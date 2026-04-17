Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego

Las Bolsas caen mientras el optimismo por la tregua en Oriente Próximo se enfría

La racha alcista sin precedentes de la renta variable se ha frenado en seco tanto en Asia como en Europa ya que los inversores están optando por reducir sus posiciones antes del fin de semana, a la espera de avances en la prórroga del alto el fuego entre EE UU e Irán. El índice MSCI World —el barómetro más amplio de la Bolsa mundial— cae un 0,1% tras una racha alcista de diez días que lo llevó a máximos históricos este jueves. Aunque los índices de Wall Street también cerraron este jueves en máximos históricos, el impulso se desinfla en las principales Bolsas asiáticas. El Nikkei japonés cae alrededor del 1% tras tocar máximos históricos este jueves y los índices chinos, también cotizan en negativo. En Europa, los futuros del EuroStoxx 50 registran leves descensos. El Ibex 35 partirá hoy de los 18.089 puntos a los que cerró ayer y se encamina a despedir la semana con balance negativo.

Los inversores esperan avances en las negociaciones que podrían reabrir el estrecho de Ormuz, facilitando el flujo de crudo y aliviando la presión sobre las economías tras el repunte de los precios del petróleo tras el inicio del conflicto a finales de febrero. Aunque el crudo ha recortado su prima impulsada por la guerra y las acciones han subido a máximos históricos, los responsables políticos advierten de que los mercados podrían estar subestimando el impacto económico de la guerra.