5

El peso de las mochilas

Por edad, los que más presentan este dolor son los niños y los adolescentes, sobre todo las chicas, explican los expertos. "Se debe a factores de riesgo específicos de esta época de la vida como el uso de mochilas, el peso de las mismas, o la regulación de la altura de las sillas en los colegios", comenta García Ibáñez.

De media, los niños llevan 4,5 kilos a sus espaldas. La recomendación de la OMS es que la mochila no supere el 10% o el 15% del peso del menor. Es decir, si su hijo pesa 30 kilos, no debe cargar con más de tres en su espalda. Algo que se supera en el 80% de los casos. Y las de ruedas no están exentas de debate: aunque no se ha estudiado lo suficiente, al tirar solo con un brazo, el peso se distribuye de forma desigual en la espalda.

Entre las soluciones, que aún se están buscando, se plantea que los libros de texto sean trimestrales uno anuales.