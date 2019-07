El debate de investidura de Pedro Sánchez, en directo

EL PAÍS Tiene la palabra Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. 23/07/2019 09:04

EL PAÍS Se abre la sesión. Toma la palabra Meritxell Batet, presidenta del Congreso. 23/07/2019 09:04

EL PAÍS Inés Arrimadas, sobre las intervenciones de ayer. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1153558761233104897 23/07/2019 08:58

Javier Casqueiro Entra Santiago Abascal en el hemiciclo y dice que lo de ayer fue un teatrillo del Frente Popular y que al final habrá acuerdo entre PSOE y Podemos pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el primero en hablar hoy, es más duro al definir lo que pasó: "Dramático". 23/07/2019 08:56

EL PAÍS Editorial | Única certeza Sánchez e Iglesias dejan en suspenso la posibilidad de una coalición 23/07/2019 08:52

EL PAÍS Ione Belarra, de Unidas Podemos, en TVE: "No puede ser que el PSOE se haya pasado dos meses poniendo excusas, y las siga poniendo ahora en el debate". 23/07/2019 08:50

EL PAÍS Teodoro García Egea, sobre las intervenciones de ayer de Pedro Sánchez https://twitter.com/TeoGarciaEgea/status/1153556330113884160 23/07/2019 08:44

EL PAÍS La negociación se bloquea por las competencias de Podemos La sesión se convirtió en una especie de negociación en directo entre los líderes Por Carlos E. Cué. Imagen de Efe. 23/07/2019 08:40

EL PAÍS Previsión de la agenda del día. A las 9.00 tomará la palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y le seguirá el del PNV, Aitor Esteban. Tras ellos, los portavoces de las formaciones que integran el Grupo Mixto, que son JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, la valenciana Compromís y el PRC (Partido Regionalista Cántabro). La portavoz socialista, Adriana Lastra, será la última en subir a la tribuna de oradores del hemiciclo. Sánchez replicará a todos ellos, posiblemente uno tras otro, lo que alargará el debate casi con toda seguridad hasta las 14.00 o después. En ese momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación e iniciará el procedimiento. 23/07/2019 08:30

EL PAÍS Las discrepancias entre Sánchez e Iglesias amenazan la investidura El presidente pide a Podemos un acuerdo de investidura si no se pacta la coalición. Por Anabel Díez. Imagen de Jaime Villanueva. 23/07/2019 08:27

EL PAÍS Buenos días. Comienza aquí la narración que hará el equipo de EL PAÍS del segundo debate de investidura al que se enfrenta Pedro Sánchez. El debate continúa este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus duelos con Sánchez, tendrá lugar la primera votación. 23/07/2019 08:20

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la primera jornada del debate de investidura. Volveremos este martes para informar a partir de las 9 horas sobre las intervenciones de los portavoces de ERC, PNV, Grupo Mixto y PSOE. Gracias por su atención. Buenas noches. 22/07/2019 23:03

EL PAÍS Sánchez centra su programa en los proyectos sociales frustrados en la anterior legislatura El presidente en funciones, en un discurso con escasas novedades, propone una reforma constitucional del sistema de investidura. Por J.J. Gálvez. Foto: Pedro Sánchez, a su llegada al hemiciclo, este lunes. Álvaro García. 22/07/2019 22:50

EL PAÍS Las discrepancias entre Sánchez e Iglesias amenazan la investidura Las posiciones entre el PSOE y Unidas Podemos siguen alejadas y el clima entre ambos se enrareció ayer notablemente como se apreció en el primer día del debate de investidura. No hay resquicio para que Pedro Sánchez sea investido este martes presidente del Gobierno pero tampoco hay certeza de que el acuerdo se produzca en la segunda votación del jueves. Todos los detalles, en la crónica de Anabel Díez. Foto: El pleno de investidura de Pedro Sánchez, este lunes en el Congreso. Jaime Villanueva. 22/07/2019 22:40

EL PAÍS El color del elefante Sánchez fue crudo al retratar el panorama real en el que habita Casado. Por Javier Casqueiro. Foto: Pablo Casado, durante su intervención en el Congreso. (AFP) 22/07/2019 22:31

