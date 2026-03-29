Irán acusa a Estados Unidos de planificar una invasión mientras habla de negociaciones

Irán, cuya estrategia desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, pasa por igualar las amenazas que le plantean sus adversarios, ha prometido este domingo someter a una “lluvia de fuego” a las tropas de Estados Unidos que pongan un pie en territorio iraní. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los principales líderes tras el asesinato de sucesivos mandatarios a manos de Estados Unidos e Israel durante este mes, ha emitido esa advertencia al tiempo que ha acusado a Washington de “hacer señales de negociar en público mientras en secreto planifica ataques terrestres”.

El mensaje de Ghalibaf, publicado en sus redes sociales, ha llegado horas después de que el diario estadounidense The Washington Post asegurara, durante la madrugada del domingo, que el Pentágono se prepara para “semanas de operaciones terrestres” en Irán. La información, que cita a altos funcionarios estadounidenses que hablan bajo condición de anonimato, coincide con la llegada a la región de 3.500 soldados y marines adicionales, que el sábado se incorporaron a los 50.000 uniformados que Washington ya tiene en Oriente Próximo. El mando central estadounidense ha asegurado en un comunicado que ese nuevo contingente incluye unidades de asalto.

Siempre según las fuentes consultadas por The Washington Post, las operaciones en Irán podrían implicar incursiones específicas, pero en ningún caso “una invasión total”, en unos planes que llevan “semanas” fraguándose. La isla de Jarg, clave en la exportación del crudo iraní, y el estrecho de Ormuz, bajo control de la Guardia Revolucionaria, que impide la libre circulación de buques, estarían entre los posibles objetivos de esas operaciones.

Todo depende ahora de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien todavía no habría dado su aval al desembarco. Tras cuatro semanas de guerra, que el republicano creyó que podía resolver en unos pocos días, con un resultado similar al de Venezuela, el mandatario ha alternado declaraciones en las que parece tender hacia la desescalada, como cuando ha pospuesto los ataques contra las plantas energéticas iraníes, con otras más beligerantes, en las que se muestra abierto a una expansión del conflicto.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene abiertos todos los desenlaces posibles en Irán. Este domingo, el israelí ha asegurado que hay “fracturas visibles” en las autoridades del país, sugiriendo que la lucha por el cambio de régimen sigue viva. Al mismo tiempo, Netanyahu, cuyo ejército ha reivindicado 140 ataques contra el programa de misiles durante las últimas 24 horas, ha destacado la importancia de menoscabar la fortaleza de sus enemigos. “Irán ya no es el mismo Irán”, ha dicho, repitiendo la misma fórmula usada para la milicia libanesa Hezbolá y la palestina Hamás. “Ahora, nosotros les sorprendemos a ellos (...) mientras ellos luchan por su mera supervivencia”, ha expresado.

La ofensiva sobre Irán ha causado más de 3.300 muertos, casi la mitad de ellos civiles, según el grupo iraní en el extranjero Human Rights Activist News Agency. Pero las fuerzas armadas iraníes han reiterado que están preparadas para “humillar” cualquier penetración invasora. En un comunicado difundido por las agencias estatales, el portavoz militar, Ebrahim Zolfagari, ha asegurado que los soldados de Estados Unidos se convertirán en “carne para los tiburones en el Golfo Pérsico”, y ha recordado el modo en el que los bombardeos iraníes han golpeado varias de sus bases en la región.

Teherán implica a la región

Sin mencionar a los países árabes en los que se encuentran esas instalaciones, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este domingo ataques contra bases estadounidenses en todo Oriente Próximo. Teherán ha atacado a la de Victoria, en Irak; la de Arifjan, en Kuwait, donde el Ministerio de Defensa ha informado de 26 ataques desde el sábado, y heridas de 10 soldados nacionales, y la de al Karj, en Arabia Saudí, donde ha destruido un avión militar estadounidense. Riad ha registrado además 10 ataques interceptados en pocas horas.

También este domingo, las fuerzas iraníes han informado de bombardeos contra instalaciones de aluminio en Baréin y en los Emiratos Árabes Unidos. Teherán las ha vinculado con el ejército de EE UU. Ambos ataques han dejado un total de ocho personas heridas. Según las fuerzas iraníes, la agresión responde a los bombardeos que las tropas norteamericanas han lanzado contra infraestructuras industriales iraníes desde bases ubicadas en el Golfo.

Desde el sur de esa península, los hutíes del Yemen han reivindicado este domingo una segunda ofensiva contra el Estado de Israel, sin consecuencias conocidas. Después de lanzar un primer ataque el sábado, este movimiento aliado de Irán ha confirmado su inclusión en el conflicto regional, aumentando el coste de la guerra para el Gobierno de Netanyahu y ofreciendo a Teherán una nueva carta negociadora en unas hipotéticas conversaciones, que por ahora, según Teherán, son inexistentes. Ayer, Pakistán anunció sin embargo que está preparando como mediadora “conversaciones significativas” para poner fin a la guerra en los próximos días.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, ha manifestado que las hostilidades continuarán mientras Israel no cese las agresiones sobre sus aliados en Irán, Líbano e Irak.

El conflicto, por el momento, sigue subiendo peldaños. Horas después de que las tropas israelíes que operan en el sur de Líbano sufrieran una nueva baja en sus filas, el quinto soldado que muere en combate durante este mes de marzo, Netanyahu ha ordenado la “expansión” de la invasión en suelo libanés, sin especificar el alcance. En cuatro semanas, la ofensiva israelí en Líbano ha causado 1.238 víctimas mortales y más de 3.500 heridos, según el ministerio de Sanidad libanés. “Hemos creado tres zonas de seguridad en lo profundo del territorio enemigo, incluyendo en Siria, en Líbano, y en más de la mitad [de Gaza]”, ha declarado este domingo el primer ministro. “Dije que cambiaríamos el rostro de Oriente Próximo, y lo hemos hecho”, ha señalado.