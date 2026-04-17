El rescate casi imposible de la ballena varada: Alemania busca cómo salvar a ‘Timmy’

Los equipos de rescate pretenden utilizar cojines de aire para elevar sobre una lona al cetáceo, que apenas se ha movido en los últimos días en aguas poco profundas del Báltico

Los equipos de rescate de Alemania iniciaron este jueves una compleja operación para intentar salvar a una ballena jorobada enferma que ha quedado varada en repetidas ocasiones frente a la costa del mar Báltico y que desde hace semanas ha acaparado una atención masiva en todo el país. El animal, apodado Timmy por los medios locales, yace en aguas poco profundas cerca de la ciudad de Wismar, en el este del país, y apenas se ha movido en los últimos días, lo que ha disparado el temor de que pueda morir en breve.

La ballena fue avistada por primera vez en la región el pasado 3 de marzo. No está claro por qué se adentró en el mar Báltico, una zona muy alejada de su hábitat natural. Algunos expertos creen que pudo desorientarse mientras seguía un banco de arenques o durante una fase de migración. En cualquier caso, las probabilidades de que el animal logre encontrar por sí solo la salida hacia el mar del Norte —un trayecto de varios cientos de kilómetros— y, desde allí, al océano Atlántico son muy reducidas.

Los intentos realizados hasta ahora para reflotar al mamífero, con la ayuda de embarcaciones policiales, excavadoras y botes hinchables, lograron liberarlo de forma temporal. Sin embargo, la ballena, de entre 12 y 15 metros de longitud, nunca consiguió abandonar el Báltico y volvió a quedar varada, cada vez más débil y enferma. Su estado de salud se ha visto agravado por problemas en la piel relacionados con la baja salinidad de estas aguas.

El caso de Timmy se ha convertido en un fenómeno mediático. Los medios locales han llegado a emitir retransmisiones en directo durante días para seguir su evolución, mientras los diarios digitales lanzan alertas con cualquier mínimo cambio en su estado, incluida la evolución de su deteriorada piel. Activistas han organizado protestas en la playa de Wismar reclamando la liberación del animal, mientras en redes sociales e influencers debaten si lo más compasivo sería dejarlo morir en paz o continuar intentando devolverlo al Atlántico. La expectación ha sido tal que la policía ha establecido un perímetro de seguridad de 500 metros para evitar que los curiosos se acerquen y aumenten el estrés del animal.

A pesar de estas medidas, una mujer de 67 años se lanzó al agua desde una embarcación el pasado fin de semana para intentar acercarse a la ballena antes de ser interceptada. Paralelamente, los expertos han diseñado un plan de rescate de gran sofisticación técnica: utilizar cojines de aire para elevar al animal sobre una lona, que será asegurada a dos pontones y remolcada por un barco. Las autoridades regionales han aprobado esta iniciativa privada para trasladar a Timmy de vuelta al mar del Norte y, si es posible, más allá, hasta el Atlántico. Si todo sale según lo previsto, el remolcador con la ballena debería abandonar el Báltico este viernes.