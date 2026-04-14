Un juez de Estados Unidos ordena liberar a un acusado de sobornar a Pemex por un fallo procesal en las traducciones

El juez encargado del caso de Alexandro Rovirosa, el empresario mexicano declarado culpable de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos, ha cancelado el proceso este martes en una audiencia celebrada en Houston, Texas. El motivo ha sido “la falta de pruebas para sustentar su condena” por un problema con la traducción del español al inglés de los mensajes en los que hablaba con su socio, el panista y antiguo directivo de Pemex, Mario Alberto Ávila Lizárraga, sobre las dádivas a pagar para lograr los contratos millonarios con la petrolera estatal mexicana. Con esto, el juez ordena su liberación. Su supuesto socio y también acusado en la misma causa, Ávila Lizárraga, sigue prófugo de la justicia.

El juez ha registrado un documento de “Memorándum y orden por la que se desestima la acusación y se concede la absolución”, en el que explica que “cuando un traductor está involucrado, el traductor puede convertirse en testigo si la traducción de un idioma extranjero o lengua nativa es necesaria para probar los elementos del delito imputado”. “El expediente demuestra que el Gobierno intencionalmente no llamó a los traductores como testigos. Por lo tanto, no se le brindó a Rovirosa la oportunidad de contrainterrogarlos antes o durante el juicio”, dice el texto.

Rovirosa ya había intentado antes desestimar los cargos contra él atacando las pruebas principales, que salen del teléfono de Ávila Lizarraga. Su defensa alegó que fueron traducidas de forma incorrecta y que, como se le entregaron fuera de los plazos legales, violarían la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. La corte negó entonces esta moción alegando la continuidad del juicio y que Rovirosa tenía la opción de presentar sus propias traducciones.

De acuerdo con los documentos del juicio, algunas de las frases eran que “debían cumplir el trato” con los funcionarios, en varios mensajes discutieron de cuánto debía ser el soborno y en un punto llegan a prometer, que, si les ayudaba a solucionar un problema, recibiría una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de 12.500 dólares. “Un Hublot como comisión, jaja”, se lee. Tanto Rovirosa como Ávila son residentes legales en Estados Unidos desde 2016. El pasado diciembre Rovirosa fue declarado culpable de cuatro cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, con sobornos por 150.000 dólares (2,8 millones de pesos) a tres directivos de Pemex para “manipular los procesos de licitación y asegurarse millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”.

Esta trama de corrupción fue expuesta en agosto de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rovirosa Martínez y su socio Ávila Lizárraga fueron acusados de pagar sobornos a funcionarios de Pemex para lograr contratos millonarios y el escrito de acusación los describe un equipo de corruptores que durante años pagaron con dinero, relojes de lujo y viajes a tres altos cargos de Pemex tanto para conseguir contratos de obras, servicios y plataformas como cerrar una auditoría sobre sus empresas. El periodo de los delitos fue de 2019 a 2021 y coincide con parte del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), durante cuyo sexenio se inyectaron miles de millones de pesos para intentar, sin éxito, sanear a la petrolera.