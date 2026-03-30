Cuerpo defiende el cierre del espacio aéreo español a la operación ‘Furia Épica’ y afirma que no ha afectado al comercio con EE UU

España ha cerrado su espacio aéreo a cualquier vuelo implicado en la operación Furia Épica, el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Con esta decisión, los aviones de combate o de abastecimiento de EE UU que intervengan en la operación no pueden usar las bases de Rota (Cádiz) ni Morón de la Frontera (Sevilla), ni sobrevolar España desde terceros países, como Francia o Reino Unido. El nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha defendido este lunes que esta medida —adelantada por EL PAÍS– se enmarca “en la decisión de no participar en una guerra iniciada en contra del derecho internacional”. Y ha recalcado que no ha supuesto represalias económicas para España ni ha afectado la relación comercial con el Gobierno de Donald Trump.

En una entrevista con la Cadena SER, el ministro de Economía ha afirmado que, a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense, no ha habido represalias económicas por la posición de España respecto al conflicto. “Las empresas españolas operan en las mismas condiciones con EE UU que las francesas o alemanas”, ha subrayado Cuerpo, que ha recordado que las relaciones bilaterales con Washington en materia comercial se dan en el marco de toda la Unión Europea.

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El vicepresidente primero ha explicado que estas relaciones están igual que lo estaban antes de que comenzara esta ofensiva en el Golfo Pérsico y prevé que siga siendo así, a pesar de la amenaza que hizo Trump a España de cortar las relaciones comerciales tras negarse el Gobierno a dejar que EEUU utilice las bases de Rota y Morón para la guerra en Irán.

En esta misma línea ha insistido este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con RAC1 donde ha asegurado que nada indica que España vaya a recibir “cualquier tipo de reproche o de sanción en absoluto”. Albares ha tachado la relación con EEUU de “fluida” y ha subrayado que no se plantea “ni como hipótesis” la ruptura de las relaciones con Washington.

El marco comunitario

El titular de Economía ha incidido en que la relación comercial bilateral entre Europa y Estados Unidos es la que viene determinada por los acuerdos a los que se llegan con España. Y ha puesto como ejemplo el pacto del pasado agosto que está “todavía en vías de empezar a implementar”. Según Cuerpo, ese es el esfuerzo en el que tendría que estar la UE, para dar a las empresas “un cierto horizonte de predecibilidad hacia adelante”.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo está intentando “mejorar las relaciones también a nivel bilateral, España-Estados Unidos, por ejemplo, reforzando en este caso la presencia de instituciones españolas”, que ayudan con las oficinas comerciales y económicas a las empresas a establecerse en Estados Unidos. Y ha insistido en que desde el Ejecutivo quieren “reforzar y afianzar esta relación”, al tiempo que ha desvelado que el pasado viernes tuvo una reunión “muy instructiva” con el embajador estadounidense en España. Sobre este punto, ha señalado que hay contactos tanto a nivel técnico como a nivel político “con total normalidad”, aventurando que “va a seguir siendo así”.

Así, Cuerpo ha recordado que este lunes se publican los datos definitivos de inversión extranjera directa del año 2024, que son “excelentes” ya que “crece más de un 1,5 por ciento la inversión extranjera en España”. El ministro ha recordado que el principal inversor extranjero en España es EEUU y también el principal destino de las inversiones de las empresas españolas es el país norteamericano. “De ahí la importancia, por supuesto, de seguir manteniendo y reforzando esta relación”, ha remachado.