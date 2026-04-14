Simeone, tras la clasificación a las semifinales de Champions: “Llevo 14 años en el club y no dejo de emocionarme”

Simeone ha vuelto a llevar al Atlético a otra semifinal de Champions este martes y ya es la cuarta que alcanza con el equipo rojiblanco. “Llevo 14 años en el club y no dejo de emocionarme”, expresaba con una sonrisa de oreja a oreja en rueda de prensa. Para proseguir: “A los jugadores en el vestuario les he dicho gracias, gracias y gracias. Qué bueno jugar una semifinal de Champions. Iremos con toda la ilusión y toda la fe. Iremos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años”. Nueve años después, el Atlético vuelve a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa.

El técnico argentino llegaba a la vuelta de cuartos ante el Barcelona con un dilema en la cabeza. ¿Jan Oblak o Juan Musso? El esloveno volvía un mes después de su lesión a la convocatoria y siempre ha sido una garantía bajo los palos. Sin embargo no tiene el juego de pies que ha demostrado el guardameta argentino en estos 30 días de lesión en el que ha dado la talla con creces. Prueba de ello fue el segundo gol concedido ante el Tottenham en la victoria por 5-2 de la ida de octavos, cuando el esloveno cedió mal un pase en la salida de balón para que Solanke anotara.

El técnico se decantó por Musso en busca de una opción más para salir de la presión asfixiante del Barça de Flick y que tan buen resultado le dio en el partido de ida, donde el portero fue de lo más destacado en el encuentro con siete paradas y una gran tranquilidad con el balón en los pies. “Es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Presionan muy alto, tiran la línea hasta el centro del campo y te ahogan”, explicaba Koke el lunes en la previa. Y que alabó al portero tras el choque. “Musso ha hecho un partidazo”, dijo el capitán.

La apuesta por el meta argentino en un partido crucial para la temporada rojiblanca comenzó con una mano salvadora a los 30 segundos de partido en un mano a mano con Lamine Yamal. Poco pudo hacer en el primer gol de los azulgranas de nuevo en un uno para uno con la perla del Barça tras un fallo garrafal de Lenglet, que quiso ceder al portero la pelota. Musso tampoco tuvo muchas opciones de detener el 0-2 de Ferran. En otro cara a cara delantero-portero, el ariete valenciano con un toque sutil le puso el balón en la escuadra. Pero pese a encajar dos goles, el argentino salvó con cinco paradas a los suyos en los primeros 45 minutos. Cuatro de ellas en el mano a mano. Primero la de Lamine, luego frenó a Olmo con el antebrazo, después a Fermín en un remate de cabeza a bocajarro y por último a Ferran en una salida para achicar el espacio.

Juan Musso saca un mano a mano a Dani Olmo. Gonzalo Fuentes (REUTERS)

En el juego con los pies, Musso estuvo bastante fino, tanto en los balones en corto como en largo, y fue aplaudido por Simeone constantemente por su desempeño. El entrenador rojiblanco insistía al inicio del encuentro que jugase con sus laterales Ruggeri y Molina. Sin embargo, la inconsistencia en la salida de balón de Lenglet y Le Normand —especialmente el primero— obligó a Simeone a indicar a su compatriota en la portería que jugase balones en largo a Lookman y a Giuliano para no poner en aprieto a la zaga y no volver a provocar esas situaciones de mano mano que tanto daño le estaba causando al Atlético.

Mucho menos exigido en la segunda mitad en comparación con la primera, el argentino volvió a dar la talla bajo presión. Muy seguro en los duelos aéreos, de nuevo muy correcto con los pies y acertado en todos los acercamientos de los azulgranas. Especialmente, en una acción crucial en el tiempo de añadido después de un cabezazo de Lewandowski que hubiera forzado la prórroga.

Rodillas al suelo, brazos en alto agradeciendo a Dios y todos los compañeros corren a abrazar al portero con el pitido final. El Atlético volvía a unas semifinales de Champions nueve temporadas después. “Hay una linda conexión con nuestra gente, que siempre nos apoya y que es muy importante para nosotros y para intimidar un poquito al contrario. Venimos soñando en grande desde hace mucho. Queríamos pasar esta fase. Nunca dejamos de soñar. Somos fieles a nuestros sueños. En este grupo tan sano y que se esfuerza tanto, estamos para darles alegrías a la gente”, detalló Musso, uno de los héroes de la noche en el Metropolitano.