EL PAÍS Las discrepancias entre Sánchez e Iglesias amenazan la investidura El presidente pide a Podemos un acuerdo de investidura si no se pacta la coalición. Por Anabel Díez. Foto: El pleno de investidura de Pedro Sánchez, este lunes en el Congreso. Jaime Villanueva. 22/07/2019 22:30

EL PAÍS Sánchez pone a Rivera y Casado frente al espejo de Vox El presidente en funciones utilizó la intervención del partido ultra para afear a los líderes del PP y Vox por hacerle un “cordón sanitario” al PSOE. Por Miguel González. Foto: Santiago Abascal, este lunes en el Congreso. (AFP) 22/07/2019 22:17

EL PAÍS La negociación se bloquea por las competencias de Podemos La sesión se convirtió en una especie de negociación en directo entre los líderes. Por Carlos E. Cué. Foto: Iglesias, durante el discurso de Pedro Sánchez. (EFE) 22/07/2019 22:09

EL PAÍS Votación por llamamiento. Tras los debates de los portavoces con Sánchez en la sesión de este martes, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá que celebrarse 48 horas en caso de que Sánchez no logre este martes la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las 16 horas, todo apunta a que la segunda votación, que se celebrará el jueves, tendrá lugar a partir de primera hora de la tarde. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán este martes. (EP) 22/07/2019 22:04

EL PAÍS El debate continúa mañana con ERC, PNV, Mixto y PSOE, antes de la primera votación. El debate de investidura de Pedro Sánchez continuará este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto -Laura Borràs (Junts), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Ana Oramas (Coalición Canaria), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro), Joan Baldoví (Compromís) y José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria)- y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus duelos con Sánchez, tendrá lugar la primera votación. (EP) 22/07/2019 21:58

EL PAÍS Editorial | Única certeza Sánchez e Iglesias dejan en suspenso la posibilidad de una coalición. Foto: Pedro Sánchez este lunes durante su discurso en el Congreso. Jaime Villanueva. 22/07/2019 21:50

EL PAÍS JuntsxCat se decanta por el no y ERC pide reflexión Los tres diputados presos de Junts per Catalunya difundieron en Twitter desde la cárcel de Lladoners que tras escuchar a Sánchez se habían decantado por el no. Por Javier Casqueiro. Foto: Laura Borràs, durante en la primera jornada del debate de investidura. (EFE) 22/07/2019 21:48

EL PAÍS Pedro Sánchez, a Podemos: “Nos une la promesa de la izquierda” El presidente en funciones invoca una España “unida y diversa”, pero no cita la crisis con Cataluña. Por Anabel Díez. Foto: Sánchez, duranter su intervención en el Congreso. Jaime Villanueva. 22/07/2019 21:44

EL PAÍS Rivera rechaza abstenerse ante Sánchez y su “banda” mientras le acusa de “criminalizar” a los demás El líder de Ciudadanos se enfrenta con el presidente en funciones en un duro choque cargado de tensión. Por Elsa García de Blas. Foto: Rivera, durante su intervención en el Congreso. Alvaro García. 22/07/2019 21:38

EL PAÍS Laura Borrás anuncia el no a la investidura de Junts per Catalunya. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1153384312403845120?ref_src=twsrc%5Etfw 22/07/2019 21:35

EL PAÍS El PSOE y Unidas Podemos han coincidido en señalar que las conversaciones para la formación de un gobierno de coalición no están rotas. Las delegaciones de los dos partidos seguirán negociando, pese al tono bronco y el cruce de reproches entre sus líderes en la primera sesión del debate de investidura. (EFE) 22/07/2019 21:34

EL PAÍS El plan, la banda, estar jodido Políticos al borde de un ataque de nervios en el Congreso. Por Manuel Jabois. Foto: Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura, en el Congreso. (REUTERS) 22/07/2019 21:29

EL PAÍS Ni contigo ni sin ti Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hacen terapia de pareja ante el hemiciclo y mantienen la incógnita de su presunta boda política. Por Luz Sánchez-Mellado. Foto: Pablo Iglesias, a su llegada al Congreso. (EFE) 22/07/2019 21:25

