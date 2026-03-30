La Casa Blanca responde que no necesita a España para su misión en Irán

La reacción de Estados Unidos se produce tras el cierre del espacio aéreo español a los vuelos implicados en la Operación Furia Épica

La Casa Blanca ha respondido con desdén a la decisión de España de cerrar su espacio aéreo a los vuelos implicados en la Operación Furia Épica. Según asegura, no necesita a ningún otro país para cumplir los objetivos de la ofensiva, que tanto el presidente Donald Trump como otros altos cargos de la Administración aseguran que están ya casi alcanzados.

En una declaración a EL PAÍS, un alto funcionario que ha hablado bajo la condición del anonimato ha subrayado lacónicamente: “Las fuerzas armadas estadounidenses cumplen o sobrepasan todas sus metas bajo la Operación Furia Épica, y no necesita ni a España ni a nadie más”.

El alto funcionario no ha querido precisar si Estados Unidos se plantea alguna medida de represalia. En el pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado a España con la imposición de un embargo comercial ante el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases militares españolas para los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán.

Trump también ha expresado con frecuencia su frustración con los países miembros de la OTAN ante lo que considera la falta de ayuda de los países miembros en la guerra contra Irán —que está fuera del espacio de la Alianza— y ha asegurado que en el futuro lo “tendrá en cuenta”.

España ahora no solo no permite el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento en vuelo que cooperen en el ataque. Tampoco autoriza el uso de su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses que provengan de terceros países, como el Reino Unido o Francia, y lo atraviesen para participar en la guerra contra Irán, según han confirmado fuentes militares a este periódico.