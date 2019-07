ERC condiciona su abstención a que haya pacto entre PSOE y Podemos

“El Gobierno de España defenderá el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional “, ha advertido el candidato Pedro Sánchez en su intervención de réplica al portavoz der ERC, Gabriel Rufián. No ha mencionado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero subyace esa posibilidad en sus intenciones si se incumple la legalidad, como ocurrió “ en septiembre y octubre de 2017. “Ustedes quisieron quebrar el Estado; utilizaron las instituciones que son de todos los catalanes”. Sánchez le ha pedido que no se puede imponer una república ni una autonomía con el 50% en contra respectivamente. "Estamos condenados a entendernos”, ha descrito Rufián, en seguimiento de la tesis de su antecesor, Joan Tardá, a quien ha elogiado y homenajeado. El portavoz de ERC ha dicho a Sánchez que no dé por hecha la abstención de su grupo y la ha supeditado a que haya un acuerdo entre PSOE y Podemos en las próximas 48 horas, plazo en el que se producirá la segunda votación de la investidura, y que se supera con una mayoría simple de los diputados del Congreso.

Con la intervención de Rufián, el presidente en funciones ha entrado más de lleno en la crisis catalana, aunque este martes el asunto es la investidura de Sánchez. Con una pregunta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias ha sintetizado su posición. “¿Por qué es mejor una abstención del PP y Ciudadanos a que el señor Iglesias se siente en un Ministerio?. ¿ Señor Iglesias por qué es mejor darle una oportunidad a los trillizos a que se siente usted en un Ministerio?”. Mejor entenderse que “jugar a la ruleta rusa y dar una oportunidad a Casado, Rivera y Abascal para que lleguen a La Moncloa”.

No acepta Sánchez que los independentistas hablen en nombre de toda Cataluña —algo que no ha hecho ERC— y su propuesta es que empiecen a hablar entre los partidos catalanes y reconozcan la legitimidad del resto de las fuerzas políticas. Los republicanos quieren hablar de políticas sociales y económicas pero también de “la solución para Cataluña”. El “no a todo”, y el bloqueo a España “es irresponsable”, ha sentenciado durante su intervención Rufián, anticipando que ERC, al menos, se plantea la abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

Las menciones a los presos catalanes de su partido han salpicado su discurso, con alusiones emotivas a las familias de los mismos. “Hay que formar mesas de diálogo que nadie pida al otro que deje de ser quien es, ni a Casado ni a Rivera, pero nadie me puede decir que no sea nacionalista y republicano”, ha proclamado el portavoz de ERC, ganador de las últimas elecciones generales en Cataluña. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, les ha pedido que en primer lugar se entiendan entre catalanes y, por ello, que formen una mesa de partidos de Cataluña, con independencia de lo que piensen. La tesis de Sánchez es que el problema en Cataluña es de convivencia y tiene que resolverse, en primer lugar, en Cataluña. “Tienen que entenderse con el PP aunque sea marginal en Cataluña y con Ciudadanos, que está en retroceso”, ha señalado Sánchez.

Rufián cogió ese guante, pero también quiere una mesa de partidos en Madrid. “No somos unilaterales; unilaterales fueron las hostias que se dio a la gente el 1 de octubre”, se arrancó Rufián, en respuesta a Sánchez que les había atribuido esa unilateralidad en la defensa de sus posiciones, sin contar con el Estado. “Para tender la mano a alguien debe haber ese alguien y algo que votar. Tiene 48 horas”, ha avisado Rufián. No olvidó pedir una comisión de investigación sobre los atentados en Barcelona del 17 de agosto de 2017 por la intervención de imán, colaborador del CNI.