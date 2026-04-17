David Fernández, autor de una biografía no autorizada de Ayuso: “Ha aprendido conforme ha gobernado y acabó matando a sus creadores”

David Fernández, autor del libro sobre Isabel Díaz Ayuso, posa ante la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El periodista publica en Libros del K.O. un trepidante thriller sobre el ascenso al poder absoluto en Madrid de una política a la que subestimaron en su propio partido

David Fernández ha escrito el primer libro no hagiográfico sobre Isabel Díaz Ayuso. Metódico, incansable, de esos reporteros que se quedan al teléfono en la redacción hasta la madrugada, ha entrevistado más 180 personas durante cuatro años para tratar de entender cómo una licenciada en Ciencias de la Información a la que sus compañeros en el PP subestimaban ha logrado convertirse en el símbolo más potente de la derecha en España. El autor quizá se haya sumergido en las aguas profundas del mayor enigma de la política actual. David Fernández (Madrid, 1975) perfila a una mujer astuta que ha laminado a todos los enemigos que se ha encontrado en el camino. Y también a alguien que ha convertido en un superpoder la capacidad de no dudar y de atreverse con cualquier asunto, conocido o no, que raya la temeridad y la deja en la frontera de lo caricaturizable. El autor aparece esta mañana en una cafetería con su barba y su pelo cano, y un abrigo tres-cuartos. Bajo el brazo trae Ayuso, de la editorial Libros del K.O, que estará a la venta a partir del 20 de abril. Cualquiera que se haya fijado se habrá dado cuenta de que por la puerta ha entrado un periodista.

Pregunta. Arranca el libro con una anécdota de Ayuso en un acto en el colegio de abogados. ¿Por qué escogió esa?

Respuesta. Revela muchas cosas. Llegó y en la puerta había un perchero con unas togas. Vio que la gente se las ponía y ella hizo lo mismo. Un abogado le dijo, con sarcasmo, que no sabía que ella era abogada.

P. Quería usted que el libro se llamara Skynet, como el software que se rebela contra los humanos en Terminator.

R. Es que así la llama la gente de Pablo Casado (el exsecretario general del PP destituido después de librar un pulso con Ayuso). Los de la editorial pensaban que era un título demasiado cinéfilo, demasiado rebuscado. Pero es muy ajustado. Casado eligió a Ayuso, que era alguien muy secundaria en el PP, como candidata después de tantear a mucha gente. Pensó que Isabel iba a ser leal y ocurrió todo lo contrario. Como Skynet, aprendió solo, a medidado que ha gobernado, y acabó matando a sus creadores.

P. Sientes que hay un antes y un después con la llegada de Miguel Ángel Rodríguez como asesor principal.

R. Ella sabía que sus compañeros se burlaban de ella, sobre todo dentro de Ciudadanos (el partido con el que cogobernó en su primer mandato). Las ayusadas, decían cada vez que metía la pata. Y Ciudadanos cometió ese error fatal de minusvalorarla. Necesitaba alguien que estructurara su mensaje y conocía bien a Miguel Ángel. Él viene de dos infartos, estaba de retirada y pensó ‘esta es la mía’. Vio que era su momento. Tiene mucho colmillo.

P. Cuenta que Florentino Pérez se lo quiso llevar al Real Madrid para que liderase el proyecto de la Superliga.

R. No lo aceptó porque piensa que Ayuso tiene mucho futuro y puede alcanzar metas más altas. Miguel Ángel le ha hecho creer a ella que es la gran estadista del siglo XXI. Ella cree que va a salvar a España.

P. ¿Va a llegar a presidenta del Gobierno?

R. En este país nunca se sabe.

P. Le parece que Ayuso y su equipo son el Ojo que todo lo ve.

R. No tengo duda. Mira, fui a un bar que hay debajo de su casa, al que ella y su novio (Alberto González Amador, imputado por dos delitos fiscales) habían calado. Eso lo contasteis vosotros en EL PAÍS. Entré al bar sin identificarme para preguntar por los antiguos propietarios. Sin más. Al día siguiente me llamó alguien de su equipo y preguntó qué hacía allí. Yo no había entrado en el portal de su casa, solo había pasado por la acera. Nunca dije quién soy. ¿Cómo lo sabían? Sospecho que la policía fotografía a todo el que entra a la cafetería y se las pasan a ellos.

