El cine en 2018: Hollywood ignora la originalidad y exprime las franquicias

En 2017 fue menos gente al cine en todo el mundo, pero la taquilla no se resintió demasiado, gracias al aumento de precio de las entradas. Este año Hollywood ha preparado una ración aún mayor de sagas de tebeos y superhéroes y de versiones de videojuegos que intenten atraer de nuevo a los adolescentes. Y mientras, HBO y Netflix siguen aumentando su tamaño, especialmente la segunda plataforma, de la que se rumorea en los mentideros de la industria que podría convertirse en propietaria de algún estudio de tamaño medio (en Hollywood hay un puñado con ganas de ser adquiridos). Desde Netflix llegarán dos alegrías —producidas por la compañía— para el cinéfilo: Martin Scorsese ha terminado The Irishman, sobre el asesinato de Jimmy Hoffa con Joe Pesci, Al Pacino y Robert De Niro, y están rematando la restauración Al otro lado del viento, de Orson Welles, que estrenará —aún no han anunciado cuándo— junto a un documental de Morgan Neville sobre los últimos 15 años de vida del genio.

Los grandes autores. Steven Spielberg llega a esta temporada con dos películas. Primero estrena Los archivos del Pentágono (19 de enero), con Meryl Streep y Tom Hanks, sobre la lucha de los dos grandes periódicos de EE UU, The Washington Post y The New York Times, contra la censura de la Casablanca de Nixon en junio de 1971, y después llegará Ready Player One que se desarrolla entre realidades virtuales y jugadores de videojuegos: el filme ha necesitado tanta posproducción que al director le ha dado tiempo a acabar Los archivos del Pentágono antes. Ridley Scott llega a los Oscar con Todo el dinero del mundo (23 de febrero), de cuyo metraje fue eliminado Kevin Spacey, acusado de acoso sexual y en pleno ojo del huracán, sustituido por Christopher Plummer. El filme describe el secuestro de un nieto del mutimillonario Jean Paul Getty. Clint Eastwood también se basa en hechos reales en 15:17 Tren a París (9 de febrero), acerca del atentado frustrado en ese tren en agosto de 2015. Hay muchos más cineastas de prestigio que se han decantado por la Historia: Damien Chazelle retrata a Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna en First Man; Joe Wright describe la llegada al poder de Winston Churchill y la retirada de Dunkerque en El instante más oscuro (12 de enero) y el cantante Freddie Mercury resucitará en Bohemian Rhapsody, que dirigirá Dexter Fletcher después de que Fox despidiera a Bryan Singer. Finalmente dos Anderson marcarán el primer trimestre: Wes Anderson inaugura la Berlinale con su nuevo trabajo de animación Isle de Dogs (20 de abril), y Paul Thomas Anderson ha dirigido a Daniel Day-Lewis en su retirada de la actuación en El hilo invisible, ambientada en el mundo de la moda en los años cincuenta.

El cine que dejará huella. Dos películas han arrasado en su paseo festivalero en 2017, y ambas llegan bien colocadas a los Oscar. El italiano Luca Guadagnino habla de amores y comprensión paternal en Call me By Your Name (26 de enero), y el estadounidense Sean Baker indaga en la infancia y la alegría de vivir (a pesar de la miseria alrededor) en The Florida Project (9 de febrero). Son dos obras maestras para la historia del cine. Por cierto, Guadagnino estrenará este año su homenaje a Dario Argento con el remake de Suspiria. Junto a ellas, también llegan a España tras buen recorrido por festivales Sin amor (26 de enero), del ruso Andrey Zvyagintsev; la francesa Custodia compartida, de Xavier Legrand; la extraordinaria La forma del agua (16 de febrero), de Guillermo del Toro; el debut en la dirección de Greta Gerwig con Lady Bird (13 de abril); la divertida Yo, Tonya, de Craig Gillespie; Tres anuncios en las afueras (12 de enero), de Martin McDonagh; la película de animación Loving Vincent, que ilustra la obra de Vincent Van Gogh; la israelí Foxtrot (2 de marzo), de Samuel Maoz; la libanesa El insulto, de Ziad Doueiri, o Un sol interior, de la veterana Claire Denis.

Mucho se espera de las nuevas películas de László Nemes (Sunset, ambientada en el Budapest de antes de la I Guerra Mundial, tras su memorable opera prima El hijo de Saúl), Jacques Audiard (Los hermanos Sister, un wéstern crepuscular con algo de humor de los Coen), Alfonso Cuarón (Roma, que se desarrolla en ese barrio mexicano en los setenta), Sebastián Lelio (Disobedience), Alex Garland (Aniquilación), o de Steve McQueen (Widows, con unas viudas que planean llevar a cabo un atraco preparado por sus difuntos maridos).

Sagas, superhéroes y emperadores de la taquilla. Por primera vez un español comanda una película pensada para liderar la taquilla mundial. Juan Antonio Bayona estrena Jurassic World: el reino caído (8 de junio). Hay muchas esperanzas en un filme que tiene como contendientes a dos entregas del universo de La Patrulla X —ahí están X-Men: Dark Phoenix (2 de noviembre) y Los nuevos mutantes (13 abril)—, además del regreso de Deadpool, el superhéroe gamberro que sorprendió a la taquilla en su primera película; otras dos del mundo Marvel —Vengadores: Infinity War (27 de abril) y Black Panther (16 de febrero); un nuevo Pixar: Los Increíbles 2 (27 de junio); otra nueva entrega de Star Wars, al margen del filón principal: en este caso Solo (25 de mayo), sobre la juventud de Han Solo; revisitaciones de taquillazos como El regreso de Mary Poppins (26 de diciembre), con Emily Blunt en el papel de que fue de Julie Andrews; Tomb Raider (16 de marzo), donde Alicia Vikander sustituye a Angelina Jolie para dar un nuevo comienzo a la franquicia, y Ocean’s 8 (22 de junio), ahora con ladronas como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna o Anne Hathaway. Y atentos a Un pliegue en el tiempo (9 de marzo), cine familiar de una reputada cineasta Ava DuVernay.