María Victoria Atencia gana el premio Nacional de las Letras 2025

La poeta María Victoria Atencia (Málaga, 93 años), una de las poetas más reconocidas de la lengua española en el siglo XX, ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente al año 2025. Coetánea de la generación poética de los 50, su obra ha cultivado desde 1955 una voz íntima, espiritual y clásica. “...Me siento hecha, / me conozco mujer y clavo al suelo profunda la raíz, y tiendo en vuelo la rama”, escribió en uno de sus primeros poemas publicados, Sazón.

El jurado ha elegido a la autora por “una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida. En sus versos, la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de trasmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza”. Ganadora del premio Nacional de la Crítica (1998), del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2010) y del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2014), el galardón fallado este martes supone el reconocimiento al conjunto de su larga trayectoria.

El jurado ha señalado que la lírica de María Victoria Atencia “parece brotar de ‘manantial sereno’, atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages. En su poética, a modo de tapiz, cada puntada sirve de armazón para el conjunto global y para otorgar un significado que multiplica sus efectos estéticos”. Publicó su primer poemario, Arte y parte, en 1961 y el más reciente es El umbral, en 2011, por el que obtuvo el premio de la Real Academia Española. Fue propuesta en 2012 por Soledad Puértolas, Inés Fernández Ordóñez y Luis María Ansón para ocupar el sillón n en la RAE aunque finalmente la vacante fue cubierta por Carme Riera.

“En su trayectoria, de contundente calidad, Atencia va añadiendo nuevas miradas que otorgan mayor prestancia y profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible en sí misma, sin necesidad de pertenencia a generación canónica alguna, salvo la de su compromiso eterno como mujer creadora”, señala la nota del fallo del jurado.

El premio Nobel Vicente Aleixandre recordaba así su encuentro con Atencia: “Una adolescente delicada pero irradiante que parecía sonreír desde un futuro prometido. [...] Es que algo se le anunciaba: el nacimiento de un resplandor y de una oscuridad, al mismo tiempo, entre los que ella encerraría y revelaría la significación de la vida, con una palabra inconfundible”. La poeta desde muy joven estuvo ligada a los poetas del grupo formado en torno a la revista poética Caracol, se casó con Rafael León a los 19 años, y es madre de cuatro hijos. En 1971 se sacó el título de piloto de aviación, y aunque más adelante abandonó la aviación, el vuelo trascendió también en su obra poética, traducida al francés, portugués, gallego, inglés, italiano, lituano, checo, búlgaro, rumano, polaco, sueco, árabe, hebreo, flamenco y latín, entre otras lenguas.

Tras una pausa en la escritura poética en los setenta, Atencia retomó los versos con Los sueños (1976); El mundo de M.V. (1978); y Compás binario (1979), a los que siguieron Adviento (1983); Trances de Nuestra Señora (1986); De la llama que arde (1988), La pared contigua (1989), El hueco (2003) y De pérdidas y adioses (2005).

En anteriores ediciones, el premio Nacional de las Letras recayó en Manuel Rivas (2024), Cristina Fernández Cubas (2023), Luis Landero (2022), José María Merino (2021) y Luis Mateo Díez (2020). En la última década, solo lo han ganado tres mujeres: además de la mencionada Fernández Cubas, lo obtuvieron Rosa Montero (2017) y Carme Riera (2015).