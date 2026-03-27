Los mejores chollos de la semana en Amazon: descuentos hasta del 67% en marcas como Tefal, Adidas o Rowenta.

Encuentra la rebaja más atractiva entre los productos superventas que hemos seleccionado en su amplio catálogo y ahorra hasta 400 euros en alguno de ellos

Una vez más en EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una selección muy cuidada con las mejores ofertas de la semana encontradas en la plataforma por excelencia del gigante del comercio electrónico en Amazon. En las categorías principales de compra y con ahorros de 400 euros al bolsillo, en algún caso. Encuentra el regalo que necesitas o el electrodoméstico que te falta al mejor precio. ¡No lo pienses más!

Protector solar diario K-Beauty con máxima protección

“Es una crema ligera, nada pegajosa y muy agradable al tacto”, sostiene una compradora de este protector solar superventas y con más de 1.600 valoraciones. Su fórmula contiene cinto tipos de ceramidas y aporta siempre una textura refrescante y no grasa (sin dejar ningún residuo blanco). Está dermatológicamente probada y es hipoalergénico.

57% de descuento, ahorra 12,51 euros.

Protector solar diario K-Beauty con máxima protección. CORTESÍA DE AMAZON

Adaptador hub para el portátil con cinco puertos incluidos

Gadgets como estos no siempre marcan un precio tan bajo como ocurre en este caso. Se trata de un adaptador con más de 26.000 valoraciones en Amazon y más de un 30% de rebaja. Es compatible con dispositivos de distintos sistemas operativos e incluye un puerto HDMI de calidad 4K, un puerto de carga ultrarrápido, un puerto USB 3.0 y dos más 2.0.

35% de descuento, ahorra 7 euros.

Adaptador hub para el portátil con cinco puertos incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares inalámbricos con diseño abierto en la oreja

No es fácil ver descuentos tan sobresalientes en auriculares inalámbricos de marcas de referencia, como estos pertenecientes a la firma Ugreen. Ofrecen carga rápida, cancelación activa de ruido y, dado su diseño aerodinámico, sirven también para hacer deporte. Además, permiten hasta 30 horas de reproducción si se usa el estuche de carga.

40% de descuento, ahorra 10 euros. Iguala precio mínimo histórico.

Auriculares inalámbricos con diseño abierto en la oreja. CORTESÍA DE AMAZON

Relleno de cojín para almohadas del sofá (dos unidades)

Si eres de los que cambia muy de vez en cuando el relleno de cada cojín del hogar, sigue leyendo. Hemos fichado un relleno de alta calidad (dos unidades) para cojines colocados tanto en el sofá como en el dormitorio. El material usado es fibra siliconada, y se vende en numerosos tamaños. “Ideal para usarlos de decoración en la cama”, dice una usuaria.

Ahora, con un 26% de descuento.

Relleno de cojín para almohadas del sofá (dos unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Lote de tres pares de calcetines de ‘running’ antideslizantes, de Danish Endurance

Buscar la máxima comodidad cuando se hace cualquier actividad deportiva debería ser la primera premisa. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos elegido este lote de calcetines con diseño especial antiampollas. Su tejido absorbe la humedad para mantener los pies siempre frescos y secos. Además, se venden en múltiples tallas.

30% de descuento, ahorra 10 euros.

Lote de tres pares de calcetines de ‘running’ antideslizantes, de Danish Endurance. CORTESÍA DE AMAZON

Maleta para cabina de avión con ruedas dobles

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y los viajes se suceden tanto en avión, como en tren o coche. Por eso mismo, renovar la maleta de cabina que tenemos por casa supone (casi) una obligación. El modelo que hemos elegido es el más vendido en su categoría: su tirador es telescópico, tiene asas reforzadas y su material es rígido.

30% de descuento, ahorra 11,49 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Maleta para cabina de avión con ruedas dobles. CORTESÍA DE AMAZON

Compresor de aire portátil con linterna led incluida

Si siempre echas de menos un buen inflador portátil cuando sales en bicicleta o necesitas hinchar el neumático de la motocicleta, has llegado al sitio adecuado. El inflador eléctrico de la imagen tiene una autonomía de 4.000 mAh, se recarga fácilmente por USB-C y cuentea con una pantalla LCD y cuatro modos inteligentes de uso: coche, moto, bicicleta y balón.

