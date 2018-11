“Larga vida al cine español, en español”

"¡Concha!". "¿Qué?". "¿Tú quieres hacerte una foto conmigo?". "Ni contigo ni sin ti". "Joder, ¿y entonces?". "Me parece que tú y yo siempre acabamos haciendo lo que no queremos". Con este homenaje al dramaturgo Adolfo Marsillach, autor de Yo me bajo en la próxima, y ¿usted? (1992), han comenzado los actores José Sacristán y Concha Velasco la presentación este miércoles del relanzamiento de FlixOlé, una plataforma online de contenidos audiovisuales especializada en cine producido en español. Junto a ellos, los también actores Miguel Ángel Muñoz y Natalia de Molina han hecho de maestros de ceremonias en este acto protagonizado por Enrique Cerezo, impulsor del proyecto.

FlixOlé llegó el pasado año sin grandes campañas que la anunciasen. Ahora, la Real Academia Española (RAE) es el escenario en el que se han congregado personajes como Antonio Resines o Santiago Segura para el lanzamiento oficial de este proyecto del también presidente del Atlético de Madrid. La plataforma posee un catálogo con cerca de 3.000 películas españolas y una colección de cine europeo y estadounidense, que ya se pueden ver en calidad HD y 4K tras un proceso de restauración. Un conjunto de películas que Muñoz ha destacado son "clásicos y actuales", como remarcó su presencia junto a De Molina. Y José Sacristán la ha definido como una recopilación "sencilla y simplemente cojonuda". En ella, destacan títulos como Mar adentro (2004), Tesis (1996), Los otros (2001), La lengua de las mariposas (1999) o Amanece, que no es poco (1989)

Durante el acto, Cerezo ha resaltado que "la historia del cine español ha ido evolucionando en paralelo a nuestra propia historia. Una historia que debe ser conservada y guardada no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras". Así, uno de los objetivos de FlixOlé es fomentar la curiosidad y el conocimiento para estas nuevas generaciones por el patrimonio cultural nacional y dar acceso a los más jóvenes a este gran abanico de películas. Y ha señalado que "plataformas como Netflix, HBO y Amazon están apostando fuertemente por productos en español". "Así que la pregunta es porqué no vamos a ser capaces de crear nuestra propia plataforma para ofrecer a los consumidores el mejor cine español de todas las épocas", ha concluido. Y suya es.

Santiago Segura no ha perdido la ocasión de intervenir y provocar las risas de los congregados. "El cine no es solo cultura", ha afirmado, "es nuestro patrimonio. Por eso yo me asusto, deberíamos cuidar a Enrique Cerezo, imaginaos, se levanta una mañana y dice: 'Voy a quemar el patrimonio cultural español'. Pues es suyo, podría realmente". Y no le falta razón. A través de Video Mercury, Cerezo posee los derechos de explotación de 6.000 filmes. Esto supone el 70% de la historia del cine español, y una ingente labor de restauración de la memoria artística española. También, dispone de un catálogo con el que hace caja con cada DVD o emisión de Cine de barrio. Y ahora con la plataforma online a 2,99 euros al mes la suscripción, con un periodo de prueba gratuito de 14 días.

Spot publicitario de FlixOlé.

El cineasta, escritor y miembro de la RAE Manuel Gutiérrez Aragón ha comentado la idoneidad de la RAE para presentar una plataforma destinada a promover la lengua española en toda su diversidad lingüística, tanto de España como de Latinoamérica. "Tenemos una comunidad de habla viva, que es de lo que se ocupa la RAE. Y en esta plataforma hay una unidad de la lengua, pero también una diversidad muy rica", ha afirmado.

Segura, con un tono más humorístico también ha comentado este hecho: "Estoy convencido de que Cerezo ha elegido la RAE por el lema limpia, fija y da esplendor, es lo que él hace con las imágenes. Se trata de restaurar y preservar, algo que nos viene bien a algunos. ¿Habéis visto a Resines últimamente?". Pero, en un recinto con más de un actor cómico, Gutiérrez no se ha quedado atrás al concluir su intervención: "Felicidades a Flix Cerezo".