profesores y familias en los últimos años, ya que los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes. El anterior Govern de ERC tuvo que hacer frente a ello, cuando las aulas llegaron a rozar puntualmente los 40ºC, pero la urgencia se solventó entonces con el envío de ventiladores a contados centros educativos y la instalación de aire condicionado en unos 200 institutos (porque los edificios pertenecen a la Generalitat, mientras que las escuelas son de los ayuntamientos), pero solo en espacios comunes como la sala de actos o el comedor.

Paralelamente, se abrió una disputa entre administraciones -ayuntamientos y Generalitat- que se iban pasando la pelota sobre la competencia de climatizar los centros, especialmente en las escuelas de primaria, en que la línea es muy fina, ya que el mantenimiento corresponde a los municipios, mientras que las obras de reforma, a Educación.

El nuevo Ejecutivo puso en su lista de prioridades la elaboración de su propio plan de climatización de los centros educativos. Después de 20 meses desde la toma de posesión, Educación ha empezado a enseñar las cartas de este futuro plan, que debería presentarse en un periodo no muy lejano. Una de las medidas más inmediatas que incluye plan es la colocación de ventiladores de techo en escuelas e institutos públicos que todavía no dispongan de ningún tipo de sistema de climatización. Para ello se invertirán 20 millones este año y la idea es contar con los aparatos instalados este verano, pero faltará por ver si la burocracia es suficiente ágil para hacer la compra de los ventiladores y repartirlos por los centros, teniendo en cuenta que solo quedan dos meses para que finalice el curso escolar.

A medio plazo, el objetivo del Govern es poder instalar sistemas de aerotermia en los centros, lo que permitiría climatizar todos los espacios, desde aulas a comedores y despachos. Algunas fuentes cifran esta inversión en más de 2.000 millones de euros. De hecho, la consejera de Educación, Esther Niubó, ya aseguró el pasado mes de septiembre que estaban trabajando en un modelo público-privado para llevar a cabo el proyecto. Estas fuentes detallan que la idea es contar con operadores privados especializados en estas instalaciones para que avancen el coste que supone el proyecto.

Estas medidas no llegarán a todos los centros, porque estos últimos años algunos ayuntamientos no han esperado a la acción del Govern y han tomado la iniciativa de climatizar las aulas. El ejemplo más paradigmático es el de Barcelona, que gracias a su poder económico y los ingresos de la tasa turística, ya iniciaron hace un tiempo el Plan Clima, para instalar progresivamente aire acondicionado en los centros educativos, hasta llegar a los 170 que tiene la ciudad en 2029. También Sabadell decidió tomar la iniciativa y el pasado año anunció una inversión de 663.000 euros para instalar mil ventiladores de techo en 30 escuelas.

Los sindicatos también acostumbran a reivindicar soluciones a esta problemática. La organización mayoritaria, Ustec, criticaba este miércoles que “no se están desplegando medidas efectivas ni sostenibles para hacer frente a las altas temperaturas en las aulas” y afeaba al Departamento de Educación que no estaba “garantizando unas condiciones mínimas de seguridad y salud” para los docentes. En este sentido, Ustec ha vuelto a reclamar que se suspenda la actividad lectiva cuando se supere el límite de temperatura legal -los 27º C- y recomienda a los docentes que interpongan una denuncia ante el servicio de prevención de riesgos laborales.