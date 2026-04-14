Estados Unidos sanciona a dos casinos y tres personas vinculadas con el Cartel del Noreste en Tamaulipas

El Departamento del Tesoro ha congelado los bienes a los casinos Centenario y Diamante, a Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, y dos colaboradores más por nexos con el tráfico de fentanilo y el blanqueo de dinero

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra el Cartel del Noreste (CDN). En el marco de su política antidrogas, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha dado a conocer la congelación de los bienes y propiedades en EE UU de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesus Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, así como los casinos en Tamaulipas Centenario y Diamante, ambos operados por la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V.(CAMSA), por sus presuntos vínculos en el tráfico de fentanilo, de personas, el blanqueo de dinero y la extorsión para el Cartel del Noreste.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargados y deben ser reportados a la OFAC. La medida afecta, según se estipula en el documento, a cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos tres individuos que forman parte de la estructura del CDN.

Casino Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Departamento del Tesoro

Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump. El 21 de mayo de 2025, sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas de esta organización criminal. El 6 de agosto de 2025, señaló también a tres miembros de alto rango de esta misma agrupación y al narco-rapero El Makabélico, quien, según la institución gubernamental estadounidense, brindó apoyo al CDN haciendo uso de sus plataformas de streaming y conciertos para generar ingresos y lavar dinero para el cartel.

Según el comunicado de la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para blanquear dinero ilícito e integrarlo al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. La sanción también apunta a que el cartel utiliza las trastiendas de este negocio, ubicado en Nuevo Laredo, para torturar e intimidar a presuntos enemigos de esta organización criminal. CAMSA también opera el Casino Diamante, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre. “Muchos miembros del CDN frecuentan el Casino Centenario”, detalla el documento.

Casino Diamante en Tampico, Tamaulipas. Departamento del Tesoro

La OFAC acusa a Crosty como el autor responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. “Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cartel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Islas es un colaborador cercano del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García”, apunta el documento.

El Departamento del Tesoro apunta que el CDN cuenta con numerosos asociados de alto perfil que ocultan su actividad delictiva tras la apariencia de profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables. “Utilizando sus cargos como tapadera, estos individuos intentan ganarse la confianza pública, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la región fronteriza circundante”, señala un párrafo del comunicado.

La OFAC ha señalado a Penilla Rodríguez, abogado defensor, de prestar servicios ilegales a miembros del CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual. Mientras representaba a Miguel Ángel Z-40 Treviño Morales, líder principal de la organización criminal Los Zetas, cuyas facciones evolucionaron hacia lo que hoy se conoce como el Cartel del Noreste. El letrado, según las sanciones, ha asistido a Treviño mientras permanecía en la prisión en México —a pesar de las sanciones del Departamento del Tesoro en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y otros asociados criminales. “Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cartel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense”, detalla otro fragmento del documento.

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