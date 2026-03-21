Un juez sentencia que las restricciones del Pentágono a la prensa son ilegales

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, es un tipo suspicaz. La antigua estrella televisiva del canal conservador Fox News no es muy amigo de los medios de comunicación. Los amenaza y les apercibe por no enfocar las noticias para que favorezcan a la Administración de Donald Trump.

El pasado otoño endureció el acceso a los reporteros acreditados en el Pentágono. Los obligó a firmar un documento de 21 páginas con unas nuevas reglas restrictivas, que limitan el movimiento a los periodistas por las instalaciones federales y les prohíben hablar con altos responsables sin permiso previo e, incluso, establecen que los periodistas puedan ser considerados “como riesgo para la seguridad nacional” si difunden alguna información que no cuente con autorización de las autoridades del Pentágono.

Varios medios como The New York Times, The Washington Post, CNN, The Atlantic y Associated Press, entre otros, se negaron a firmar el documento. Hegseth, que ha bautizado su administración como Departamento de Guerra, sin autorización del Congreso, ordenó cancelar las credenciales de decenas de periodistas que no suscribieran el documento con las reglas de comportamiento. Pocas semanas después, el departamento acreditó a nuevos periodistas de medios alternativos vinculados al mundo MAGA (Mage America Great Again) y acérrimos de Trump.

Casi cinco meses después, un juez federal ha fallado este viernes a favor de The New York Times, que presentó una demanda por las restricciones impuestas por el Pentágono. El juez del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Paul Friedman, ha dictado una sentencia en la que considera que las restricciones del Pentágono a los medios de comunicación violan la Primera Enmienda, que defiende la libertad de expresión, prensa y religión.

El juez Friedman ha ordenado al Departamento de Defensa que restituya las acreditaciones de prensa de los reporteros de la Vieja Dama, como se conoce al diario estadounidense. El juez señaló: que el Pentágono recompensaba a los periodistas que estaban “dispuestos a publicar solo historias que fueran favorables a los líderes del Departamento o que les fueran impuestas por ellos”.

El fallo supone un golpe a la Administración Trump, que ha lanzado una campaña de presión y acoso contra los medios de comunicación críticos con su gestión o que hacen preguntas incómodas. El presidente Donald Trump ha insultado, amenazado o menospreciado a periodistas de la CNN, CBS y ABC y ha demandado a otros grandes medios como The New York Times y los canales de televisión CBS y ABC. Estos últimos pactaron pagarle 16 millones de dólares para poner fin a las demandas. Trump también ha presionado para que las cadenas despidan a los presentadores de los principales programas de Late Night, por hacer bromas sobre Trump. Debido a esas presiones, la cadena ABC suspendió a su presentador estrella, Jimmy Kimmel, aunque lo volvió a admitir al crecer la presión por dejarse amedrentar por Trump. La CBS ha anunciado que cancelará a final de temporada el programa de Stephen Colbert, el cómico y guionista que dirige The Late Show.

La Administración Trump ha empleado al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, como ariete contra los medios críticos. Carr aseguró el pasado fin de semana que está revisando las licencias de algunos medios con opiniones desfavorables del presidente. “Las emisoras que difunden bulos y distorsionan las noticias, también conocidas como noticias falsas, tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza el plazo de renovación de sus licencias”, señaló Carr, un personaje controvertido, que ya advirtió a CBS, ABC y NBC

Hegseth ha seguido la línea dura de la Casa Blanca contra los medios. Hace meses trató de impedir el acceso al Pentágono a un reportero de NBC y llegó a expulsar a varios medios sus puestos de trabajo en las instalaciones.

Un portavoz de The Times declaró: “El fallo reafirma el derecho del diario y otros medios independientes a seguir haciendo preguntas en nombre del público”. Y agregó que “los estadounidenses merecen tener visibilidad sobre cómo se gobierna su país y las acciones que las fuerzas armadas llevan a cabo en su nombre y con el dinero de sus impuestos”.

Gabe Rottman, vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, declaró que “el tribunal confirmó que nuestra seguridad y libertad dependen de la libertad de prensa para publicar y de la capacidad del público para acceder a noticias sobre asuntos gubernamentales sin el control del Estado”, recoge el diario estadounidense.