Neza 86, el estadio que muestra cómo el Mundial (y el fútbol) se aleja del pueblo

Los habitantes de Nezahualcóyotl disfrutaron de la Copa del Mundo de 1986. Ahora, un ciudadano promedio del municipio tendría que ahorrar durante un año para poder ver la inauguración del torneo en el Azteca

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Arena. Llegaba por toneladas al oriente de Nezahualcóyotl. A Germán Arechiga, en su primer trabajo, le tocaba saber la cantidad que recibía en aquellas mañanas de 1980. “¿Cuántos metros cúbicos trajo el güero?”, le preguntaba Apolinar Barrera, “el primer millonario de Neza”. Arechiga contabilizaba la cifra en un recibo que tenía como concepto “estadio”. Un año después vio construido el terreno de juego que luego sería rebautizado como Neza 86 y comprendió que a las calles sin pavimentar, con poca luz, al “lodazal” en el que vivía, había llegado el fútbol.

El Mundial desembarcó en Neza cinco años más tarde. Es difícil que se repita algún día. En junio iniciará la Copa del Mundo. Llegará a México solo a tres sedes patrocinadas como el estadio Akron, de Guadalajara; el BBVA, en Monterrey; y el Azteca, recién renombrado Banorte, en Ciudad de México —aunque durante el torneo no están permitidos estos nombres comerciales—.

Germán Arechiga en Ciudad Nezahualcóyotl, el 22 de abril. REBECA HERRERA

El obstáculo para muchos aficionados que quieren ver el torneo en vivo, sobre todo para los de este municipio del Estado de México en la periferia oriente de la capital, son los precios. El salario medio en la región es de 3.460 pesos (198 dólares) al mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Son unos 3.000 pesos por debajo del sueldo promedio en Ciudad de México, y eso que el Zócalo está a solo 14 kilómetros del Neza 86.

Un ciudadano mexiquense tendría que ahorrar durante un año, sin gastar un peso, para poder ver la inauguración del torneo en el Azteca, donde los boletos de la reventa se sitúan en 44.000 pesos (unos 2.541 dólares). “Es prohibitivo. En el 86, muchos amigos míos fueron a la inauguración. Era caro, pero no tanto”, explica Arechiga.

Él es a sus 63 años un reputado cronista y profesor de Neza (1,07 millones de habitantes) y el recinto deportivo, que pertenece a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), un coloso semiabandonado de 45. “Perdió la grandeza”, explica desde una barda verde que separa la calle del complejo.

Construido en el inestable terreno que antes ocupaba el lago de Texcoco, la estructura se ve desde fuera con la pintura desgastada, con fisuras entre las gradas, con un estacionamiento vacío de asfalto agrietado y plagado de malas hierbas. Lo único que luce impoluto es el pasto de la cancha, de un color verde muy vivo.

Fachada del Estadio Neza 86, en el Estado de México, el 22 de abril. REBECA HERRERA

El mismo césped que acogió el Mundial 1986. El que Colombia no pudo organizar por una grave crisis económica y que México se ofreció a albergar. En un principio, el brasileño João Havelange, presidente de la FIFA en ese momento, rechazó Neza como sede debido a la pobreza alrededor del recinto. “El presidente de la Federación mexicana y muchos políticos insistieron en que se hiciera en Neza”, explica Arechiga.

Un estadio casi nuevo fue la carta para que el balón finalmente rodara en el Neza 86, con capacidad para 28.000 espectadores. Arechiga estaba trabajando ese mismo año en Estados Unidos. Pero su mujer le había pedido que se casaran en México y luego volvían a cruzar la frontera. “Buscan gente para ayudar con las obras del estadio”, escuchó. Y a ello se puso. “Nos ayudó mucho porque empezaron a arreglar vialidades, pavimentaron, buscaron que se viera bonito”, cuenta el cronista. El barrio se desarrolló, Arechiga se casó y se quedó.

Parte de la barda construida para tapar las casas alrededor del Estadio Neza 86. REBECA HERRERA

Pero también hubo maquillaje para esconder un municipio pobre. “La idea del Gobierno no fue apoyar a las casas, fue construir una barda para ocultar la realidad”, añade. No solo eso. Arechiga tuvo que cargar sacos de serrín pintado de verde para cubrir las áreas grises para que pareciera que el estadio estaba rodeado de pasto.

El Nezahualcóyotl de 1986 era aquel que habitaban las personas que huían de la pobreza en Estados como Oaxaca o Guerrero. Una crónica de este periódico de ese mismo año, un mes antes del Mundial, describía las manifestaciones de los vecinos. ”No queremos goles, queremos frijoles", clamaban. “El desempleo, la insalubridad y la inexistencia de servicios básicos han provocado que Neza albergue a un gran número de bandas de delincuentes”, describía el texto.

Las selecciones de Dinamarca, Escocia y Uruguay fueron las que jugaron allí. Y ocurrieron anécdotas que quedaron en el imaginario de Neza. Daneses que llegaban con su bandera pintada en la cara, camiones de porristas con la música a todo volumen y la visita de la estrella del rock Rod Stewart para ver a los escoceses. “Adentro, regalaba botellas de whisky y playeras”, rememora Arechiga. Afirma que el ayuntamiento tuvo que poner un servicio de “recogida de escoceses borrachos” para llevarlos al centro de Ciudad de México.

El cronista y mucha gente de Neza no compraron entradas, pero si esperaban lo suficiente, “abrían las puertas del estadio”, porque las gradas no se llenaban.

Vista aérea del recinto mundialista de México 1968, en Nezahualcóyotl. Rebeca Herrera

Todas estas anécdotas parecen hoy, en un fútbol hiperpatrocinado y con intereses económicos, inalcanzables en Neza. “FIFA fue cerrando el círculo del negocio”, explica el cronista.

El fútbol de clubes también se alejó. Iván Castañeda recuerda la gloriosa época de los Toros Neza en el estadio. Y la del restaurante que fundó su padre, La Cabaña del Tío Jessy, a solo unos pasos de la entrada al recinto. “Crecimos con el equipo. Jugadores, administrativos del estadio y maestros de la universidad venían a comer”, recuerda el heredero del local, de 44 años.

El gran Neza 86 era un motor económico para la zona. “Había gente que vivía de estacionar coches, vecinos que ponían puestos. Era una gran derrama económica”, explica Castañeda. El recinto también traspasó otros límites. “Es un tema cultural y social. Prácticamente éramos parte del equipo”, añade.

Ivan Castañeda en el restaurante La Cabaña del Tío Jessy. REBECA HERRERA

El fútbol profesional desapareció cuando el Neza tuvo que dejar el estadio en 2013. La culpa era del terreno, inestable, que no soportaba a la hinchada en las gradas. El recinto se dejó a su suerte y la UTN esperó una inversión externa que nunca llegó.

Lo más cercano al fútbol que habrá en estos meses será una exposición de fotos del Mundial 86 que se hará en los entresijos del graderío, que será abierto al público tras años de cerrojo.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl ha insinuado que está interesado en renovarlo y que se realizarán estudios para ver si su reconstrucción es viable. “Todos dicen que es mejor tirarlo y hacerlo de nuevo”, opina Arechiga. Mientras atiende su negocio, Castañeda es aún más pesimista: “Creo que lo van a tirar para agrandar la universidad”. Quizás más aulas serán un mejor destino para aquel lodazal en el que Arechiga contaba arena.