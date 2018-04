“La presión social sobre la mujer provoca terribles frustraciones que paga el entorno”

Ha sido tres veces una madre con problemas: Ana, Julieta y Abril y esto le ha devuelto al estrellato. Por sus interpretaciones en La propera pell, del catalán Isaki Lacuesta, y en Julieta, de Pedro Almódovar, Emma Suárez (Madrid, 1964) logró dos Goya el año pasado. Por su papel en Las hijas de Abril, del mexicano Michel Franco, recibió una de las Espigas de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y ahora compite con la gran actriz revelación latinoamericana, la chilena Daniela Vega, en la categoría de mejor interpretación femenina de los premios Platino de cine iberoamericano. El nombre de la ganadora se conocerá este domingo en la ceremonia de entrega de galardones que se celebra en la Rivera Maya mexicana. 24 horas antes, Suárez habla de Irene, su siguiente proyecto americano, de su último trabajo en 70 binladens, del vasco Koldo Serra, y, cómo no, de una mala madre española...

Pregunta. ¿Qué le llamó más la atención de Abril?

Respuesta. Me interesó porque representa a las mujeres que reciben tanta presión por parte de la sociedad para ser perfectas: ser madres perfectas, guapas, hacer ejercicio, ser buenas amantes, buenas esposas, buenas cocineras... La presión social sobre la mujer provoca terribles frustaciones que paga el entorno también y, en este caso, las hijas de Abril. Es un persona muy controvertido que provoca en el espectador muchas reacciones diferentes y, a pesar de eso, quería darle coherencia. Hay gente que sale del cine odiando a esta mujer y gente que, sin embargo, la entiende.

P. Se dice de usted que elige con sumo cuidado los proyectos que realiza, ¿por qué aceptó este papel en la película de Michel Franco?

R. Son los proyectos los que te eligen a ti. Me llegó la propuesta de Michel Franco porque él había visto Julieta y yo me quedé absolutamente conmocionada al ver su filmografía y el guion. Me di cuenta de que estaba delante de un personaje que me provocaba, pero al mismo tiempo me planteaba muchas dificultades. Esas dudas y esa inquietud se conviertieron en la motivación necesaria para interpretar a Abril.

P. Una mala madre española que llega a México, ¿qué similitudes hay con la relación entre ambos países?

R. Es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. En ningún momento Michel y yo tuvimos esta conversación. El trabajo y el personaje que hemos representado no tiene ninguna connotación política. Sí que estaba claro para él que esta mujer debía ser extranjera, pero podría haber sido francesa, podría haber sido estadounidense, que era en un principio lo que él había pensado. Era necesario que fuera extranjera por la distancia que había con sus hijas, pero no tenía que ser española.

P. Después de Abril, ¿qué viene?

R. Hemos acabado el sábado pasado el rodaje de 70 binladens, de Koldo Serra, y ahora empieza el poceso de edición. Es un proyecto en el colabora también Hugo Silva, que está por aquí, y Nathalie Poza. Estamos muy contentos con el resultado y confío mucho en Koldo Serra, que es un director con mucho talento. Lo maravilloso de este oficio son también los encuentros. Confío en que está película se presentará en algún festival importante.

P. ¿Tiene otros proyectos en América?

R. Tengo un proyecto en Argentina con una directora que se llama Celina Murga e hizo una película muy interesante hace años que se llama La tercera orilla. Ella es una apadrinada de Martin Scorsese. Se rodará en Buenos Aires y se llamará Irene.

P. ¿Es usted también Irene?

R. Sí (sonríe).

P. ¿Le gustaría trabajar con algún otro director mexicano?

R. Sí, por ejemplo, me gusta mucho [Carlos] Reygadas.

P. ¿Guillermo del Toro?

R. Pues no estaría mal (sonríe de nuevo). Hay muchos talentos en México, también me gusta mucho [Alfonso] Cuarón.

P. Antes comentaba que no existía ninguna referencia política velada entre la mala madre española que es Abril y las relaciones hispanomexicanas, pero ¿cree que se deben fomentar más las relaciones iberoamericanas?

Confío en que en próximas citas los actores que representen a películas colombianas o argentinas sean de otros países

R. Lo mejor de estos premios es que crean el vínculo entre los países que hablamos la misma lengua y creo que deberíamos colaborar mucho más. Para mí, en este momento estar aquí representando a una película mexicana, creo que es el espíritu de los premios Platino. Esto debería suceder más a menudo y esperemos que así sea. Es la quinta edición y confío en que en las próximas citas los actores que representen a películas colombianas o argentinas sean de otros países. Esto es muy interesante.

P. Pero, por ahora, están protagonizados por España.

R. Sí (pausa). La idea surge de España. Lo importante es que nos encontremos aquí defendiendo el cine y la cultura iberoamericana y que nazcan también nuevos proyectos de aquí, porque al fin y al cabo lo importante de los festivales son los encuentros. Hoy he conocido a Daniela Vega, que es la actriz nominada por Una mujer fantástica, que creo que es la actriz que va a ganar, porque me fascina y también porque en este momento debemos apoyar la diferencia, acabar con los prejuicios y luchar por la igualdad de derechos.