‘Triple frontera’: acción militar, codicia y fraternidad en América del Sur

Cinco amigos, todos exveteranos militares y antiguos operativos de las Fuerzas Especiales, se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica. El objetivo: robar a un poderoso narcotraficante. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, este escuadrón asume una peligrosa misión en su propio beneficio y no en el de su país. Pero cuando la situación sufre un giro inesperado y amenaza con salirse de control, desencadenará una serie de consecuencias imprevistas. Bajo esta premisa, Netflix presenta su nueva película llena de nombres conocidos, entre los que figuran el actor guatemalteco Oscar Isaac y el chileno Pedro Pascal. Con motivo de promocionar el filme, los intérpretes conversaron con EL PAÍS sobre esta historia de acción militar, codicia y fraternidad en el subcontinente austral de América.

El elenco masculino de esta producción, dirigida por J.C. Chandor, lo completan el ganador del Oscar por Argo, Ben Affleck, Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) y Garrett Hedlund (Mudbound) que, junto a Isaac y Pascal, conforman a este grupo de hombres que se ven afectados por cómo los últimos 20 años de conflictos armados estadounidenses han afectado sus vidas. El filme los retrata en una situación de desesperación más de una década después, lejos de los enfrentamientos ajenos a su país. A raíz de esta situación, surge la pregunta: ¿Qué tan lejos es suficiente y hasta dónde pueden llegar?

“Está la pregunta si el fin justifica los medios, y eso está muy implícito. Creo que hay una gran parábola acerca de la intervención militar de Estados Unidos alrededor del mundo. Estados Unidos ve un lugar y manipula a la gente diciendo que van a hacer algo muy positivo, que entrarán y saldrán con muy pocas pérdidas humanas y eso continúa cambiando y 10 años después siguen en guerra [esos territorios], entonces hay una alegoría muy interesante que se hace al respecto”, afirma Isaac.

El también director de El año más violento da a conocer que su interés en Triple frontera se remonta al clásico de John Huston de 1948, El tesoro de la Sierra Madre, en el que la acción genera una batalla psicológica que desespera. Pero también quiso que la película tuviera una dinámica de esos clásicos del cine sobre grandes robos. “Triple frontera evoca el cine clásico; es un filme sofisticado y maduro. Su narrativa impulsada por los personajes le otorga un carácter impredecible. No es una película de acción del montón”, precisa Pascal.

Si bien la geografía donde se sitúa la historia es Sudamérica, la producción explica que filmar en la Triple frontera hubiera sido imposible y las escenas en la Cordillera de los Andes, inaccesibles. Por esa razón la recreación de esas locaciones se las realizó en Oahu, Hawái, y en la montañas de Mammoth, en California. Sin embargo, el rodaje también tuvo lugar en el barrio La Isla, en el municipio de Soacha, a 24 kilómetros de Bogotá, Colombia. “Esa escena que abre la película fue en Soacha. Esa comunidad, ese vecindario en la cima de la montaña fue uno de los mejores sitios donde filmé en mi carrera”, explica Chandor.

Lejos de los estereotipos

Las locaciones que recrean a América del Sur fueron también una oportunidad para Isaac y Pascal de tener algunos diálogos en español, sobre todo para el protagonista de la nueva trilogía de Star Wars. Originalmente su personaje no era latino y vio que ese cambio era una oportunidad para enriquecer aún más la historia y salir del estereotipo de mostrar a actores latinoamericanos como narcotraficantes. “Para mí fue muy emocionante. La otra ocasión que pude hablar bastante español fue en otra película que J.C. dirigió, El año más violento. En esta oportunidad pude hacerlo un poco más, no he tenido muchas oportunidades y me gustó mucho eso”, agrega Isaac.

Para Pascal, tener algunos diálogos en español le sirvió como un elemento para construir una relación entre su personaje y el de Isaac. Ambos actores se conocen desde hace mucho y al pasar gran parte de su tiempo en EE UU, por sus trabajos, hacen uso del espanglish, la mezcla del español y el inglés. “Es así como nuestras conversaciones van, fue realmente especial personalizar eso para nuestros personajes en esta historia. Hallamos la oportunidad para conectar como conectamos en la vida real”, complementa el actor chileno.

Si bien la película tiene que ver con el mundo del narcotráfico, Ben Affleck dice que la esta no estereotipa a Latinoamérica con esa temática: “Como la película se centra en el mundo del narco, presenta ese aspecto sobre el cáncer del negocio del narcotráfico, y lo que hace a la sociedad, a las comunidades, pero no representa un perfil completo de todas las facetas o lo que realmente representa a esta parte del mundo”.

Pascal cree que es necesario mirar más allá de la problemática. Habiendo participado en Narcos, sabe lo seductoras que pueden ser estas historias de narcotráfico y luchas de poder. Cree que Triple frontera permite revelar la perspectiva de estos veteranos adentrándose en el mundo de este capo de la droga, Gabriel Martin Lorea, y verlos convertirse en criminales que piensan en su propio beneficio. “Como actores solo podemos percibirlo como interpretar a personajes con fallas que al final pagan el costo de sus acciones y sé que J.C. Chandor es un narrador responsable, él no va a caer en estereotipos. Es una película en la que los personajes y sus motivaciones son lo central de la trama, y ves que la presión está sobre ellos y los conflictos morales que tienen a medida que avanza empeora”, finaliza el actor que se dio a conocer en Juego de Tronos.

La película se estrenó de forma limitada en algunas salas en EE UU el pasado 6 de marzo y estará disponible en la plataforma de Netflix en todo el mundo a partir del 13 de marzo.