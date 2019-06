Lo que hace falta para que España se desarrolle... mejor

Las organizaciones de la sociedad civil saben que estamos en el momento clave: España ha de tomar ya medidas para alcanzar un mundo más justo, pacífico y respetuoso con el medio ambiente. Para ello, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible, que marcará las líneas para la consecución de la Agenda 2030 de la ONU, está en la cocina. Es la oportunidad para incidir en el menú de prioridades y medidas. Por eso, pasadas las elecciones, las organizaciones de la Alianza ODS —Unicef Comité Español, Oxfam Intermón y WWF— han presentado este jueves sus propuestas, recogidas en el informe La urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y la naturaleza.

"No se trata solo de buena voluntad y buenos eslóganes, sino de tener un proyecto de país. Pensamos que esto va más allá de una legislatura o quién esté en el Gobierno", ha lanzando José Moisés Martín Carretero, de la consultora Red2Red y uno de los autores del informe, en un encuentro con expertos de la academia y entidades sociales. Tal como ha resumido, esta alianza de organizaciones propone que la futura Estrategia se centre en tres ejes de acción: lograr una sociedad más inclusiva e igualitaria, respetuosa con el medio ambiente y coherente en su política exterior con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"El Plan de Acción permitió tener una ruta a corto plazo, pero hasta el momento los planes vertidos no se han transformado en nueva orientación de las políticas públicas", se quejan los autores. "También se han tomado decisiones que no siempre han sido coherentes con el espíritu y los principios de la Agenda 2030; por ejemplo, en las políticas migratorias o la venta de armas a países que puedan usarlas o comercializarlas a terceros con fines al derecho internacional". Es urgente, han repetido los especialistas congregados el pasado jueves, que se pase a la acción.

La Estrategia 2020-2030 para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible (así se llamará), tendría que estar lista este 2019, tal como se avanzó en el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible que presentó España ante la ONU hace un año. Pero el calendario electoral ha retrasado el proceso, alega Federico Buyolo, número dos del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y encargado de la elaboración de esta Estrategia. Primero tiene que haber Gobierno para que puedan comenzar las consultas a la sociedad civil previas a la elaboración. Esta fase se alargará tanto como sea necesario. "No vamos a restar tiempo a la participación", ha afirmado el mandatario en una conversación telefónica.

España es, tras Bulgaria, el país europeo donde más ha crecido la desigualdad

A la espera de que se abra ese período de consultas que, según sus informaciones, las organizaciones de la Alianza ODS creen que podría comenzar en "las próximas semanas", estas ya han adelantado trabajo para tener preparadas sus propuestas. Por ello, han elaborado una exhaustiva lista de medidas que el futuro Gobierno y los que vengan después deberían tomar, en su opinión, para garantizar que España cumple con su compromiso ante las Naciones Unidas de conseguir los retos que plantea la Agenda 2030.

En lo relativo a la lucha contra la desigualdad, el documento destaca: "La distancia que separa a las personas más ricas de las más pobres se ha disparado y España es, tras Bulgaria, el país europeo donde más ha crecido esta brecha". Para revertir esta situación, las organizaciones firmantes piden, en primer lugar, un Pacto de Estado por la Infancia que sirva para acabar con la pobreza infantil y la violencia contra los niños. Más concretamente, sugieren una prestación de 1.200 euros anuales por cada menor de edad a cargo, condicionada a un límite de ingresos. Objetivo: sacar a un millón de pequeños y sus familias de la pobreza en 2030.

El acceso a la educación y a empleos dignos en las siguientes etapas de la vida son otras patas para reducir la desigualdad, recalcan los autores del documento. También piden una mayor progresividad en el sistema fiscal español, con especial foco en las empresas, para las que reclaman que paguen "al menos un 15% de tipo efectivo sobre sus beneficios". "Se pueden subir también el IVA o el IRPF siempre que luego lo uses bien", ha opinado Olga Cantó, profesora de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá. "La igualdad es un bien público al que ninguno queremos contribuir, pero que todos queremos disfrutar", ha lamentado. Para ella, una medida principal para cambiar esta máxima es "acabar con la segregación" por nivel económico en las escuelas. "Solo genera la no percepción de desigualdades y la no solidaridad", ha opinado.

En el capítulo dedicado al respeto a la naturaleza, Martín Carretero ha recapitulado lo que las organizaciones de la Alianza ODS consideran esencial: un incremento de espacios protegidos y que esa protección sea efectiva, "políticas ambiciosas en materia de transporte y energía para una verdadera transición ecológica", y que la gestión del agua sea más eficiente, "sin desperdicios ni sobreexplotaciones". En detalle, las ONG piden que se acorten los plazos de prohibición de matriculación vehículos de combustión a 2025 e híbridos a 2028, y que en 2030 se haya reducido un 20% el consumo de agua en la agricultura respecto a 2016. Estas y otras tres decenas de propuestas son las que proponen para lograr metas muy concretas, entre ellas, que se restaure el 30% de la superficie del país degradada en 2025 y que se alcance el objetivo de cero emisiones netas en 2040.

Finalmente, el tercer eje de acción, según las entidades de la Alianza ODS, tiene que ser redefinir el papel de España en el mundo, con más cooperación (y alcanzar el 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo en 2030), con más donaciones a fondos globales como el Verde por el Clima. "Hasta los 500 millones de euros desde los actuales 120 comprometidos y 16 efectivamente desembolsados", reclaman. No hacen mención los autores, sin embargo, al Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la malaria, al que España no ha aportado financiación desde 2011.

La igualdad es un bien público al que ninguno queremos contribuir, pero que todos queremos disfrutar Olga Cantó, profesora en la Universidad de Alcalá

La salud y la igualdad de género son, de hecho, dos de las temáticas que las organizaciones de la Alianza ODS apenas mencionan en su informe, aunque son dos de los objetivos de la Agenda 2030 en los que han aumentado su propuesta de indicadores para medición de su progreso respecto a la que hicieron en 2017. "Hay que tomar decisiones basándose en evidencias, con datos fiables, y no caer así en el asistencialismo", ha recalcado Clara Martínez, directora de la cátedra Santander de Derechos del Niño.

España hizo un primer diagnóstico de su situación respecto a los ODS en julio de 2018, cuando tocaba presentar a la ONU los progresos de España en la implementación de la Agenda. El pasado 20 de diciembre, el Alto Comisionado lanzó el primer borrador de sistema de indicadores oficiales de cumplimiento de la Agenda. Se puede consultar en la página del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque todavía faltan bastantes indicadores. "La idea es que INE trabaje con los ministerios en una plataforma de intercambio de información para tener actualización de los 125 indicadores que presentamos en el examen ante la ONU", ha explicado Buyolo. Una tarea que, tras una prueba piloto con Trabajo y Agricultura, ya se va a empezar a hacer con el resto. De tal manera que antes de que finalice 2019, el Alto Comisionado para la Agenda 2030 presentará un informe de progreso, muy probablemente en septiembre, cuando Pedro Sánchez planea acudir a la Asamblea General de la ONU. Más allá de citas relevantes en Nueva York, la Alianza ODS solicita que esta rendición de cuentas se haga anualmente.

