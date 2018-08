Gastronomía regional y catas de vino a 30.000 pies

"A menudo, pequeños productores me dicen: 'Si no puedo colocar mis vinos o mi queso esto se acaba'. Y este no es un comentario aislado, es algo normalizado entre proveedores de la región", señala Joaquín Ruibérriz de Torres. Para echarles un cable, el empresario, ligado al mundo de la gastronomía, fundó esta semana junto al escritor y gastrónomo Miguel Casas y a los sumilleres Jesús Flores y José Luis Santamaría, la Academia de Gastronomía y Artes Culinarias de Madrid (AGACM). Una entidad cuya finalidad será la de divulgar, promocionar y poner en valor los productos de la Comunidad: "Los quesos no están donde deberían estar, al igual que las cervezas artesanales y los vinos". Entre sus proyectos destacan la creación de una ciudad del vino en Arganda del Rey, catas de vino en avión o un concurso de vermús a nivel europeo.

"Estamos cambiando el concepto de turismo gastronómico por el de viajero gastronómico", señala Ruibérriz de Torres, presidente de la asociación. "El viajero es el que se desvía o se mueve fuera del centro de la ciudad por recomendación y acude a una taberna específica donde hacen una tortilla excelente o, por ejemplo, va hasta Vallecas al restaurante Cruz Blanca a probar el cocido", apunta. En la recién creada academia pretenden que el viajero gastronómico visite ciertos sitios emblemáticos dentro de la Comunidad y "que no se centre solo en la capital". "Queremos incentivar que la gente salga del casco y que utilice transporte público. A Arganda, por ejemplo, se llega en metro".

Precisamente en Arganda del Rey, la AGACM pretende levantar una ciudad del vino para realzar y promocionar los vinos de la Comunidad. "Tenemos unos vinos excelentes pero no los colocan y lo comunican bien. Queremos aglutinar a la máxima cantidad de bodegas para crear una especie de Disney World del vino, a través de maridajes con productos de la región, catas y comparativas con otras Denominaciones de Origen de España. ¿Cómo se financia todo esto? "A través de la Unión Europea, que ofrece ayudas para el fomento de este tipo de actividades y con el patrocinio de instituciones y empresas interesadas, marcas, productores", señala Ruibérriz de Torres.

Para impulsar los productos regionales la academia aportará un local propio en los próximos meses donde realizar presentaciones y eventos. "Cuando asistimos a salones gastronómicos los productores vienen solos, sin ningún tipo de distribución ni ayuda. Muchos no saben cómo llegar al público porque no tienen músculo financiero, contactos o plan de comunicación". Hasta que llegue el local impulsarán presentaciones en espacios de coworking hosteleros donde las redes sociales tendrán un gran protagonismo, uniendo y buscando feedback de otras gastronomías. "Siempre que queremos ir salir comer pensamos en ir a comer cordero a Segovia, a Toledo, a Guadalajara... y ahí siempre se hacen fotos, pero no en Madrid, donde tenemos una riqueza agroalimentaria excelente", se lamenta el presidente.

En la academia también quieren potenciar que los jóvenes se inicien en la gastronomía: "La gente de veintipico años no sabe pedir un vino y se sienten incómodos si lo tienen que hacer. Hay que democratizar el vino con un lenguaje sencillo", afirma Ruibérriz de Torres. Una de las iniciativas más llamativas que pondrán en marcha son las Catas del Cielo, catas en avión, a 30.000 pies de altura con la misma carta que ofrezca la aerolínea. "Una manera de crear amigos y conversación. Una experiencia didáctica y distendida, con un lenguaje cercano, ameno. Lo que antes solo eran compañeros de asiento, se sentirán compañeros de barra", señalan desde la academia.

Además, "en los primeros meses del año que viene" pretenden organizar el Primer Concurso de Vermuts de la Unión Europea, la Primera Ruta del Vermút Preparado y la primera fiesta solidaria Vermut Party Madrid. Su objetivo: "Promocionar la hora del aperitivo y difundir la cultura del vermú".