30 personajes que no se conforman

¿Qué tienen en común Sonia Mankongo, Mamadou Dia, Leonia N’goma Ruboneka, Ass Ndir, Nicole Ndongala, Moha Gerehou, Astrid Jones, Sitapha Savané, Seydu o Helena Maleno, Patricia Simón, José Esquinas, Pepa Torres? Pues que todos ellos son irreversibles. Mujeres y hombres que se han marcado la meta de construir un mundo más justo y mejor para todas y todos y que, por tanto, asumen, quizás no sin temor y respeto, las consecuencias que su opción de vida les pueda acarrear.

“Irreversible no es la persona sino lo que está haciendo. No son ellos, sino sus obras. Los cambios que están produciendo en la sociedad son irreversibles, no hay marcha atrás”, explica Javier Sánchez Salcedo, el responsable de haberlo reunido en un mismo libro: Irreversibles. 30 personas que no se conforman. En él cada uno de los protagonistas cuenta sus luchas, sus sueños y pasiones gracias a una conversación larga y reposada que mantienen con el autor.

Hace más de cuatro años que Sánchez inició esta serie que mes tras mes aparece en las páginas de la revista Mundo Negro, pionera de la información sobre África en España. De todos los que han pasado por ahí, ha seleccionado a 30 como representantes de las muchas causas en las que puede implicarse el ser humano, tanto en el continente africano como en España. “Hay gente muy diferente, hay perfiles que viven aquí en Madrid, otros que no. Hay africanos que han vivido en África casi toda su vida y se han venido para acá. Hay africanos que estaban de paso y yo aproveché para hacerles la entrevista. Pero sí, mucha gente que vive aquí, que son mis vecinos y están viviendo realidades de las que yo no era para nada consciente, y eso es una riqueza enorme. Pienso en la gente afrodescendiente, por ejemplo, viven muchas cosas de las que no nos damos cuenta, muchos obstáculos, muchos sufrimientos, a los que yo estoy contribuyendo", explica el entrevistador.

"Todas ellas son personas con una sensibilidad increíble"

Para que Sánchez se fije en una persona y se siente a charlar con ella, tiene que reunir dos requisitos: “Que tenga alguna conexión con África de alguna forma y que lo que hace, la organización en la que está o en su trabajo, o simplemente por su forma de pensar esté provocando un beneficio en otras personas, que vaya más allá de él, que revierta en otros” comenta el periodista. "Todas las elegidas son personas con una sensibilidad increíble, que no entienden la vida en su parcela. Es gente que ha roto esas paredes y se ha dado cuenta de que hay otros seres humanos a su alrededor y está luchando día a día para que aquellos que se ven en situaciones difíciles, con problemas, los tengan y sufran menos”.

Los retratos que acompañan a cada entrevista captan ese aspecto especial, ese punto de luz único que cada uno de los protagonistas posee. “A Javier Sánchez Salcedo lo que más le importa es que usted sienta que esas personas le son cercanas, amables. Todo lo que pretende es que usted, después de ver sus rostros, esté dispuesto a confiar en ellas, a invitarlas a merendar a su casa incluso. Todo está hecho con delicadeza”, escribe el fotógrafo Alfredo Cáliz en el prólogo.

30 retratos y 30 entrevistas tranquilas, realizadas sin prisa. “Yo siempre he intentado que fueran en un ambiente muy relajado para que ellos tuvieran tiempo para abrirse, contarme lo que tienen por dentro. Darme cuenta de muchas de estas realidades en las que yo vivo pero de las que no soy consciente”.

Escuchar tantas historias y tantos compromisos de vida, no deja indiferente a nadie, tampoco a Sánchez: “Lo que me está pasando con esta sección es que mes a mes resulta alegría tras alegría. Conocer a las personas que estoy conociendo, son todas unos descubrimientos fantásticos. A mí me está como llenando mucho. De hecho, es lo que más me gusta del trabajo con diferencia. Poder conocerles, poder estar con ellos una hora o dos horas y que me cuenten cómo son, qué hacen, por qué lo hacen, de dónde vienen. No sé, es toda gente muy buena y dar con alguien especial es una de las cosas que más felicidad le producen a uno”.

Es la unión de todas estas personas lo que confiere a este libro la fuerza que lo envuelve, lo que lo hace tan especial. Es como hojear una enciclopedia de grandes héroes de hoy en día, de líderes que lo dejan todo para dedicar sus vidas a la justicia, los derechos humanos y la ayuda al más necesitado. Mujeres y hombres de carne y hueso que cualquier ciudadano puede cruzarse en su camino. “Reunirlos, que muchos ya se hayan convertido en amigos gracias a este objeto, que es un libro; que puedas llevártelo a tu casa y tenerlo en tu librería para siempre y que además lo pueda leer otra gente, eso... es un tesoro, un regalo. Eso es lo que he aprendido: lo que yo he disfrutado con estas personas puedo compartirlo. Está en la revista pero ahora está dentro de un libro y eso queda para siempre”, confiesa el autor.

Irreversibles. 30 personas que no se conforman de Javier Sánchez Salcedo se puede adquirir en línea.

