Bondadosas sardinitas
Julio Norte, que cortó dos orejas; Tomás Bastos, que paseó una, y Emiliano Osornio demuestran su calidad ante una novillada mal presentada y tan noble como falta de raza
Tres novilleros cuajados, a las puertas de la alternativa, tres fundadas esperanzas para el inmediato futuro de la tauromaquia, tres toreros con calidad contrastada deben venir a la Feria de Sevilla con una novillada de verdad, bien presentada, y con el marchamo de la bravura y la casta.
Pero no. Sus apoderados, Curro Vázquez, Cristina Sánchez y Domingo López Chaves, con la complicidad de la empresa y la autoridad, eligen seis novilletes de un hierro afamado por su nobleza y ausencia de raza, como es el de Talavante, muy desigualmente presentados, mansos de solemnidad en los caballos —lo que hace tiempo que no importa a nadie—, pero dulces como el almíbar en la muleta, que es lo que hoy se valora. Ya lo dijo el afamado ganadero Fernando Cuadri: “Un toro simplemente noble es simplemente tonto”.
Seis sardinitas para que disfruten los toreros y se aburran los aficionados. Ese parece ser el objetivo fundamental del taurineo andante: que abandonen los aficionados, que cada vez son menos, y se diviertan los palmeros espectadores.
Por suerte, los tres novilleros, el mexicano Emiliano Osornio, el portugués Tomás Bastos y el español Julio Norte poseen una calidad contrastada, mostraron una decisión encomiable y taparon de algún modo la dulzura almibarada de sus oponentes.
Los tres toreros participaron en quites y dejaron muy alto el pabellón capotero: el mexicano destacó a la verónica y por tafalleras; por estas últimas y chicuelinas el portugués, al igual que Julio Norte. Los tres manejan con soltura y hondura la muleta, y protagonizaron momentos vibrantes, unos más hilvanados que otros.
Osornio, por ejemplo, no pudo decir nada ante el alma borrega de su soso y noble primero, y al final del muleteo al cuarto corroboró que tiene planta y buenísima condición en un par de tandas de naturales excelsos. La asignatura de la suerte suprema aún no la ha aprobado y debe seguir insistiendo en ella.
Bastos luce un porte elegante, derrocha oficio y maneja la muleta con soltura y naturalidad. En los dos novillos de su lote sonó la música, pero él no acabó de dibujar la faena soñada; en el primero, que era un perrito obediente, faltó la emoción de la casta, y en el quinto se entretuvo en demasía en una faena excesivamente larga, impropia de alguien con cabeza.
Y el triunfador fue Julio Norte, con el mejor lote, eso sí, y por debajo de sus dos oponentes. Es torero valiente, técnico, pundonoroso y con deseos desmedidos de triunfo. Bien ante su primero, repetidor incansable, con el que se lució por ambas manos, pero sin el remate que el novillo merecía; es decir, que era de dos orejas y solo paseó una.
Y ante el sexto, un manso de libro, que huyó despavorido del caballo, y mostró genio y casta en el último tercio, se le vio atolondrado, a sabiendas de que podía abrir la Puerta del Príncipe, pero se la cerró por sus aceleradas ansias de triunfo. Mucha disposición y poco mando; arrollador y escaso temple en sus manos. Pinchó antes de cobrar una estocada trasera, lo que enfrió los ánimos y la petición de oreja fue minoritaria, lo que no evitó que el presidente, Gabriel Fernández, volviera a sacar el pañuelo e incidiera, una tarde más, en el desprestigio de esta plaza.
Talavante/Osornio, Bastos, Norte
Novillos de Talavante, muy justos de presencia, a excepción del cuarto; muy mansos en los caballos, blandos, muy nobles y de enorme clase y ausencia de casta en el tercio final. Destacaron tercero y quinto.
Emiliano Osornio: dos pinchazos y estocada atravesada (silencio); pinchazo y el novillo se echa (palmas).
Tomás Bastos: estocada perpendicular -aviso- y un descabello (vuelta al ruedo); estocada trasera -aviso- (oreja).
Julio Norte: estocada baja (oreja); pinchazo y estocada trasera (oreja tras petición minoritaria).
Plaza de La Maestranza. 14 de abril. Novillada. Cuarto festejo de abono de la Feria de Abril. Más de media entrada.
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