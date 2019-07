La derecha y ERC exigen a Sánchez que aclare su posición sobre Cataluña

Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso. En vídeo, Rufián califica de "irresponsable y negligente" el discurso de Pedro Sánchez en el debate de investidura. Jaime Villanueva | ATLAS

PP, Ciudadanos, Vox, ERC, Navarra Suma, Coalición Canaria, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria y hasta Bildu criticaron del discurso del candidato Pedro Sánchez precisamente lo que no incluyó: referencias al desafío territorial planteado en Cataluña. No sorprendieron las consideraciones negativas procedentes de la derecha parlamentaria, pero sí que fueran más duras las apelaciones que le reprocharon posibles socios de investidura o partidos que se plantean su abstención en la segunda votación del jueves. El nuevo portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, llegó a descalificar esas omisiones a la crisis catalana de Sánchez como algo "irresponsable y negligente".

El primero en subrayar esa carencia fue el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aunque con menos virulencia que luego hicieron casi todos los demás portavoces de otros partidos. García Egea prefirió centrarse en cuestionar que Sánchez hubiera volcado su intervención "en lo mismo que ha hecho durante todo este año de mandato, es decir nada, sacar pecho de lo que se dejó hecho y presumir de políticas de las que nada tiene que ver y que otros hicieron".

Lo que rápidamente destacó el portavoz del PP, a la espera de lo que haga esta tarde en su primer duelo con Sánchez el líder popular Pablo Casado, fue exigir al aspirante que se centre en buscar los apoyos para salir investido en los mismos partidos "populistas e independentistas" que le respaldaron en la moción de censura de hace un año y que ahora serán socios preferentes para un acuerdo de investidura, más que probablemente el jueves en segunda votación que mañana en la primera, que requiere una mayoría absoluta de votos que aún no tiene. García Egea descartó cualquier posibilidad de llegar a acuerdos, especialmente ahora para la abstención del PP, porque las apelaciones a colaborar del aspirante socialista le parecieron "poco creíbles" y porque comprueba en sus acciones que "no concuerdan con la realidad de lo hecho" y "contrastan con sus socios de la izquierda radical". Fue la posición a la que se sumó el portavoz de Navarra Suma.

La nueva portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, no concedió ninguna "credibilidad" a las apuestas formuladas por Sánchez. Y coincidió con los demás portavoces de otros partidos en que "lo único importante es lo que no ha querido decir, que está negociando con populistas y nacionalistas". Arrimadas tildó la intervención de "farsa" y "fuera de la realidad" y concluyó que sí no mencionó el problema catalán fue "para no molestar a sus socios". Y avisó ante la que se espera dura réplica esta tarde del líder de Cs: "Albert Rivera bajará a la realidad".

Sorprendió el grado de malestar que expresó el portavoz de ERC, que en estos últimos días había valorado el posible acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos por el escenario de desbloqueo que abría. Pero la falta de alusiones directas y explícitas de Sánchez al desafío catalán enojaron mucho a Gabriel Rufián. Descalificó el discurso como "irresponsable y negligente". Y cuantificó las escasas referencias a Cataluña en "tres segundos". Aún fue más crítico por la ausencia de guiños o gestos hacia los otros posibles socios "indispensables e imprescindibles" como ERC o Junts per Catalunya que podrían apuntalar con su abstención al futuro gobierno de coalición del PSOE con Podemos.

Gabriel Rufián no demandó la necesidad de discutir desde el primer momento del debate de investidura "del monotema" catalán porque sí sino para abordar posibles soluciones al principal conflicto político del país. Y también le extrañó que Sánchez hablara como si ya tuviera una mayoría absoluta asegurada cuando aún está por 124 escaños, si suma los 123 suyos al del Partido Regionalista de Cantabria. El portavoz de ERC llegó a decir que tras el discurso de esta mañana del lunes "el acuerdo está más lejos que hace 24 horas". Aunque luego admitió que le habían "sonado bien" algunos pasajes relativos a medidas sociales y que aún queda mucho debate por delante para escuchar soluciones y propuestas.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, fue mucho más caústico y corrosivo contra Sánchez: "Hemos asistido más que probablemente al discurso más patético de los discursos de investidura de estos 40 años de democracia en España". Espinosa de los Monteros también lamentó que no aludiera al problema catalán e interpretó que no lo hizo "por interés personal en vez de por el interés de España" para no hipotecar su "red clientelar" con sus futuros socios "de la palanca de la izquierda". Al portavoz de Vox el tono económico y social del planteamiento y "las poses y formas de hombre de Estado" de Sánchez se le asemejaron al "típico espectáculo socialista" de medidas que luego no se sabe "quién las paga".

Aitor Esteban, portavoz del PNV, consideró que el discurso había sido el típico de un aspirante a presidente que se explaya en contar todo tipo de medidas, proyectos y "pactos bluf de Estado", quizá demasiados, y le aconsejó a posteriori que quizá habría sido mejor que se hubiera centrado en siete, nueve o diez ideas. Tampoco entendió muy bien Esteban que Sánchez hablara ya como si tuviera la investidura asegurada y menos aún que desde hace dos semanas no se haya llamado a su partido, con seis diputados, para mantener una reunión de trabajo. El PNV también echó en falta que Sánchez encarase de alguna manera los grandes problemas estructurales y territoriales que tiene ahora España, en referencia a Cataluña.

Fue la misma crítica que remarcó la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que llegó a adjetivar esa carencia de la intervención de Sánchez sobre Cataluña y la crisis territorial como "clamorosa". La dirigente abertzale le reprochó así que "mirase para otro lado" y cerrase "los ojos a la realidad". Bildu, como ha avanzado ERC y Compromís, se decantan por no bloquear la legislatura pero más que probablemente con una abstención, que es con lo que amenazan también desde el PNV.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también lamentó el tono del discurso preescrito por Sánchez antes de conocerse el pasado viernes la posibilidad de desbloqueo facilitada por la retirada de Pablo Iglesias para entrar en el Gobierno. Y hasta constató que había apreciado más llamadas a colaborar de Sánchez hacia la derecha del PP y Ciudadanos que hacia los socios que le facilitaron la moción de censura y con los que ahora se pensaba que quería pactar de nuevo. A Ana Oramas, de Coalición Canaria, también le llamaron la atención esas peticiones de colaboración de Sánchez hacia PP y Cs, pero ya avisó de que su partido no entrará ahora a facilitar nada en donde participe Podemos, aunque luego, durante la legislatura, sí estudiarían colaborar en asuntos de Estado.

El que se destacó por su optimismo en la valoración fue el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, que expresó su "orgullo y satisfacción" por "la altura de miras y de Estado" que observó en la exposición de su líder.