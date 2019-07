El discurso y las promesas de Pedro Sánchez en el debate de investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido la confianza de los diputados en el debate de investidura para que España "no quede bloqueada". El candidato ha dejado para el final de su discurso un llamamiento a Podemos: “El pacto no es fácil, pero nos une la promesa de la izquierda”. Sánchez no se ha referido explícitamente a Cataluña en las cerca de dos horas que ha durado su intervención, en la que ha defendido Madrid Central y ha propuesto su extensión a otras ciudades. Aquí puede consultar el discurso íntegro de Pedro Sánchez, en el que ha empleado dos horas.

Lea el discurso íntegro de Pedro Sánchez