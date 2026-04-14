‘31 minutos’ dará un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México

La banda de títeres chilena se presentará en el corazón de la capital mexicana este 30 de abril con motivo del Día del Niño y de la Niña

31 minutos, la banda chilena de títeres que nació hace dos décadas como un programa de televisión pública para niños, se presentará el próximo 30 de abril a las 19.00 horas en el Zócalo de Ciudad de México, la plaza más grande del país. El evento, anunciado por la Secretaría de Cultura de la capital en redes sociales, será de acceso gratuito y coincide con la conmemoración del Día del Niño y la Niña.

El formato del programa, una sátira de un noticiero televisivo con eventos caóticos, incluía una barra musical donde se presentaban temas interpretados por artistas originales a modo de ranking. El éxito de esta sección musical dio paso a cuatro álbumes que se convirtieron en un éxito en todo el continente, con canciones como Mi muñeca me habló, Equilibrio espiritual o Bailan sin César. Todo protagonizado por una oferta inagotable de títeres: desde prendas como calcetines o guantes, hasta tijeras, un sacacorchos o una lata de aluminio.

Después de tres temporadas, 31 minutos salió del aire en 2005. Fue entonces cuando el formato mutó y pasó de ser un programa televisivo a un espectáculo en vivo, que combina elementos del noticiero y sus personajes más entrañables, como el conductor Tulio Triviño o el periodista estrella Juan Carlos Bodoque, con las canciones que suman dos décadas sonando entre generaciones en Latinoamérica. “[31 minutos] se ha convertido en un mundo que abarca mucho más que la televisión”, explicaba a este diario en octubre pasado Álvaro Díaz, periodista chileno y uno de sus creadores. “Primero se convirtió en película y después en una compañía en vivo que en los últimos 13 años ha girado por varias partes de Latinoamérica”. Este universo de títeres ha encontrado terreno fértil en México, donde sus presentaciones agotan entradas rápidamente y la mercancía falsificada de playeras, tazas, gorras y títeres de los personajes principales se ofrece de forma cotidiana en las plazas públicas y mercados de Ciudad de México.

En los últimos años, 31 minutos se ha presentado en algunos de los mayores festivales musicales de la región, como el Lollapalooza Chile, o el Vive Latino en México; sin embargo, su convocatoria en el Zócalo, la plaza pública más grande de Latinoamérica, será su mayor escenario hasta ahora. A inicios de marzo, Shakira cerró las fechas americanas de su gira con un concierto gratuito en la misma plaza ante 400.000 fanáticos, estableciendo un nuevo récord de asistencia.