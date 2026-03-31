Un agente del secretario de Defensa de EE UU intentó invertir en defensa antes del ataque a Irán, según ‘Financial Times’

El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, en una reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente Trump en la Casa Blanca, el pasado jueves.

El Departamento de Defensa considera “totalmente falsa e inventada” la información del diario sobre la frustrada compra de acciones por parte de un corredor de Bolsa de Hegseth, valorada en varios millones de dólares

Un agente de bolsa del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, intentó realizar una importante inversión en grandes empresas de defensa en las semanas previas al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, según ha informado este martes el diario británico Financial Times, citando a tres personas conocedoras de la operación. El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, ha salido en defensa del secretario de Defensa, con una publicación en la red social X en la que tacha la noticia de “totalmente falsa e inventada” y exige una rectificación.

La información del Financial Times indica que el agente de bolsa de Hegseth en el banco Morgan Stanley se puso en contacto con la empresa de gestión de activos BlackRock en febrero para estudiar la posibilidad de realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active de la gestora, diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa. El intercambio habría ocurrido poco antes de que Estados Unidos lanzara su acción militar contra Teherán.

Según el diario, la inversión que buscaba el corredor de Hegseth no llegó a materializarse, ya que el fondo, que se lanzó en mayo del año pasado, aún no estaba disponible para que los clientes de Morgan Stanley lo compraran. El Financial Times no precisa cuánta capacidad tenía el corredor para realizar inversiones en nombre de Hegseth, ni si este sabía lo que el corredor estaba haciendo.

“Ni el secretario [de Defensa, Pete] Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de ese tipo, ha afirmado Parnell.

La gestora BlackRock se negó a hacer comentarios sobre la información, mientras que Morgan Stanley no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Los detalles sobre el intento de inversión se han reveleado en medio de un escrutinio más amplio de las operaciones realizadas en los mercados financieros y de predicción antes de las principales decisiones políticas del presidente de EE UU, Donald Trump. Algunos expertos han llegado a plantear dudas sobre la posible filtración de las intenciones del mandatario, al considerar la pertinencia de las apuestas externas al respecto. Por ejemplo, apenas 15 minutos antes de que el presidente estadounidense anunciara en su red social Truth que aplazaba el ataque a instalaciones energéticas de Irán, apuestas millonarias en derivados financieros predijeron el anuncio de tregua.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de altos cargos con acceso a información de defensa. Los movimientos financieros en sectores estratégicos como el de defensa suelen ser objeto del escrutinio de los medios de comunicación, incluso cuando no hay pruebas de que existan irregularidades o conductas ilegales, según recuerdan algunos analistas.