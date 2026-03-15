Medicube, la marca viral de ‘skincare’, tiene sus superventas rebajados en las ofertas de primavera de Amazon
Favorita de celebridades como Hailey Bieber o Kylie Jenner, se ha convertido en una de las firmas más deseadas de la cosmética coreana
Las redes sociales, especialmente TikTok, son capaces de poner un producto en el punto de mira y conquistar los algoritmos en cuestión de segundos. Algunas marcas se vuelven virales por tendencia, otras por su estética y otras, simplemente, porque funcionan.
Es el caso de Medicube. Si has hecho scroll últimamente, seguro que te has cruzado con ella. Y si no, es el momento de descubrirla. La firma se ha convertido en un auténtico hallazgo para quienes la prueban. Así han confesado su amor por ella rostros conocidos como Hailey Bieber o Kylie Jenner, lo cual no es de extrañar: los cosméticos coreanos son el secreto mejor guardado (o quizá el secreto a voces) para lograr una piel sana, equilibrada y luminosa.
Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado ocho productos que merecen la pena. Además, con motivo de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, están rebajados por tiempo limitado.
Sérum facial: Triple Collagen
Promete devolver elasticidad, firmeza y luminosidad a la piel. Su fórmula combina tres tipos de colágeno que actúan en profundidad para nutrir y aportar volumen al rostro. ¿El resultado? Una piel más jugosa y revitalizada. Adiós piel apagada, hola brillo.
Ahora con un 20% de descuento. Precio mínimo histórico.
Pack de cuatro mascarillas: PDRN Pink Collagen Gel
Incluyen dos de los activos más deseados del momento: PDRN y colágeno. Mejoran el tono, fortalecen la barrera cutánea y aportan un extra de hidratación y elasticidad. El acabado recuerda al efecto porcelana que tanto triunfa en la cosmética coreana. Se deja actuar entre tres y cuatro horas y los resultados se notan al instante.
36% de descuento, ahorra 6,09 euros.
@mariankrawstor
probando la mascarilla de @Medicube Global que usa Hailey Bieber 🫶🏻 #skincare♬ sonido original - Kim ❀
Crema facial: Deep Vita C Capsule
Puntuación perfecta por parte del 80% de quienes lo prueban, un dato basado en más de 9.000 valoraciones. ¿Qué tiene de especial? Sus cápsulas liposomales, que ayudan a reducir manchas, proteger frente al envejecimiento prematuro y suavizar la textura del cutis. También cuenta con propiedades hidratantes y luminosas.
Ahora con un 20% de descuento. Precio mínimo histórico.
Limpiador facial: Zero Foam
Suciedad, sebo, poros y otras impurezas: este limpiador lo elimina todo. Cuenta con una acción suave que trabaja en profundidad sin alterar la barrera cutánea, previene la deshidratación y deja la piel flexible.
Ahora con un 20% de descuento.
Mascarilla para los poros: Zero Pore Blackhead Mud
Sin rastro de poros o puntos negros en tan solo tres minutos. ¿Cómo lo consigue? Con una fórmula que combina cinco tipos de arcilla con ácidos AHA, BHA y PHA que limpian, exfolian y afinan la textura de la piel.
Ahora con un 20% de descuento.
Almohadillas tónicas: Deep Vita C
“Glow” es la palabra que más se repite entre sus más de 3.000 reviews. Estos discos faciales iluminadores tienen doble textura y ayudan a tratar manchas oscuras, marcas de acné, tono irregular y piel apagada. El resultado es un rostro más uniforme y radiante. Su fórmula contiene un 50% de extracto de espino amarillo, una fuente natural rica en vitamina C.
Ahora con un 20% de descuento. Precio mínimo histórico.
Crema con colágeno: Collagen Jelly
Perfecta para lograr una piel más jugosa, hidratada y luminosa desde el primer uso. El colágeno, la niacinamida y el escualano, son los tres activos que la componen y se encargan de hidratar, suavizar y mejorar la firmeza. La textura tipo gelatina suma puntos y deja una sensación fresca y muy agradable.
Ahora con un 20% de descuento.
Masajeador facial: Age-R Booster Pro Pink
Uno de los dispositivos de cuidado facial favoritos entre las celebridades. Combina seis tecnologías: electroporación, microcorriente, EMS, agujas eléctricas, luz LED y vibración sónica. Ayuda a potenciar la absorción de los cosméticos, mejora la elasticidad y aporta luminosidad al rostro. El objetivo: una piel de cristal.
29% de descuento, ahorra 57,16 euros. Precio mínimo histórico.
@ssofimakeup
El Age R Booster Pro de @medicube global es el dispositivo de belleza más viral en todo corea y se ha vuelto algo imprescindible en mi rutina de skincare💌✨ #agerbooster #medicube #medicubedevice #agerboostermedicube #skincarecoreano♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi
Preguntas frecuentes sobre los productos de Medicube
¿Hasta cuándo se pueden encontrar rebajados?
Hasta mañana, lunes 16 de marzo, fecha en la que finaliza la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de marzo de 2026.
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