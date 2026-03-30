Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump especula con apoderarse del petróleo iraní y tomar militarmente la isla de Jarg
El presidente de EE UU asegura, por otro lado, que las negociaciones con Irán via Pakistán van bien y podría haber un acuerdo pronto | Netanyahu ordena al ejército ampliar la zona bajo su control en el sur de Líbano
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha declarado esta madrugada que EE UU podría “coger el petróleo de Irán” y, mediante una operación militar, tomar la isla de Jarg, la mayor terminal petrolera iraní, vital para sus exportaciones. “Para ser sincero, mi opción favorita sería coger el petróleo de Irán, pero mucha gente estúpida aquí en EE UU, me dice ‘¿Por qué vas a hacer eso?’ Pero son estúpidos”, ha afirmado. Según Trump, una incursión para tomar el control de la isla sería “facil”, porque cree que Irán carece ya de defensa militar. Sin embargo, también ha dicho que las negociaciones con Irán con la mediación de Pakistán van “muy bien” y que podría alcanzarse un acuerdo pronto. “Podría lograrse un acuerdo bastante rápidamente”, ha dicho.
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Nueva amenaza para la energía global que se traslada al precio del petróleo. El barril de brent sube hoy un 2,5%, hasta los 115 dólares, después de que el sábado los hutíes de Yemen lanzaran un misil contra Israel. El conflicto se complica y esto abre la puerta a que los precios de las fuentes de energía, claves para el futuro de la inflación y el crecimiento, alcancen nuevas cotas.
Controlado un incendio en la planta petroquímica iraní de Tabriz tras sufrir un ataque aéreo
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados contra territorio iraní, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra Teherán el pasado 28 de febrero, provocó este domingo un incendio en una unidad de una planta petroquímica ubicada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, que ya ha sido controlado.
“Hace unas horas, una de las unidades petroquímicas de Tabriz fue atacada por el enemigo sionista-estadounidense”, ha informado el director general de Gestión de Crisis de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, en declaraciones recogidas por la agencia Fars en las cuales señalaba que la situación estaba “bajo control”, mientras los equipos de rescate y fuerzas operativas intervenían en el escenario de los hechos.
Con relación a este suceso, no han sido liberadas sustancias peligrosas, tóxicas o contaminantes en el incidente. (EP)
Netanyahu recula y otorga al patriarca latino acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revocado esta madrugada la prohibición de entrada al Santo Sepulcro, en la ciudda vieja de Jerusalén, a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede “celebrar servicios religiosos según desee”. El domingo, la policía israelí impidió a Pizzaballa el acceso al templo, por lo que no pudo oficiar la misa del Domingo de Ramos.
“He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén”, ha escrito Netanyahu en X en un nuevo comunicado anoche, tras haber justificado su veto a la basílica el domingo por motivos de “seguridad”.
Pizzaballa quiso oficiar ayer durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.
La consternación internacional fue inmediata, con líderes europeos en Italia, Francia, Hungría, España o Portugal condenando la medida adoptada por el Gobierno israelí, pero también el propio embajador de EE UU en Israel, Mike Huckabee, que señaló que con el rezo judío las autoridades israelíes no estaban siendo igual de restrictivas.
“Las iglesias, sinagogas y mezquitas de Jerusalén cumplen con la restricción de 50 personas o menos. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada”, dijo Huckabee en X, después de argumentar que “los cuatro representantes de la Iglesia Católica estaban muy por debajo” del límite de 50 personas. (EFE)
Israel lanza una nueva oleada de bombardeos en Teherán
El ejército israelí ha informado durante la madrugada de que ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques aéreos por “todo Teherán”. Por el momento, no se conocen más detalles.
Israel intercepta varios drones disparados desde Yemen
El ejército israelí ha afirmado esta madrugada que ha detectado el lanzamiento de varios drones lanzados desde Yemen y los ha interceptado. El aviso, difundido por las redes sociales del ejército, se ha producido a las 12.20 de la noche (hora peninsular española, 1.20 en Israel). Posteriormente, el ejército israelí no ha informado de daños. Los hutíes de Yemen, apoyados y financiados por Irán, se sumaron el fin de semana al conflicto en Oriente Próximo del lado de Irán, amenazando igualmente con disrupciones del tránsito marítimo en el mar Rojo, que se sumarían a las ya registradas en el estrecho de Ormuz, que han disparado los precios de los combustibles y ocasionado la mayor crisis energética de la historia.
