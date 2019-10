El Supremo rechaza aplazar el fallo del ‘procés’ hasta que Europa resuelva sobre la inmunidad de Junqueras

El Tribunal Supremo ha rechazado este martes el último resquicio que tenía abierto Oriol Junqueras para paralizar la sentencia del procés, que la sala tiene previsto notificar en los próximos días. El exvicepresidente de la Generalitat había pedido aplazar la sentencia mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo no resuelva sobre el alcance de su inmunidad como europarlamentario. El tribunal que juzgó por rebelión a los líderes independentistas ha desestimado su petición con el argumento de que la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE solo implica dejar en suspenso el recurso de súplica presentado por el exvicepresidente de la Generalitat contra la decisión del Supremo de no dejarle salir de prisión para ir a Bruselas a tomar posesión del acta de eurodiputado. Pero esa pregunta a Europa no condiciona la sentencia del procés, advierte el tribunal.

Fue el propio Supremo el que pidió a los jueces europeos que aclararan el alcance de la inmunidad de Junqueras como eurodiputado, después de que el líder de ERC resultara elegido en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de mayo. A raíz de esa petición, la defensa de Junqueras solicitó a la Sala Penal que aplazara la resolución de la causa del procés a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Luxemburgo, que tiene previsto celebrar el próximo 14 de octubre la vista para tratar del alcance de la inmunidad del líder de ERC. Esta petición es la que ha rechazado ahora el Supremo, que advierte de que la pregunta planteada a Europa no forma parte de la causa judicial principal (la que engloba el juicio la sentencia que se dictará en los próximos días), sino de una pieza separa relativa solo a la privación de libertad del líder de ERC,

La respuesta del Supremo coincide con la postura de la Fiscalía, que había informado al tribunal en contra de frenar la sentencia del procés a la espera de lo que dicte el tribunal de Luxemburgo. En el escrito presentado en el alto tribunal, el ministerio público califica de “extravagante” la petición de Junqueras, al que acusa de proponer un “escenario ilógico y absurdo” al pretender que el Supremo dicte y ejecute la sentencia para todos los acusados menos para él.