EL PAÍS Hagan juego, señorías El crupier Sánchez "elige" a Pablo Casado como líder de la oposición para degradar a Rivera. Por Rubén Amón. Foto: Pablo Casado y Teodoro García Egea, durante la sesión de investidura. Jaime Villanueva. 22/07/2019 21:23

EL PAÍS Iglesias, único líder al que Sánchez replica por segunda vez desde la tribuna. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el único portavoz al que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado por segunda vez en el debate de investidura subiendo a la tribuna del hemiciclo en vez de hacerlo desde su escaño. (EFE) 22/07/2019 21:15

EL PAÍS Iglesias advierte a Sánchez de que no será presidente sin un acuerdo proporcional El líder de Unidas Podemos aleja en su intervención el acuerdo con el PSOE para la investidura. Por Miquel Alberola. Foto: Iglesias, durante la primera jornada del debate de investidura. (EFE) 22/07/2019 21:13

EL PAÍS La derecha y ERC exigen a Sánchez que aclare su posición sobre Cataluña El portavoz independentista catalán descalifica la carencia de alusiones al conflicto catalán como "irresponsable y negligente". Por Javier Casqueiro Foto: Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso. Jaime Villanueva 22/07/2019 21:05

EL PAÍS Pedro Sánchez ignora la negociación con Podemos y pide la abstención del PP “para no repetir elecciones” Casado, al líder socialista: “La cabra tira al monte. Ha salido del espacio del constitucionalismo”. Por Natalia Junquera Foto: El líder del PP, Pablo Casado, este lunes en el hemiciclo del Congreso. En vídeo, Sánchez pide al líder del PP que facilite el Gobierno. (EFE) 22/07/2019 21:00

EL PAÍS OPINIÓN | 'La gran ovación' El entusiasmo de los seguidores de Sánchez viene a corroborar su entrega total un año y pico después de haberle forzado a dimitir como secretario general. Por Patxo Unzueta Foto: Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura este lunes en el Congreso. Jaime Villanueva 22/07/2019 20:54

EL PAÍS Sánchez responde a Abascal. https://twitter.com/gpscongreso/status/1153373124047659009?ref_src=twsrc%5Etfw 22/07/2019 20:49

EL PAÍS Mañana, a partir de las 9.00, se reanudará la sesión. 22/07/2019 20:48

EL PAÍS Sánchez se ha dirigido directamente al PP y Ciudadanos tras la intervención de Abascal. https://twitter.com/el_pais/status/1153372909081190405 22/07/2019 20:47

EL PAÍS Último turno para Pedro Sánchez: "Tendrán un Gobierno para salvaguardar los derechos y las libertades de todos". Con esta frase finaliza la segunda parte de la sesión de investidura. Aplaude la bancada socialista a su líder. 22/07/2019 20:46

EL PAÍS Santiago Abascal: "En Vox encontrará un obstáculo insalvable para su proyecto durante toda su legislatura", finaliza Santiago Abascal. 22/07/2019 20:44

EL PAÍS Turno de nuevo para Santiago Abascal. 22/07/2019 20:43

EL PAÍS Responde Pedro Sánchez: "Lo que estamos escuchando es muy preocupante. Solo les pido, señor Rivera y Señor Casado, es que escuchen lo que ha dicho el señor Abascal, y reflexionen". 22/07/2019 20:42

EL PAÍS Santiago Abascal: "No tiene credibilidad, señor Sánchez. Usted no tiene escrúpulos, solo ambición de poder. Será investido con los votos de los enemigos de España. No puedo desearle suerte, pero me apiado de su destino" 22/07/2019 20:41

EL PAÍS Santiago Abascal: "Van a pactar con los que quieren llevarse por delante la monarquía parlamentaria". 22/07/2019 20:40

EL PAÍS Santiago Abascal: "Lo que ha quedado claro en el día de hoy por sus ataques, su tono, es que usted prefiera antes a Otegui que a Ortega Lara, señor Sánchez". 22/07/2019 20:39

EL PAÍS Turno de réplica para Santiago Abascal. 22/07/2019 20:37

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Es evidente que la foto que explica la deriva del PP y Ciudadanos es la foto que vimos hace unos meses en la plaza de Colón. Espero que el señor Rivera y el señor Casado recapaciten y levanten el cordón sanitario al PSOE". 22/07/2019 20:37