P. Ayuso ha sobrevivido a cuatro grandes crisis que podrían acabar con la carrera de cualquiera.

R. Tiene el favor de los medios de comunicación y el poder económico. Y como todo político, el día que los deje de tener caerá. Por eso en el libro hablo de Cristina Cifuentes (la anterior presidenta electa, también del PP). Esto es muy volatil. Eduardo Inda (director de Okdiario) decía que Cifuentes que era estupenda cuando le inflaba de publicidad y cuando le dijeron que Cifuentes tenía que caer, pues ya era una ladrona. El día que a todos estos medios como The Objective, El Debate y Okdiario no les interese, que ya no sea Dios, le ocurrirá como a Cifuentes.

P. Dice usted que Cifuentes está convencida de que acabaron con ella por oponerse a que el Grupo Planeta tuviese una universidad y al no liberar los pagos al Grupo Quirón por parecerle sospechosos (González Amador mantiene vínculos a este conglomerado empresarial).

R. Ella cree eso y se lo cuenta a todo el mundo, no es ningún secreto. ¿Qué hizo Ayuso nada más llegar? Dar la licencia a la universidad y pagar a Quirón. Es muy lista, muy astuta.

P. Logró algo histórico, que un fiscal general fuese condenado y haya tenido que dimitir.

R. Eso da una dimensión de a dónde es capaz de llegar.

P. Si Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, desbancara el año que viene a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno, ¿qué margen de maniobra tendría Ayuso?

R. Feijóo tocaría poder y manejaría publicidad institucional. Ahora los medios son de Ayuso, pero eso podría cambiar.

P. Lo veo desencantado del periodismo.

R. Sí. Y de la política, el mayor error de mi vida es haber trabajado con políticos. Alguno se salva, pero la mayoría está ahí para tener un sueldo, no para mejorar la vida de la gente. Estuve en el PP de Madrid y eso fue una decepción absoluta.

P. Es cierto que usted se vio envuelto en la supuesta trama de espías que enfrentó a Ayuso y a Pablo Casado.

R. Por problemas de salud, y porque me doblaban el sueldo, me fui de El Confidencial y entré en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que soy progresista y nunca he sido afín al PP. Me pusieron de jefe de prensa de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo). Fue una experiencia horrible. Ahí estaba colocada con un sueldazo María del Mar Blanco, que el primer día que llegó dijo no tener ni idea de urbanismo y que estaba ahí para aprender. Ese era el nivel. Y, de repente, llegó el caso de espionaje.

P. Un espía, Julio Gutiez, aseguraba que alguien del entorno de Casado y el Ayuntamiento le había pedido los extractos bancarios que demostraban que el hermano de Ayuso recibió una comisión por vender mascarillas en plena pandemia (una información cierta, pero que había que comprobar).

R. Y ese señor decía que esa persona se había presentado como el jefe de prensa de la EMVS. Es decir, yo.

P. ¿Y qué repercusiones tuvo?

R. Esteban Urreiztieta, de El Mundo, me llamó para decirme que tenía pruebas de que yo era el cerebro de esa trama. Algo disparatado, de risa. Le dije que vale, pero que me las enseñara. No podía tenerlas, era totalmente falso. Lo publicó sin dar mi nombre, pero sí el cargo. Me despedí, no pedí ni finiquito. Prefería irme al paro. No quería trabajar más con predelincuentes y no quiero volver a saber nada más de la política en mi vida.

P. Volvamos al periodismo puro y duro.

R. Ahora solo importa el SEO y a ver si Google mide esto o lo otro. Ahora lo que prima es hacer muchas piezas. Eso ya no es para mí. Tengo 50 años, no 27. Me gustaría hacer un periodismo más reposado.

P. Los periodistas se obsesionan con sus historias, hay una permanente tensión entre eso y tomar distancia. ¿Cómo se manejó en esa frontera?

R. Hablo de ella porque es un gran personaje y su carrera es digna de ser contada. Y yo conozco muy bien el PP de Madrid por dentro. No tengo nada personal contra Ayuso. Ojalá le vaya bien y llegue hasta donde tenga que llegar.

P. ¿Va a seguirle la pista?

R. No, ella se acabó para mí. No más.

‘Ayuso: Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid’ David Fernández.

Editorial Libros del K.O.

Precio: 23,90 €.

Consulte aquí un extracto del libro: