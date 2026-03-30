Trump eleva las amenazas contra Irán pese a presumir de progresos en las negociaciones

Teherán da pasos para abandonar el tratado de No Proliferación Nuclear tras los avisos de EE UU de que arrasará la República Islámica si no reabre el estrecho de Ormuz

En el día 31 de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las dos partes extreman sus posiciones. Mientras Teherán da pasos para abandonar el tratado de No Proliferación Nuclear, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con dejar el país arrasado y bombardear sus plantas desalinizadoras de agua —un acto que constituiría un crimen de guerra— si la República Islámica no da su brazo a torcer y reabre el estrecho de Ormuz. Pero, al mismo tiempo, el mandatario alardea de avances en las conversaciones que asegura que existen entre su Gobierno y representantes de un “nuevo” régimen en Teherán, que considera “más razonable”.

Se ha convertido ya casi en una costumbre que los lunes, justo antes de abrir los mercados, Trump envíe un mensaje a través de las redes sociales para tratar de calmarlos. La regla ha vuelto a cumplirse después de que este pasado fin de semana empezaran a llegar los primeros soldados de refuerzo al gran contingente que Estados Unidos despliega en el golfo Pérsico y su área, y mientras Irán insiste en que, por mucho que el mandatario republicano diga que hay conversaciones y que progresan adecuadamente, el régimen no mantiene negociaciones directas con Washington. Y avisa, además, de que las demandas que EE UU le ha hecho llegar mediante terceros son “altamente excesivas y maximalistas”.

En el texto que ha escrito en Truth, Trump comienza con un mensaje alentador. ”Estados Unidos está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes progresos”.

Pero inmediatamente pasa a un tono mucho más agresivo. Advierte que, en caso de no llegar a un acuerdo muy pronto en esas conversaciones, Estados Unidos lanzará una serie de ataques dirigidos específicamente a aniquilar la economía del país y perjudicar a la población civil. Las fuerzas estadounidenses destruirían las plantas eléctricas, la infraestructura petrolera —el motor económico de Irán— y las plantas desalinizadoras que generan agua potable para una población de 90 millones de personas.

Después, da a entender el mensaje, las tropas estadounidenses se retirarían, dejando tras de sí un estrecho de Ormuz aún cerrado y un país arrasado. El texto de Trump no aborda qué pasaría entonces, pero se deduce que resolver los problemas globales que dejara esa situación —reabrir Ormuz, restablecer el tráfico marítimo, reconstruir Irán, entre otros muchos— sería algo con lo que tendrían que lidiar otros países. El presidente tampoco alude al gran dilema que tiene ante sí tras la llegada de las tropas de refuerzo: si ordenar o no algún tipo de incursión terrestre de Irán.

Tres hombres trabajan en un edificio atacado por Estados Unidos e Israel contra el barrio de 13 de Aban, en el sur de Teherán, el pasado 27 de marzo. Jaime León (EFE)

“Si por alguna razón no se lograse un acuerdo en breve, que probablemente sí se consigue, y el estrecho de Ormuz no se abre al tráfico de inmediato”, matiza el inquilino de la Casa Blanca, “concluiremos nuestra bonita ‘estancia’ en Irán haciendo saltar por los aires y aniquilando todas sus plantas generadoras de electricidad, sus pozos de petróleo y la isla de Jarg [el gran centro petrolero iraní] ¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!, que conscientemente aún no hemos tocado”.

El presidente estadounidense concluye: “Esto se producirá como represalia por los muchos soldados nuestros y de otros que Irán ha masacrado y matado durante el Gobierno de terror del viejo régimen de los últimos 47 años”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los responsables de desarrollar los contactos con Teherán, ha asegurado que hay “fisuras” dentro del régimen teocrático. “Hay algunas fracturas internas allí. Y, al final, creo que si hubiera personas en Irán que, dadas las circunstancias, estuvieran ahora dispuestas a llevar a su país por un camino distinto, eso sería algo positivo”, ha indicado el jefe de la diplomacia estadounidense, en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.

Teherán pide recordar “quién inició la guerra”

Al menos en público, el régimen que Trump ve ahora “más razonable” no quiere ni oír hablar de los términos en los que el republicano querría un acuerdo. En una rueda de prensa en Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Esmail Baghaei, ha reconocido la recepción de mensajes de Washington a través de Pakistán. Con Turquía, Egipto y Arabia Saudí —que, junto con Emiratos Árabes Unidos, se inclinan en privado por una posición más agresiva con Irán—, Islamabad trata de dirigir el conflicto hacia la mesa de negociación. El portavoz ha dado la bienvenida a la implicación de esos países, pero ha alertado que esa iniciativa se forjó sin la participación de Irán, y ha señalado que los mediadores deben tener presente “quién inició la guerra”.

Ambas partes están emitiendo señales contradictorias. Estados Unidos acumula potencia militar en la región y su presidente dice que las negociaciones marchan “muy bien”, al mismo tiempo que baraja quedarse el petróleo iraní, como amenazó este domingo. Teherán, por su parte, ha permitido este lunes la circulación de 20 barcos petroleros de EE UU por el estrecho de Ormuz como “señal de respeto”, según lo formuló Trump el domingo, mientras avanza medidas que sugieren el enquistamiento del conflicto.

Mientras, el Parlamento iraní ha registrado este lunes un proyecto de ley para que Irán cobre peaje a los navíos que circulen por Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado que las autoridades iraníes se plantean la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, que exige a sus firmantes abstenerse del desarrollo de armas nucleares y someterse a inspecciones de la ONU. “¿Qué beneficio tiene adherirse a un tratado en el que actores intimidantes a nivel internacional no solo no nos permiten beneficiarnos de sus derechos, sino que además atacan nuestras instalaciones nucleares?”, se ha preguntado Baghaei, quien ha reiterado que Irán “no busca” construir el arma atómica.

Un segundo frente en auge

Más allá de los países del Golfo, de Irak o de Siria (que pese a no participar en el conflicto siguen padeciendo ataques iraníes o de sus milicias aliadas por el hecho de acoger a bases estadounidenses), el otro gran frente de guerra regional tampoco da visos de frenarse. Mientras sigue activo en Irán, donde este lunes ha informado de un ataque “reciente” sobre una universidad en Teherán donde asegura que la Guardia Revolucionaria investiga la elaboración de armamento, el ejército israelí prosigue su ofensiva para ocupar el 10% del territorio libanés.

Las autoridades israelíes han confirmado la muerte del sexto soldado a manos de la milicia libanesa Hezbolá desde inicios de marzo. No es el único ataque reivindicado por el grupo, que este lunes ha lanzado proyectiles sobre el norte de Israel al mismo tiempo que lo hacía Irán. La principal refinería israelí, ubicada en Haifa, en el norte de Israel, ha recibido un impacto directo.

Pese al goteo de bajas propias, que en Israel podrían empeorar la popularidad de la invasión sobre Líbano, las tropas israelíes mantienen una ofensiva a gran escala sobre la mitad sur del país y han causado en cinco semanas 1.238 víctimas morales —entre ellas, 126 niños y 52 trabajadores sanitarios— y más de 3.000 heridos.

Uno de los últimos ataques mortales se ha producido este lunes en un bombardeo sobre los suburbios beirutíes, donde hay aún residentes ―especialmente aquellos sin recursos para huir—, pese a las órdenes de desalojo israelíes. Un ciudadano ha muerto y 17 han resultado heridos —entre ellos, seis refugiados sirios y una mujer de Kenia—.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha defendido a quienes apuestan por quedarse en sus casas, también en el sur de Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbolá engullen el territorio y alcanzan también a quienes no participan en ellos. Como los dos cascos azules indonesios muertos por incidentes de fuego desde el domingo —uno de ellos, confirmado únicamente por el Gobierno español, cuyo ejército cuenta con un contingente en la misión de paz—.