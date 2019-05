El Parlamento Europeo impide a Puigdemont recoger su acreditación

Tres días después de las elecciones, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín han acudido a la Eurocámara a recoger sus credenciales como parlamentarios. El Parlamento Europeo rechazó entregarles el pase que les permitiría entrar en las instalaciones. El expresidente, cuya lista para las europeas obtuvo dos escaños el domingo, ha afirmado que este mismo miércoles enviará un burofax a la secretaría general y otro al presidente de la Cámara, Antonio Tajani, para pedir explicaciones. "Es una gravísima discriminación", ha dicho Puigdemont. Fuentes del Parlamento sostuvieron que la institución puede reservarse el derecho a entregar pases hasta asegurarse de que los diputados tienen el acta que les da derecho a ocupar su escaño.

Puigdemont y Comín acudieron este miércoles por la tarde a recoger la acreditación acompañados, entre otros, de Diana Riba (ERC), quien no tuvo ningún problema para hacerse con ella. "No nos han dejado entrar. Había una lista con todos los eurodiputados electos y en una trama de color gris estaban los nombres de tres diputados, que eran los de Oriol Junqueras, Toni Comín y el mío", explicó el expresidente. Según contó Puigdemont, un vigilante de seguridad argumentó que no podían proporcionarles lo necesario para acceder a la Cámara porque "el Estado español" no había "comunicado oficialmente la lista de diputados electos", a lo que respondieron que otros (y mostró en su móvil una foto de la ficha que ha recibido el parlamentario de Ciudadanos José Ramón Bauzá) lo hicieron sin problemas.

De nuevo, el personal del Parlamento fue a consultar y, según Puigdemont, regresaron "compungidos". "Dijeron que por orden del secretario general del Parlamento Europeo nosotros no podíamos hacer ese trámite y no nos podían dar explicaciones de por qué otros sí podían", agregó el expresidente, quien anunció que está "haciendo todos los trámites formales" para denunciar lo que considera una "grave violación de los derechos fundamentales". "Esperamos que el Parlamento Europeo no siga la senda marcada por las instituciones españolas, porque eso siempre acaba con una condena", remachó Puigdemont, anticipando que si es necesario acudirá a los tribunales.

Fuentes del Parlamento Europeo explicaron que "los nuevos diputados reciben un pase provisional para facilitar su acceso al Parlamento mientras no llegan las comunicaciones oficiales de los Estados miembros". "La acreditación está supeditada a la recepción de las notificaciones oficiales de las autoridades nacionales conteniendo la lista oficial de diputados. El Parlamento puede decidir no conceder ninguna facilidad hasta asegurarse de que la persona ha obtenido realmente el acta de diputado", añadió una portavoz.

La europarlamentaria electa por ERC, Diana Riba, que sí pudo recoger el pase, aseguró que le fue fácil conseguir la credencial y acceder al Parlamento Europeo, donde, dijo, estuvo trabajando y haciendo los trámites iniciales. Riba lamentó el "obstáculo" de la Eurocámara y recordó que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras debería estar en Bruselas haciendo lo mismo tras haber sido elegido en los comicios del domingo.

Hace casi tres meses, el expresidente catalán entró en la Eurocámara por primera vez desde su huida a Bélgica a finales de octubre de 2017. En aquella ocasión asistió a la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana y pudo pasar los controles de seguridad gracias a la invitación de un eurodiputado.

La Junta Electoral Central (JEC) convocará a los eurodiputados electos para que acaten la Constitución el 17 de junio en el Congreso de los Diputados. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) dice en su artículo 224.2 que se declararán vacantes los escaños de los políticos que no lo hagan, los cuales quedarán además suspendidos de los privilegios del cargo hasta que acepten la Ley Fundamental. Eso significa que si no encuentra una fórmula legal alternativa, Puigdemont no podrá sentarse en su escaño en la sesión inaugural del 2 de julio en Estrasburgo, dado que según la JEC, para tener el acta necesita acudir a Madrid y entonces podría ser detenido al entrar en territorio español.