Junqueras comunica a la militancia que está dispuesto a presentarse a las elecciones

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha enviado una carta a la militancia en la que muestra su disposición a volver a encabezar la candidatura de ERC al Congreso en las próximas elecciones generales, el 10 de noviembre, una convocatoria que atribuye a la "inmadurez democrática" del sistema político español. En la misiva, Junqueras, que se encuentra en prisión a la espera de la sentencia por el juicio sobre el procés, también informa de que Raül Romeva, en la misma situación procesal, está dispuesto asimismo a encabezar la candidatura de ERC al Senado. Junqueras ha pedido esta misma semana al Tribunal Supremo que no dicte la sentencia del caso procés, que podría inhabilitarlo para presentarse a unas elecciones, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo no resuelva sobre el alcance de su inmunidad como europarlamentario electo.

En la carta, el líder de Esquerra revela que en los últimos días ha podido hablar e intercambiar mensajes con otros dirigentes de ERC -Marta Rovira, Pere Aragonès y Marta Vilalta- y que tras estos contactos afirma: "Os quiero anunciar que me pongo a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad para poder volver a encabezar la candidatura de Esquerra al Congreso de los Diputados". "Y lo hago -añade- acompañado una vez más del amigo Raül Romeva, que se vuelve a poner al servicio del país para encabezar la candidatura de Esquerra al Senado".

Junqueras inicia su misiva agradeciendo el apoyo de la militancia a su tercera renovación como líder del partido en las elecciones internas del domingo, lo que le "llena de energía para continuar el proyecto iniciado en Girona en 2011", y afirma que espera estar "a la altura de las expectativas y de la confianza" que le han dado. "Nunca como hoy he estado tan convencido de que la independencia de nuestro país es inevitable, pese a que somos plenamente conscientes, como siempre recuerda el amigo Romeva, que el camino no será rápido ni fácil", indica. "Justo en estas horas que os escribo, nos enteramos de que nos abocan a unas nuevas elecciones", precisa Oriol Junqueras, para quien "la arrogancia, la irresponsabilidad y, sobre todo, la inmadurez democrática del sistema político español llevan hacia esta repetición electoral".

Avui da 2 ANYS del 20 de setembre. Aquell dia vam saber contestar amb acció cívica i pacífica a un estat que volia frenar fos com fos el referèndum de l'1 d'Octubre. Vam votar i vam guanyar. Llum als ulls i força al braç!#absolució pic.twitter.com/JvUVqnBmI2 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) September 20, 2019

El debate también está abierto en Junts per Catalunya. Este jueves la líder neoconvergente en el Congreso, Laura Borràs, abrió la puerta a que Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, ahora diputados suspendidos, no se presenten ante la probabilidad de que sean inhabilitados con la sentencia. Con todo, la diputada subrayó que será decisión de los presos. “Creo que sería mejor que en este caso ya no formasen parte de la convocatoria electoral. Pero insisto en que será una decisión que tomaremos teniendo en cuenta de forma primordial su opinión”, sostuvo Borràs en una entrevista a Ràdio 4. La diputada matizó después en sus declaraciones, señalando que la decisión no está tomada, y cargó contra las limitaciones de “la represión".

El debate aún no está cerrado. Sànchez ha difundido este mediodía un mensaje en la red omitiendo la cuestión y recordando que hoy se cumplen dos años de la concentración ante el Departamento de Economía, en la confluencia de la Gran Vía con la Rambla de Catalunya, que a la postre comportó su ingreso en prisión.

En las pasadas elecciones de abril, Oriol Junqueras lideró la lista de ERC por Barcelona mientras que Sànchez hizo lo propio por Junts per Catalunya. Romeva fue el cabeza de cartel para el Senado por los republicanos; Rull fue cabeza de lista por Tarragona y Turull por Lleida. Todos fueron suspendidos, en mayo pasado, por la Mesa del Congreso al estar siendo procesados por rebelión.