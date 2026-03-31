Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Mueren cuatro soldados israelíes en combate en el sur de Líbano
Israel realiza una nueva oleada de ataques en teherán e Irán alcanza un petrolero kuwaití en Dubái| Guterres advierte de que la muerte de cascos azules en Líbano puede ser un crimen de guerra
El ejército israelí ha informado este martes de la muerte de cuatro de sus soldados en combate en el sur de Líbano, con lo que se eleva a nueve el número de militares muertos en ofensiva iniciada en el país tras los ataques a Irán. Todos murieron el lunes en un indicente en el que otros tres militares resultaro heridos, uno de ellos grave. La jornada fue especialmente violenta en Líbano, donde además murieron tres cascos azules de la fuerza de paz de la ONU. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de que los ataques contra la ONU en Líbano pueden constituir un crimen de guerra. Mientras, Israel e Irán han intercambiado ataques durante la noche. El ejército israelí ha lanzado otra oleada de ataques aéreos contra Teherán, mientras que uno de los proyectiles iraníes ha alcanzado un petrolero kuwaití en Dubái, causando un incendio.
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Irán denuncia apagones en Teherán tras ataques israelíes en el este y oeste de la capital
Irán ha denunciado este martes que varias explosiones en el este y el oeste de la capital han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas. Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EE UU e Israel del ataque, funcionarios del Ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad.
Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.
En los últimos tres días, la capital persa ha sido objeto de bombardeos constantes que dejan más de 70 muertos. Entre los objetivos de los ataques estaban tres instalaciones nucleares, dos universidades, el edificio de la televisión catarí al Araby y zonas residenciales de Teherán.
Según el recuento de la Media Luna Roja, desde el inicio de la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel, más de 105.000 objetivos civiles han sufrido daños por los ataques israelíes y estadounidenses, lo que incluye 83.000 viviendas, 21.000 comercios, 297 centros de salud y 600 centros educativos. Además, se han registrado 21.000 heridos. Las autoridades iraníes, por su parte, no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que la ONG HRANA sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles. (EFE)
El ejército israelí lanza una nueva oleada de bombardeos en Teherán
El ejército israelí ha informado este martes de que ha completado una nueva oleada de bombardeos en Teherán, afirmando que tenían como objetivo “la infraestructura del régimen terrorista iraní”. No ha dado más detalles por el momento.
Un petrolero kuwaití se incendia en el puerto de Dubái tras un ataque iraní
Irán ha atacado esta noche un petrolero cargado de crudo en el puerto de Dubái, según ha informado la agencia estatal de noticias de Kuwait, que ha advertido de un posible derrame de petróleo. La empresa Kuwait Petroleum Corporation (KPC), dueña del buque, ha detallado que el buque ha sufrido daños en el casco y se ha incendiado, pero no ha informado de víctimas.
El aparente ataque es solo el último de una serie contra buques mercantes con misiles o drones explosivos aéreos y marítimos en el Golfo y el Estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.
Los futuros del crudo estadounidense subieron más de 3 dólares, un 2,9%, hasta los 105,91 dólares por barril tras conocerse el ataque al petrolero Al-Salmi, con bandera kuwaití. Las autoridades de Dubái confirmaron que estaban respondiendo a un ataque con drones contra un petrolero kuwaití en aguas de Dubái y que los equipos de extinción de incendios marítimos trabajaban para controlar el fuego.
No se han reportado heridos y se ha garantizado la seguridad de los 24 tripulantes, según han informado. Se están realizando trabajos para evaluar con precisión los daños al buque cisterna, que, según datos de Lloyd's List Intelligence, es la empresa matriz del propietario registrado y operador comercial del buque.
Mueren cuatro soldados israelíes en combate en el sur de Líbano
El ejército israelí ha informado hace unos minutos de la muerte de cuatro de sus soldados en combates en el sur de Líbano, con lo que se eleva a nueve el número de militares muertos en la ofensiva en el sur de Líbano iniciada tras los ataques a Irán desencadenados el 28 de febrero. Los fallecidos tenían 21 y 22 años.
El ejército los ha identificado como el capitán Noam Madmoni, el sargento Ben Cohen y el sargento Maxim Antis. El cuarto fallecido aún no ha sido identificado por petición de su familia. En el incidente en el que resultaron muertos, registrado el lunes, otros tres soldados resultaron heridos, uno de ellos grave.
Las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial israelí. De hecho, el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su “nueva frontera de seguridad” en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano. En su ofensiva en Líbano, el ejército israelí ha matado ya a 1.200 personas.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este martes. Una noche más, Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán, mientras que Irán ha atacado objetivos en los países del golfo Pérsico, alcanzando un petrolero en Kuwait, que se ha incendiado. Además, el ejército israelí ha informado de la muerte de cuatro de sus soldados en Líbano.
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