El Hay Festival de Segovia alerta de la fragilidad en el mundo contemporáneo

En una pequeña plazuela junto a un acueducto bimilenario los pétalos caían sobre una heterogénea mezcla de ropas de gala, una efusividad algo forzada y sonrisas que se entrecortaban ante el temor a que cualquier imprevisto lo desbaratara todo. El ambiente no distaba del esperado en el arranque de un certamen de altura y que se prepara al detalle desde hace meses. Y, como ocurre normalmente, nada salió mal, tampoco en esta ocasión.

El artista colombiano Ricardo Cárdenas fue el encargado de solventar toda esa incertidumbre inicial. Lo hizo al presentar la instalación de aluminio de cuatro metros de altura que ha colocado a escasa distancia del acueducto de Segovia y con la que pretende advertir contra la deforestación de la selva colombiana. La escultura gustó, y el pánico a no cumplir con las expectativas que había asomado al comienzo del acto se esfumó rápidamente. Aunque durante el transcurso de la primera jornada de la decimocuarta edición del Hay Segovia aún hubo tiempo para los sobresaltos, como cuando Cárdenas recordó que en el tiempo que había transcurrido desde el inicio del evento, una hora escasa, se habían "perdido 20 hectáreas de selva amazónica". Y hablaba solo de Colombia: las cifras varían según la fuente, pero el dato se desprende del que emplea el Ejecutivo, que suele hablar de 200.000 hectáreas devastadas cada año por esta práctica, principalmente en la Amazonia.

El festival celebrará más de 150 actos en los que estarán presentes unos cien expertos de una veintena larga de países

Las reacciones de la decena larga de autoridades, gestores culturales y patrocinadores privados que asistían a la inauguración del certamen eran de contrariedad. O, más bien, de “fragilidad”, terció en su intervención Sheila Cremaschi, directora del festival. Tras un diálogo de meses, Cárdenas y la organización del Hay Segovia decidieron exhibir el trabajo en un histórico espacio de la ciudad castellana con la intención de relacionarlo con el acueducto y simbolizar una conversación entre ambos. “Vinculábamos la fragilidad a la existencia, pero ahora frágiles son también la vida en el planeta o los valores democráticos, ambos tan en peligro en la actualidad”, sostuvo Cremaschi, que prescribió diálogo entre diferentes como la única receta efectiva para revertir estas duras realidades.

La fragilidad del mundo contemporáneo es el tema que monopoliza el programa del festival, que celebrará más de 150 actos en los que estarán presentes unos cien expertos de una veintena larga de países. El certamen tiene lugar oficialmente del 19 al 22 de septiembre, pero este lunes la organización ha ofrecido un pequeño anticipo al público. Junto a la presentación de Cárdenas, el plato fuerte del día ha sido la apertura de la exposición del fotoperiodista y editor gráfico Ricardo Martín, que muestra seis decenas de retratos de políticos y personalidades españolas de las últimas décadas.

Una Carmen Martín Gaite que sin mirar a cámara sitúa su dedo índice en la boca, en solicitud de silencio; el bailaor Antonio Gades con el pecho descubierto o Lola Flores, esta sí con los ojos fijos en el objetivo y rodeada de mantones y otras prendas flamencas, son algunas de los retratos más impactantes. Y no era baladí que un certamen que gira en torno a la debilidad del mundo actual reservara un espacio privilegiado a la fotografía. El propio Martín lo expresaba así: “Es el arte de la fragilidad. Alguna vez he escuchado que un libro según se edite cuenta cosas diferentes; creo que con la fotografía ocurre algo parecido”.

Además de la exposición de Martín inaugurada este lunes (Cárdenas ultima la suya propia en el Huerto de Félix Ortiz, un espacio en el que exhibirá una docena de obras del 20 al 30 de septiembre), también se ha presentado una muestra en vídeo, comisariada por el British Council, que exhibe las virtudes de la moda sostenible. La organización del festival, que ha financiado el viaje que ha permitido realizar esta información, acentúa así su compromiso con todas aquellas expresiones artísticas que piden revisar las actitudes humanas ante la emergencia climática.

Entre el periodismo y la literatura

Entre los talleres que tuvieron lugar la tarde de este lunes destacó el que dirigieron los periodistas de EL PAÍS Manuel Jabois y Juan Carlos Galindo que revelaron algunos trucos acerca de cómo realizar buenas entrevistas. Y lo hicieron con una práctica en vivo. Durante la conversación que ambos mantuvieron, Jabois, autor del reciente éxito Malaherba, se replegó ante algunas preguntas que le planteó su interlocutor y con las que a través de los personajes de su novela este pretendía obtener confesiones personales. "Me he tenido siempre por un buen entrevistador; y eso lleva a pensar que uno ya se las sabe todas cuando está del otro lado. No es la primera vez que me doy cuenta de que nunca ocurre así", aseguró entre risas.

Jabois también aludió durante el encuentro a la buena recepción que ha tenido su primera obra de ficción. Y trazó una interesante reflexión a raíz de los mensajes en los que algunos lectores le preguntan si todo lo que le sucede a Tambu, el niño protagonista, ocurrió realmente en la vida de Manuel Jabois. Él ha señalado en reiteradas ocasiones que “las cosas no muy normales” que experimenta Tambu pertenecen a este personaje, y no necesariamente han sido vividas por él. “Pero resulta que hay lectores que creen que es verdad. Y eso me recuerda que la ficción más absoluta es la verdad más universal de todas”, reflexionó el escritor.