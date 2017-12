Así es ‘Jurassic World: el reino caído’

Esta madrugada Universal ha lanzado el primer tráiler de Jurassic World: el reino caído, continuación de la película de Colin Trevorrow que resucitó el universo jurásico de Steven Spielberg y primera superproducción de Juan Antonio Bayona en Hollywood. Para EL PAÍS, el cineasta barcelonés comenta este avance, y prefiere no desvelar el argumento aunque, por lo anunciado en las imágenes y adelantado en publicaciones estadounidenses, se sabe que la secuela se desarrolla varios años después de Jurassic World, cuando entra en erupción un volcán en la isla Nublar que amenaza a los dinosaurios que habían invadido el parque al final de la película anterior. Claire (el personaje de Bryce Dallas Howard) ha fundado una organización, Dinosaur Protection Group, y decide sacar a los reptiles de la isla, con lo que vuelve a contactar con Owen Grady (Chris Pratt).

Bayona asegura que sintió la responsabilidad de heredar una saga de esta envergadura: "Pero me interesó la apuesta que Colin me contó por una vuelta al clasicismo del guion, y me atrajo el cambio de registro que contiene la segunda parte". Aunque considera a Jurassic World: el reino caído "una película de equipo", sí cree que algo suyo se intuirá en la pantalla: "He podido meter cosas mías", y confiesa que lo que se ve en el tráiler es solo la punta del iceberg de lo que llegará a los cines en junio de 2018. Esta mañana, Trevorrow ha confirmado que las imágenes pertenecen a los primeros 57 minutos de la película: habrá que esperar para disfrutar de ese "cambio de registro".