57% de descuento, ahorra 35,92 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Compresor de aire portátil con linterna led incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Burro extensible para ropa con cuatro ruedas

El perchero más deseado de su categoría en Amazon presenta un descuentazo en los chollos de la semana: roza el 50% de su precio inicial y sus barras retráctiles pueden extenderse 20 centímetros más. De esta forma, hay más espacio para colgar las ropas del fondo de armario u organizar bolsos o gorros. El producto soporta hasta 100 kg de peso.

48% de descuento, ahorra 25,66 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Burro extensible para ropa con cuatro ruedas. CORTESÍA DE AMAZON

Joyero de piel de gran tamaño con cuatro niveles

“Muy buena calidad. Muy bonito y queda muy fino puesto en la cómoda”, asegura una compradora de este joyero con estética prémium que quedará genial en cualquier rincón de la cómoda. Consta de cuatro compartimentos y ocho ganchos en ambos lados con las que decir colgar los collares. Además, cuenta con un espejo grande para maquillarse, además de un asa y una cerradura robusta. Se vende en varios colores elegantes.

20% de descuento, ahorra 9 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Joyero de piel de gran tamaño con cuatro niveles. CORTESÍA DE AMAZON

Zapatillas Gran Court TD de estilo urbano para ellas, de Adidas

Horma clásica, cierre de tipo cordón, forro sintético y suela de goma cosida: así son los atributos principales de estas zapatillas femeninas de corte casual de la marca Adidas. Se venden en varios colores y tallas y son perfectas para combinarlas con cualquier estilo más informal en el día a día.

40% de descuento, ahorra 22 euros. Iguala precio mínimo histórico en 2026.

Zapatillas Gran Court TD de estilo urbano, de Adidas. CORTESÍA DE AMAZON

Jersey básico de punto para hombre, de Polo Club

Un suéter de primera calidad y super ponible no puede faltar en el fondo de armario de cualquier hombre. Por eso mismo, hemos elegido este jersey básico, confeccionado en algodón, de cuello redondo y acabados acanalados en puños y cintura como una opción que no puedes dejar escapar. Se vende en más colores y en tallas de la S a la 3XL.

Ahora, con un 12% de descuento.

Jersey básico de punto para hombre, de Polo Club. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 2 con estuche de viaje

Pásate al cepillado eléctrico con este modelo de cepillo de dientes de última generación. Roza su precio mínimo histórico durante toda la semana en Amazon y ejerce una limpieza profesional dejando una sensación purificante en la boca. Cuenta con temporizador y se puede elegir entre tres niveles de intensidad.

41% de descuento, ahorra 35 euros.

Cepillo Oral-B iO 2, rebajado, posee tres modos de intensidad. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de tres sartenes con revestimiento de titanio, de Tefal

Un juego de sartenes desgastado no ofrecerá la calidad debida a las recetas y nos costará más darle el punto adecuado a los ingredientes con los que tratemos. Así las cosas, hemos descubierto este set de tres sartenes con revestimiento antiadherente en oferta, compatible con todo tipo de cocinas (también inducción), y de mango robusto y sin hendiduras.

41% de descuento, ahorra 37 euros. Iguala precio mínimo histórico en 2026.

Juego de tres sartenes con revestimiento de titanio, de Tefal. CORTESÍA DE AMAZON

Deshumidificador silencioso y de bajo consumo

Los deshumidificadores son aparatos muy recomendables de usar durante todo el año. Aunque hacen un gran servicio en momentos como ahora, en primavera, cuando las alergias están más activas que nunca (también dentro de casa). El modelo de deshumidificador eléctrico de la imagen tiene una gran capacidad y apagado automático. Además de temporizador e iluminación nocturna a elegir entre siete colores posibles.

50% de descuento, ahorra 50 euros.

