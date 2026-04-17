Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego
Irán celebra la tregua y pide la salida de las fuerzas israelíes del territorio libanés | Trump califica la guerra en Irán como una “pequeña intervención” que está por terminar
Momentos clave
El ejército libanés ha acusado en la madrugada de este viernes a Israel de violar el alto el fuego, a pocas horas de que entrara en vigor. La tregua de 10 días, anunciada el jueves por el presidente de EE UU, Donald Trump, arrancó a medianoche. Irán ha celebrado con “satisfacción” el pacto y asegura que forma parte del acuerdo de tregua cerrado con Estados Unidos la semana pasada. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha pedido también que las tropas israelíes abandonen el territorio libanés. En cuanto al conflicto entre EE UU e Israel e Irán, Trump dijo anoche que se trata de una “pequeña intervención”, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.
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Las Bolsas caen mientras el optimismo por la tregua en Oriente Próximo se enfría
La racha alcista sin precedentes de la renta variable se ha frenado en seco tanto en Asia como en Europa ya que los inversores están optando por reducir sus posiciones antes del fin de semana, a la espera de avances en la prórroga del alto el fuego entre EE UU e Irán. El índice MSCI World —el barómetro más amplio de la Bolsa mundial— cae un 0,1% tras una racha alcista de diez días que lo llevó a máximos históricos este jueves. Aunque los índices de Wall Street también cerraron este jueves en máximos históricos, el impulso se desinfla en las principales Bolsas asiáticas. El Nikkei japonés cae alrededor del 1% tras tocar máximos históricos este jueves y los índices chinos, también cotizan en negativo. En Europa, los futuros del EuroStoxx 50 registran leves descensos. El Ibex 35 partirá hoy de los 18.089 puntos a los que cerró ayer y se encamina a despedir la semana con balance negativo.
Los inversores esperan avances en las negociaciones que podrían reabrir el estrecho de Ormuz, facilitando el flujo de crudo y aliviando la presión sobre las economías tras el repunte de los precios del petróleo tras el inicio del conflicto a finales de febrero. Aunque el crudo ha recortado su prima impulsada por la guerra y las acciones han subido a máximos históricos, los responsables políticos advierten de que los mercados podrían estar subestimando el impacto económico de la guerra.
La voz del politólogo Vali Nasr (Teherán, 65 años), profesor de la universidad estadounidense Johns Hopkins, se considera una de las más autorizadas del mundo sobre Irán, el chiísmo, la República Islámica y la política exterior de Estados Unidos en Oriente Próximo. Autor de obras de referencia sobre su país natal, su trabajo trasciende lo académico: entre 2009 y 2011, ejerció como asesor principal de Richard Holbrooke, representante especial de Washington para Afganistán y Pakistán. En ese periodo asesoró también sobre Irán al Departamento de Estado y al propio presidente Barack Obama. Por videollamada el martes desde EE UU, este especialista muestra un cauto optimismo sobre las negociaciones que empezaron el sábado en Pakistán entre Teherán y Washington. También describe cómo esta guerra ha mostrado los límites de la creencia de Donald Trump de que todo se puede conseguir por la fuerza militar. Tras 40 días de bombardeos, que el presidente Donald Trump se haya avenido a negociar con su enemigo es, a sus ojos, la asunción de un fracaso.
El doble bloqueo iraní y estadounidense al que está sometido el estrecho de Ormuz, una de las principales vías mundiales de aprovisionamiento de hidrocarburos, ha convertido su tránsito en un juego del gato y el ratón en el que los buques desafían los límites utilizando tácticas irregulares y maniobras de despiste para aprovechar las excepciones, pero también ha provocado que algunos barcos tengan que interrumpir su singladura y darse media vuelta para evitar confrontaciones que pongan en peligro unas negociaciones que penden de un hilo y el frágil alto el fuego vigente.
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Irán celebra la tregua en Líbano y pide la salida de las fuerzas israelíes de su territorio
Irán ha celebrado este viernes con “satisfacción” el alto el fuego entre Líbano e Israel, aseguró que forma parte del acuerdo de tregua cerrado con Estados Unidos la semana pasada y pidió que las tropas israelíes abandonen el territorio libanés.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, acogió con “satisfacción” el alto el fuego de 10 días que entró en vigor anoche, según con comunicado recogido por la televisión Press TV. “Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”, afirmó Bagaei. “Tras las conversaciones de Islamabad, Irán persiguió este objetivo con la máxima seriedad”, continuó.
Estados Unidos e Irán mantuvieron el sábado pasado negociaciones en Islamabad, mediadas por Pakistán, que no concluyeron en un acuerdo entre los dos rivales, después de un acuerdo de alto el fuego de la guerra que según Teherán incluía el fin de las hostilidades en Líbano.
El alto el fuego en Líbano se anunció en plena visita del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, a Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes.
Bagaei pidió además que Israel abandone “todos los territorios ocupados en el sur de Líbano” y “libere a todos los prisioneros”. (Efe)
Trump califica la guerra en Irán como una “pequeña intervención” que está por terminar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves al conflicto en Irán como una “pequeña intervención”, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar. Trump volvió a defender su cruzada militar en Oriente Medio diciendo que se trató de una “pequeña intervención” que “debería terminar bastante pronto”, durante un evento en un hotel de Las Vegas, Nevada, centrado en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas. Al igual que en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero “ahora tendrían armas nucleares”, a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos. (Efe)
Líbano acusa a Israel de violar el alto el fuego
Israel ha cometido violaciones del alto el fuego en Líbano, que entró en vigor a medianoche, incluyendo bombardeos intermitentes contra varias aldeas del sur del país, denuncia el ejército libanés a primera hora del viernes.
En un comunicado, el ejército insta a los ciudadanos a abstenerse de regresar a las aldeas y ciudades del sur. (Reuters)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este viernes 17 de abril, un día después del anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que entró en vigor a medianoche. Sin embargo, el ejército libanés ha acusado esta madrugada a Israel de vulnerar la tregua.
Mientras, seguimos pendientes de las negociaciones entre Irán y EE UU para buscar una salida al conflicto, empezado el 28 de febrero. El diálogo se encuentra suspendido desde el pasado fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió anoche al conflicto en Irán como una “pequeña intervención”, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.
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