El grupo yemení, sin embargo, no ha reivindicado este ataque en sus cuentas de Telegram, canal habitual para sus comunicados, como sí hicieron en las ofensivas lanzadas durante el fin de semana contra Israel. El portavoz hutí, Yahya Sarea, afirmó la víspera que el grupo continuaría sus ataques “en los próximos días” hasta que Tel Aviv detuviera sus operaciones militares, las cuales calificó de “crímenes contra el pueblo y los países de la nación”.
Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde 2014, ya atacaron sistemáticamente a los buques que atraviesan el estrecho de Bab al Mandeb y navegan por el mar Rojo durante el inicio del conflicto de Israel contra la franja de Gaza en 2023 en solidaridad con los palestinos. (EFE)
Trump anuncia que Irán permitirá el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz como señal de “respeto” a EE UU
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que Irán va a permitir el paso de 20 grandes petroleros por el estrecho de Ormuz a partir de este lunes. En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force 1, Trump ha insistido en lo que había dicho previamente al diario Financial Times de que las negociaciones con el régimen iraní van bien y que podría llegarse pronto a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Prueba de ello es ese “regalo” y “muestra de respeto”, como ha calificado la autorización de tránsito de esos 20 petroleros.
“Las negociaciones con Irán van extremadamente bien, creo que cerraremos un acuerdo con ellos bastante pronto”, ha insistido, aunque después ha señalado que “con Irán nunca se sabe” porque en un momento están “negociando con ellos” y “luego siempre” tienen que “atacarlos”. “Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos”, ha retrocedido, celebrando acto seguido haber logrado impulsar, a su juicio, “un cambio de régimen” en Teherán, tras el asesinato de gran parte de la cúpula anterior, incluyendo el líder supremo, Ali Jameneí, el 28 de febrero.
Las palabras de Trump llegan en medio de un aumento de la presencia militar de EE UU en Oriente Próximo, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para “semanas” de incursiones terrestres en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.
Si eso sucediese, los soldados iraníes estarían “esperando” a los militare estadounidenses, según amenazó el domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. (EFE)
Trump asegura que las negociaciones con Irán van bien y podría haber un acuerdo pronto
En sus declaraciones al Financial Times, tras sus amenazas militares de apoderarse del petróleo iraní y tomar la isla de Jarg, el presidente de EE UU, Donald Trump, también asegura que la negociaciones con Irán con la mediación de Pakistán van “muy bien” y que podría alcanzarse un acuerdo pronto. “Podría lograrse un acuerdo bastante rápidamente”, ha dicho, una vez más sin especificar mucho.
Trump especula con apoderarse del petróleo iraní y tomar la isla de Jarg
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha declarado esta noche, al diario económico Financial Times, que EE UU podría “coger el petróleo de Irán” y, mediante una operación militar, tomar la isla de Jarg, la mayor terminal petrolera iraní, vital para sus exportaciones. “Para ser sincero, mi opción favorita sería coger el petróleo de Irán, pero mucha gente estúpida aquí en EE UU, me dice ‘¿Por qué vas a hacer eso?’ Pero son estúpidos”, ha afirmado.El presidente, además, ha barajado la opción de tomar militarmente la isla de Jarg, una opción militar arriesgada que podría desestabilizar aún más la situación. EE UU tiene más de 50.000 soldados desplegados en Oriente Próximo, con varios miles más, incluyendo paracaidistas y equipos especiales, en camino. “Quizá tomemos la isla de Jarg, quizá no. Tenemos muchas opciones”, ha dicho. “Eso querría decir que tendríamos que quedarnos en la isla algún tiempo”, ha añadido, sin dar más detalles. Preguntado por la defensa militar de Irán a algo así, ha dicho que no cree que “Irán tenga ninguna defensa, la tomaríamos fácilmente”.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este lunes. En las ultimas horas, Israel e Irán han intercambiado nueos bombardeos, aunque por el momento se desconocen los daños o víctimas. Además, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha hecho declaraciones sobre el conflicto. Por un lado, ha afirmado que “podría” hacerse con el petróleo iraní, o realizar alguna operación militar para tomar la isla de Jarg, la mayor terminal petrolera del país. Por otro, asegura que las negociaciones que tienen lugar con la mediación de Pakistán van bien y podría llegarse “rápidamente” a un alto el fuego.
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