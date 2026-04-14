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Hora 20
Elecciones en Colombia

Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: los jefes de las campañas

Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conversan con Jennifer Pedraza, María José Pizarro, David Luna, Carolina Restrepo Cañavera, y Leonardo Huerta

#Hora20yElPaísEnElecciones | Jefes de debate y el avance de las campañas a la presidencia
Diana CalderónJuan Esteban Lewin
Bogotá -
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A mes y medio de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con los jefes de las cinco principales campañas. Son la senadora electa Jennifer Pedraza, de la campaña del centrista Sergio Fajardo; su colega María José Pizarro, del oficialista Iván Cepeda; el exsenador David Luna, de uribista Paloma Valencia; Carolina Restrepo Cañavera, del ultra Abelardo de la Espriella; y Leonardo Huerta, jefe de debate de Claudia López y candidato vicepresidencial. El debate podrá seguirse por todas las frecuencias de Caracol Radio y por su señal en internet, y por la página de EL PAÍS América Colombia.

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