Deshumidificador silencioso y de bajo consumo. CORTESÍA DE AMAZON

Batidora de vaso con jarra de cristal de 1,75 litros, de Taurus

Batidoras de vaso hay muchas, pero no todas poseen un diseño de construcción tan fiable y duradero como el modelo Taurus de la imagen. Consigue texturas homogéneas en segundos con sus 1.600 vatios de potencia y sus cuchillas de acero inoxidable de seis filos. Sin olvidar su selector de iluminación led de cinco velocidades y su función Turbo.

34% de descuento, ahorra 31 euros. Precio mínimo histórico.

Batidora de vaso con jarra de cristal de 1,75 litros, de Taurus. CORTESÍA DE AMAZON

Cepillo de vapor vertical Rowenta Steam Force

Lleva a un nivel superior el cuidado de la ropa y los textiles del hogar con este cepillo de vapor profesional. Ofrece una gran comodidad de uso y se puede utilizar con tan solo una mano. Además, incluye una variedad de prestaciones avanzadas, entre ellas, 2.000 vatios de potencia, una salida de vapor continua y un golpe de vapor de 90 g/min. Su tecnología de suela es calefactada con 10 minutos de autonomía y su cable se extiende a 2,6 metros.

29% de descuento, ahorra 25 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Cepillo de vapor vertical Rowenta Steam Force. CORTESÍA DE AMAZON

Afeitadora eléctrica Philips para pieles sensibles

“Vengo de la serie 5 y está máquina de afeitar es muy superior. Apura bastante y no te deja la piel irritada”, asegura, satisfecho, un comprador. Gracias a la tecnología SkinIQ, una afeitadora eléctrica como la de la imagen se desliza muy suave sobre la piel y sus 45 cuchillas autoafilables cortan hasta 90.000 veces por minuto. Además, el aparato es resistente al agua.

38% de descuento, ahorra 60 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Afeitadora eléctrica Philips para pieles sensibles. CORTESÍA DE AMAZON

Cubertería de 60 piezas de acero inoxidable, de WMF

La cubertería junto a un juego de vajilla supone todo un básico en cualquier casa. Tanto es así que hay que ir reponiendo ambos productos con el paso del tiempo. En el caso, de la cubertería hemos fichado este juego de 60 piezas de la flamante firma WMF. Consta de cubiertos, cuchillos y cucharas, de acero inoxidable, para un total de 12 personas.

41% de descuento, ahorra 78 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Cubertería de 60 piezas de acero inoxidable, de WMF. CORTESÍA DE AMAZON

Máquina de remo con 16 niveles de resistencia

Tonificar ciertos músculos del cuerpo solo pasa por hacerse con aparatos que nos ayuden en el día a día, como sucede con las máquinas de remo . La que destacamos presenta una nota media muy elevada (4,6 sobre 5 estrellas) y cuenta con rieles dobles que le otorgan una mayor estabilidad. Es capaz de soportar hasta 32 kg de resistencia y se conecta a una aplicación que monitoriza los datos de entrenamiento en tiempo real.

34% de descuento, ahorra 89 euros. Precio mínimo histórico.

Máquina de remo con 16 niveles de resistencia. CORTESÍA DE AMAZON

Robot aspirador y friegasuelos con sistema de autovaciado, de Lefant

La marca Lefant siempre reúne descuentos muy jugosos en torno a sus modelos de robots aspiradores para la casa. En este caso, resaltamos una rebaja que no puedes dejar escapar si necesitas renovar tu aparato antiguo. Este pequeño electrodoméstico también hace funciones de fregado, mapea el suelo en tres niveles diferentes y su autonomía supera las dos horas de uso.

67% de descuento, ahorra 400 euros.

Robot aspirador y friegasuelos con sistema de autovaciado, de Lefant. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los mejores chollos de la semana en Amazon

¿Qué son las ofertas flash que aparecen en Amazon?

Se trata de una serie de descuentos que surgen de manera periódica y que tienen una fecha límite de finalización (o hasta acabar existencias)

¿Las ofertas en productos disponibles en Amazon también tienen envíos gratuitos?

En efecto. Siguen la misma política de envíos que el resto de artículos (siempre y cuando se esté suscrito al servicio Prime del gigante del comercio electrónico).

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.

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