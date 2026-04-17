El Chapo Guzmán pide a la justicia estadounidense “un trato justo” en prisión

El antiguo líder del Cartel de Sinaloa ha enviado al juez que lleva su caso una carta en inglés en la que solicita que se protejan sus derechos en la cárcel de Colorado donde cumple una cadena perpetua

Joaquín El Chapo Guzmán ha denunciado, por enésima vez, que vive un calvario en prisión. El capo de la droga, condenado a cadena perpetua en EE UU en 2019, ha pedido al juez de Nueva York que lleva su caso que se le dé “un trato justo” en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, en la que se encuentra recluido, según ha publicado este viernes el diario mexicano Milenio. El exlíder del Cartel de Sinaloa está sometido a un régimen de aislamiento extremo. En una carta, escrita a mano y en inglés, el criminal ha pedido también la “protección” de sus derechos humanos tal como contempla la constitución estadounidense.

El contenido de la carta es confuso, sobre todo por el nivel de inglés de Guzmán. En el texto, quien fuera el narco más poderoso del mundo, según Washington, ha asegurado que, según “las leyes constitucionales, la corte tiene el derecho a que [estas] sean conectadas y usadas para una protección igualitaria” en su caso. Desde su entrada en la prisión de Colorado, El Chapo y su equipo legal han enviado una miríada de misivas en las que han denunciado que el temido narcotraficante ha recibido un “trato cruel e inhumano”.

La última vez que el entorno del exlíder del Cartel de Sinaloa levantó la voz por las condiciones en las que se encuentra fue el pasado febrero. En esa fecha, Mariel Colón, abogada del capo de la droga, afirmó al diario mexicano Reforma que su cliente ha bajado mucho de peso y ha sufrido episodios de taquicardia en los últimos meses. “Se encuentra bajo condiciones de confinamiento bastante extremas, en mi opinión, son inhumanas y violan la Constitución estadounidense. Son crueles”, denunció.