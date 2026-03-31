Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Mueren cuatro soldados israelíes en combate en el sur de Líbano

Irán denuncia apagones en Teherán tras ataques israelíes en el este y oeste de la capital

Irán ha denunciado este martes que varias explosiones en el este y el oeste de la capital han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas. Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EE UU e Israel del ataque, funcionarios del Ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad.

Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.

En los últimos tres días, la capital persa ha sido objeto de bombardeos constantes que dejan más de 70 muertos. Entre los objetivos de los ataques estaban tres instalaciones nucleares, dos universidades, el edificio de la televisión catarí al Araby y zonas residenciales de Teherán.

Según el recuento de la Media Luna Roja, desde el inicio de la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel, más de 105.000 objetivos civiles han sufrido daños por los ataques israelíes y estadounidenses, lo que incluye 83.000 viviendas, 21.000 comercios, 297 centros de salud y 600 centros educativos. Además, se han registrado 21.000 heridos. Las autoridades iraníes, por su parte, no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que la ONG HRANA sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles. (EFE)