‘Mientras dure la guerra’, de Amenábar, y ‘Dolor y gloria’, de Almodóvar, favoritas a los Premios Goya 2020

Karra Elejalde y Alejandro Amenábar, en el rodaje de 'Mientras dure la guerra'. En el vídeo, tráiler del fime.

Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, la crónica de los últimos meses de vida de Miguel de Unamuno, que coincidieron con el inicio de la guerra civil, arranca la carrera a los premios Goya con 17 nominaciones, una más que Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, la otra gran favorita para la próxima edición de los premios Goya, cuya 34ª edición se celebrará en Málaga el próximo sábado 25 de enero. El drama, con el que Antonio Banderas ganó el premio a mejor actor en el festival de Cannes, ha sumado 16 candidaturas, según han leído esta mañana en la Academia de Cine los actores Elena Anaya y Miguel Herrán. Por detrás ha quedado La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, el drama de un topo escondido durante 33 años huyendo de la ira del franquismo, con 15 selecciones.

A estos filmes les acompaña en el quinteto a mejor película Lo que arde, de Oliver Laxe, premio del Jurado de la sección Una cierta mirada de Cannes, y que hereda el espacio que el año pasado ocupó Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, como representante del cine de autor más radical, e Intemperie, de Benito Zambrano. En mejor dirección se repiten los nombres: Pedro Almodóvar, el trío Arregi, Goenaga y Garaño, Alejandro Amenábar y Oliver Laxe. Queda fuera Zambrano. Además de a mejor película y dirección, Lo que arde ha obtenido otras dos candidaturas: para Benedicta Sánchez, de 84 años, a actriz revelación, y a la mejor fotografía.

En el apartado a mejor actor, el cabezón se lo disputarán Antonio Banderas, por Dolor y gloria; Antonio de la Torre, por La trinchera infinita; Karra Elejalde, por Mientras dure la guerra, y Luis Tosar, por Quien a hierro mata. Banderas es el favorito por diversas razones: ganó en Cannes, es malagueño (también De la Torre), y solo tiene el Goya de Honor. Cuatro veces candidato como actor y otra como productor del filme de animación Justin y la espada del valor, ya ha llegado su hora con su construcción de un Almodóvar que no es Almodóvar. Sus compañeros de candidatura lo han obtenido como poco dos veces. En mejor actriz, compiten Marta Nieto, por Madre; Belén Cuesta, por La trinchera infinita; Greta Fernández, por La hija de un ladrón, y Penélope Cruz, por Dolor y gloria.

Una de las estatuillas -de las 28 que se entregan por votación, porque además está de honor- que parece que ya tiene ganador es la de mejor largometraje de animación, para Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, que compite contra Klaus, de Sergio Pablos, y Elcano y Magallanes (la primera vuelta al mundo), de Ángel Alonso. Son las tres únicas películas que se presentaban. En el caso de Buñuel... se ha convertido en la película de animación con más candidaturas en la historia de los Goya, con cuatro: además de largo de animación, dirección novel para Simó, guion adaptado y música original.

En la entrega de los Goya, que se realizará en el pabellón malagueño José María Martín Carpena el 25 de enero y que contará con Sílvia Abril y Andreu Buenafuente como presentadores, tras el buen sabor de boca que dejaron en la pasada edición de Sevilla, se honrará a Pepa Flores, Marisol, otra malagueña de pro, con el galardón de honor. El próximo 16 de diciembre se celebrará la Fiesta de los nominados, a la que acudirán los elegidos hoy entre de 146 películas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. De estas 146 producciones, 88 eran de ficción, 55 documentales y 3 de animación. También habían concurrido en esta edición 53 filmes europeos, 15 títulos iberoamericanos y 35 cortometrajes (15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación).

Presencias en la Academia

Los primeros en aparecer en la Academia de Cine fueron Padro y Agustín Almodóvar. El director acababa de llegar de Londres, ya que está de promoción para diversos premios. "Es un esfuerzo que merece la pena". Sobre las 16 candidaturas, Almodóvar celebró que haya llegado a gran parte de su equipo técnico: "Es la primera vez que trabajo con la montadora Teresa Font, y quería que se reconociera su labor. También que estén Asier Etxeandia y Leonardo Sbaraglia en secundarios": De sus actores ha logrado que estén tanto ellos como Banderas (actor protagonista), Julieta Serrano (actriz secundara), Penélope Cruz (actriz protagonista) y César Vicente (actor revelación). "Es un milagro que exista el cine español, y hay bastantes películas que justifican esta temporada. Espero que con el nuevo Gobierno el cine entre en la agenda. Que se incorpore la cultura a las preocupaciones del nuevo Gobierno. También que la gente nos entienda, que desaparezca el comentario de taxista sobre lo que nos llevamos crudo de las subvenciones, porque no es así. Leí hace poco un reportaje sobre la precariedad de los intérpretes, y espero que la gente sepa que efectivamente es así". Y sobre el futuro de la industria, asegura: "No podemos seguir filmando óperas primas de manera tan precaria". Y sobre el cariño que siente del público, que agradeció, Pedro Almodóvar explicó: "Nada de la película me es ajeno, pero yo noy ese. Porque hay mucha ficción, aunque es cierto, hata mi hermana llama mamá a Julieta Serrano". Antes de irse, insistió: "Julieta le da grandeza a la película. Espero que se lo lleve".

Koldo Zuazua, productor de Lo que arde, celebró las cuatro candidaturas del drama de Laxe: "Ya es habitual que este tipo de cine logre entrar en las candidaturas". El filme ha participado en más de 80 festivales, tras empezar su carrera en Cannes. "Es la película que más he viajado de las que he producido, y ya se han vendido a casi todo el mundo", subrayaba Zuazua.