El Gobierno desvincula la reforma del Código Penal de la mesa de diálogo con el Govern

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado esta mañana que la reforma del Código Penal que se plantea el PSOE en esta legislatura "no forma parte, en absoluto" de la mesa de diálogo con Cataluña. "La reforma del Código Penal es un instrumento legislativo que no va a ser sometido a ninguna negociación, a lo único que va a ser sometido es al debate parlamentario", ha detallado Calvo en una entrevista en la Ser. "Del Código Penal y de sus reformas el presidente del Gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta del las comunidades autónomas", ha añadido.

El Ejecutivo quiere impulsar una reforma que incluya la revisión de los delitos de sedición y rebelión, y en la que contempla una rebaja de las penas por las que cumplen condena los líderes independentistas catalanes. En esa propuesta, encargada por Pedro Sánchez al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se abordará el consentimiento en las relaciones sexuales y nuevos delitos medioambientales. Se trata de una medida que los socialistas pueden presentar en solitario, ya que no está incluida en el acuerdo.

La vicepresidenta ha explicado que se trata de una reforma cuya necesidad ya había advertido el Gobierno anterior, que surgió tras la moción de censura. "No es tanto urgencia como necesidad. Hay tipos penales de nuestro país que no están a la altura del derecho comparado en Europa", ha matizado.