Sánchez ignora la negociación con Podemos y pide la abstención del PP “para no repetir elecciones”

"La cabra tira al monte". "Está ocultando usted al elefante en el hemiciclo". Son las dos frases, dirigidas a Pedro Sánchez, que resumen la argumentación de Pablo Casado para explicar el voto en contra del PP a la investidura del líder socialista. Con el símil de la cabra, el presidente popular pretendía denunciar la supuesta tendencia de Sánchez a "contemporizar" con quienes quieren "romper España": "Quiere revalidar los apoyos de la moción de censura. Ha salido del espacio del constitucionalismo y no está a la altura para ser presidente", dijo. Con el del elefante, Casado aludía a los pocos minutos que había dedicado Sánchez en su discurso de por la mañana (de dos horas) a hablar del desafío soberanista y de su "socio preferente", Unidas Podemos, con el que negocia in extremis: "¿Hasta cuándo va a jugar a este juego de trileros, ocultando la bolita de Bildu y la morada?", añadió.

Sánchez, de hecho, ignoró esa negociación con la formación de Pablo Iglesias también en el turno de réplica al PP. "Si no quiere repetición electoral, ni que el Gobierno dependa de los independentistas, tengo una mala noticia que darle: se tiene que abstener", declaró el líder socialista dirigiéndose a Casado. El líder popular llegó a la tribuna con un tono deliberadamente más suave que el de hace unos meses, cuando dedicaba ristras de hasta 21 insultos seguidos al presidente del Gobierno. Casado quiere imponerse a Albert Rivera como líder de la oposición, pero tratando de ofrecer un perfil de hombre de Estado. Por eso, por ejemplo, ha acudido "por lealtad institucional" a todas las reuniones que ha convocado Sánchez, al contrario que el presidente de Ciudadanos. Y por eso traía, junto al "no" tajante de su grupo a la investidura, la oferta de pactos genéricos sobre cuestiones de Estado como la lucha contra la violencia machista, la política de Defensa o el desarrollo de infraestructuras.

Ese cambio de estrategia y de tono de Casado no pasó inadvertido para Sánchez. "Me alegra oírle de nuevo. Ha estado un tiempo hablando poco", dijo nada más subirse a la tribuna en el turno de réplica.

El presidente popular explotó la contradicción de que Sánchez pidiera ahora la abstención del PP cuando en su momento dimitió para no dársela a Mariano Rajoy después de unas segundas elecciones generales. "El adalid del 'no es no' ahora nos pide que nos abstengamos. Seguimos siendo tan malos como siempre, pero está dispuesto a absolvernos, cree que podemos redimirnos haciéndole presidente", replicó Casado. "Hemos pasado del no es no al sí porque sí. Esto es una sesión de investidura, no de impostura. Y estaba en una tribuna, no en un pedestal. Ha ignorado a sus socios habituales y a sus adversarios nos ha exigido que no molestemos".

Sánchez se revolvió: "Ustedes viven del conflicto territorial", dijo señalando a la bancada popular. "Y que lo haga Ciudadanos, o la ultraderecha, tiene un pase, pero que lo haga el PP, que ha estado gobernando, me parece una hipocresía colosal", añadió. El presidente en funciones dejó claro que daba por perdido a Albert Rivera, con quien llegó a firmar un pacto de investidura en 2016. "El PP es un partido de Estado, Ciudadanos, no", señaló.