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Por una primavera sin picaduras: 5 repelentes de mosquitos eficaces por menos de 11 euros

Garantizan una protección de larga duración y actúan también contra los mosquitos tigre

Repelentes para decir adiós a los mosquitos esta primavera.GETTY IMAGES
Laura Paz Chavarría
Laura Paz Chavarría
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Poco a poco vamos teniendo temperaturas más agradables y en breves abandonaremos las chaquetas durante unos meses. Pero con la primavera no solo vuelve el buen tiempo, también regresan unos insectos un tanto molestos: los mosquitos. Ya sea en el interior de casa o tomando algo en una terraza, a veces resulta complicado librarnos de sus picaduras.

Lo hay quienes usan lámparas de alta tensión o productos naturales para mantenerlos raya, pero otros prefieren los repelentes para crear una barrera protectora directamente en la piel. Hay muchas marcas y diferentes formatos, pero ¿cuál es el más efectivo? Desde EL PAÍS Escaparate hemos recopilado cinco repelentes de mosquitos con ingredientes naturales, muy eficaces y por menos de 11 euros.

Protección “extra fuerte”

Es el repelente más vendido de Amazon. Que sea el favorito de quienes lo compran se debe a que garantiza la máxima protección contra estos pequeños insectos, siendo muy potente contra el mosquito tigre. De hecho, está especialmente recomendado para zonas tropicales: es efectivo contra insectos transmisores de la malaria, dengue, fiebre amarilla y virus zika.

Está hecho con un 50% DEET, el activo más eficaz para repeler a los mosquitos. Se combina, además, con aceite de lavanda y geraniol para conseguir un olor agradable y una protección más contundente. Basta con aplicarlo solo una vez para estar protegido hasta nueve horas.

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Garantía de calidad con una marca de confianza

No es de extrañar que Autan sea la marca número uno en protección contra insectos en Europa. El Multi Insect protege de los mosquitos comunes hasta ocho horas, cuatro en el caso de garrapatas y mosquitos tigre.

Además, gracias a su tecnología smooth & dry, no solo es fácil de aplicar por su formato en aerosol, sino que también deja una sensación suave y nada pegajosa en la piel.

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Repelente en roll on

Si buscas un formato distinto al habitual espray, esta leche corporal en roll on de Pranarom es una gran alternativa: es fácil de aplicar y tiene una eficacia de siete horas. Es de textura ligera, por lo que resulta agradable en la piel.

A esto ayuda su fórmula vegana basada en aceites esenciales como la citronela, un ingrediente bastante conocido por su capacidad para ahuyentar a los mosquitos.

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Repelente sin alcohol y en formato viaje

El principal atractivo del repelente Ecran Repel Care es su fórmula sin alcohol para cuidar y mantener la piel hidratada. Además, si tienes pensado hacer una escapada, este pack de dos botes de 100 mililitros es ideal para ti.

Garantiza una protección máxima de hasta seis horas y es también infalible contra la mosca negra y las garrapatas.

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Repelente con aloe vera

La loción Bloom Derm asegura dos cosas: crear una barrera protectora durante seis horas y dejar la piel muy suave gracias a su fórmula basada en aloe vera. Es de absorción rápida, por lo que no tendrás que esperar mucho para disfrutar de un buen plan al aire libre.

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Preguntas frecuentes sobre repelentes de mosquitos

¿Qué hace exactamente un repelente?

Mantiene alejados a los mosquitos de la zona donde lo has aplicado.

¿Se puede combinar con el protector solar?

Sí, pero primero hay que aplicar el protector solar. Pasados unos 20 minutos, puedes ponerte el repelente. Es importante dejar que la piel absorba bien un producto para después aplicar el otro.

¿Puedo usar un repelente si tengo la piel sensible?

Sí, pero debes elegir uno sin perfume, sin alcohol y que haya sido testado dermatológicamente. Para comprobar si le va bien a tu piel, es recomendable aplicarlo primero en una zona pequeña para ver cómo reacciona.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de marzo de 2026.

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