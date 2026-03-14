Estas son las zapatillas Altra con descuento que están arrasando en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon

Las mejores zapatillas de correr para las personas que tienen los pies anchos.

Zapatillas para correr por asfalto, hacer senderismo, trail running o simplemente salir a pasear por la ciudad con descuentos de hasta el 42%

Si sueles salir a correr con frecuencia, ya sea por asfalto o por el campo, o si no eres tanto de correr, pero te gusta salir a caminar o sencillamente tener unas zapatillas cómodas para el día a día, seguramente has oído hablar de las zapatillas Altra, unas zapatillas creadas por corredores para corredores. Estas zapatillas fueron creadas por dos corredores que buscaban satisfacer una necesidad propia: crear unas zapatillas que se ajustaran realmente al pie, dejando el espacio suficiente para los dedos y, sin drops, para potenciar una pisada más natural. Esta marca tiene un cometido muy parecido al de los archiconocidos modelos de zapatillas barefoot, pero sin renunciar a la clásica estética de una zapatilla de correr convencional.

Con motivo de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon y la gran cantidad de ofertas en zapatillas, la marca ha tirado la casa por la ventana y sus modelos más destacados están arrasando gracias a que cuentan con unos descuentos y unos precios nunca antes vistos.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los modelos de hombre y mujer con mejores descuentos que podrás encontrar en Amazon estos días.

Zapatillas Altra para hombre

Zapatillas Altra Experience Flow

Este modelo es perfecto para esas personas que valoran la comodidad por encima de todo. Cuenta con una entresuela de espuma EVA que aporta una amortiguación que ayuda a reducir el impacto en las rodillas. Además, como en todos los modelos de Altra, la puntera es ancha para que los dedos tengan su espacio y su forma de balancín y el ajuste es algo que se agradece a la hora de correr varios kilómetros, ya que ayuda a tener una mejor inercia.

37% de descuento, ahorras 54,80 euros.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas Altra Torin 7

Si sobre todo sueles correr en asfalto por la ciudad, este modelo de zapatillas incorpora la tecnología Altra EGO MAX en la entresuela y una suela FootPod que busca adaptarse al movimiento del pie. Si a diario sueles salir a correr por tu barrio o alguna zona habilitada de tu ciudad para corredores, esta opción la escogen muchos corredores que suelen hacer largas tiradas en sus entrenamientos diarios.

41% de descuento, ahorras 61,28 euros.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas Altra Escalante 4

Este es un modelo algo más ligero que los anteriores. Su interior está hecho con malla transpirable que ayuda a mantener el pie ventilado durante la carrera. Y se diferencia en que tanto su suela como la parte trasera son más bajas que las de los modelos anteriores. Esto puede ser especialmente interesante para otro tipo de entrenamientos que no buscan tanto mejorar la resistencia y en los que el impacto es menor.

42% de descuento, ahorras 58,44 euros.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas Altra para mujer

Zapatillas Altra de trail running

Si te gusta salir a correr por la montaña o el campo, este modelo está justamente diseñado para ello. Estas zapatillas destacan especialmente por su agarre en terrenos irregulares y su amortiguación, fabricada a base de la tecnología de espuma Altra EGO en la entresuela, que aporta mayor comodidad y una amortiguación superior en cualquier tipo de terreno.

28% de descuento, ahorras 38,53 euros.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas Altra Lone Peak 8

Este otro modelo de trail running es más ligero, tiene un peso aproximado de 259 gramos y amortiguación media. Estas zapatillas destacan por equilibrar de manera excelente la ligereza y la estabilidad durante una ruta de montaña. Además, su suela MaxTrac está diseñada para mejorar la tracción, algo especialmente útil en rutas de tierra o con muchas piedras.

29% de descuento, ahorras 40,63 euros.

Cortesía de Amazon.

Zapatillas Altra Escalante 4

Este modelo es el mismo que el último de la selección de hombres. Sus características buscan la ligereza, la comodidad y la transpirabilidad, por lo que muchas personas también las utilizan para entrenamientos más suaves o caminatas largas por ciudad.

42% de descuento, ahorras 58,44 euros.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué tienen de diferente las zapatillas Altra?

Es una marca conocida entre corredores porque apuesta por punteras amplias, algo que muchas personas con pies anchos valoran especialmente.

¿Qué significa que una zapatilla no tenga drop?

El drop es la diferencia de altura entre el talón y la parte delantera de la zapatilla. En las zapatillas Altra la diferencia es cero, lo que significa que talón y antepié están a la misma altura para favorecer una pisada más natural.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2026.

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