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Señor Rivera, señor Casado, ¿lo escuchan? Es la ultraderecha. En España estamos sufriendo una anomalía europea. Si vemos a los partidos hermanos de los señores Rivera y Casado vemos que ocurre todo lo contrario a lo que está pasando en España. En Francia, Alemania, Finlandia... Aquí estamos viendo, por ejemplo, al señor Casado banalizar con la violencia de género". 22/07/2019 20:36

EL PAÍS Pedro Sánchez: "La ultraderecha se ha hecho mucho más visible en España, pero tampoco tanto si lo comparamos con otros países". 22/07/2019 20:32

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Hemos escuchado un discurso clasista, donde se infiera un discurso de odio. Creo que es importante permanecer alerta. Que muchos de los derechos y libertades por los que hemos luchado hay que defenderlos con más determinación que nunca". 22/07/2019 20:31

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Quiero reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior". 22/07/2019 20:30

EL PAÍS Pedro Sánchez: "En España, después de muchos años, hemos vuelto a escuchar un discurso cargado de intolerancia". 22/07/2019 20:29

EL PAÍS Finaliza la intervención de Santiago Abascal. Responde Pedro Sánchez. 22/07/2019 20:28

EL PAÍS Santiago Abascal: "Creo que he mostrado las insalvables diferencias entre Vox y el proyecto que pretende liderar el señor Sánchez. Creo que con usted las clases medias sufrirán más de lo que ya sufren, creo que continuará alimentando el efecto llamada de la inmigración ilegal, creo que continuarán los salarios miseria, creo que traerán miseria a la economía, creo que hará mucho daño a España. Pero también creo que España resistirá". 22/07/2019 20:27

EL PAÍS Santiago Abascal: "La ley de memoria histórica es un ataque a la igualdad y un intento de imponer una visión sectaria de la historia". 22/07/2019 20:23

EL PAÍS Santiago Abascal: "Llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son racistas, xenófobos y que necesitan ser tutelados por los españoles mayores, que son ustedes. Nosotros votaremos no a esa visión totalitaria de la sociedad". 22/07/2019 20:22

EL PAÍS Santiago Abascal: "Nosotros aceptamos una inmigración legal y regulada. Y exigimos que los extranjeros que cometen delitos graves sean deportados a sus países". 22/07/2019 20:21

EL PAÍS Santiago Abascal: "En Vox nos oponemos a la inmigración ilegal, la que ustedes amparan. Y por ello nos llaman xenófobos y racistas. Si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, tienen derecho, pero díganselo así al pueblo español". 22/07/2019 20:19

EL PAÍS Santiago Abascal: "Casi todos ustedes comparten una indiferencia por el envejecimiento de la población española". 22/07/2019 20:18

EL PAÍS Santiago Abascal: "Hay que recuperar competencias en educación y sanidad como primer paso para recuperar la igualdad de todos los españoles". 22/07/2019 20:16

EL PAÍS Santiago Abascal: "No podemos permitir que los enemigos de la democracia utilicen los instrumentos del Estado para atentar contra la soberanía nacional". 22/07/2019 20:15

EL PAÍS Santiago Abascal: "Vox ha llegado aquí para quedarse. Representamos a muchas mujeres, homosexuales, catalanes y vascos que no piensan como ustedes y están hartos de que les digan lo que tienen que hacer". 22/07/2019 20:14

EL PAÍS Santiago Abascal: "Los ataques que recibimos fueron instigados por miembros de este Parlamento". 22/07/2019 20:13

EL PAÍS Santiago Abascal: "Nosotros respetamos las leyes y la libertad de la gente, a pesar de que ustedes nos demonicen". 22/07/2019 20:12

EL PAÍS Santiago Abascal: "Han sido muy pocas las muestras de solidaridad recibidas por las agresiones a votantes de Vox por todo el territorio nacional. El permanente lichamiento que sufre Vox es el linchamiento a la democracia". 22/07/2019 20:11

EL PAÍS Santiago Abascal: "Pido el cese del señor Marlaska". 22/07/2019 20:09

EL PAÍS Santiago Abascal: "Siento rabia e indignación cuando veo que un autónomo no puede tomarse unos días de vacaciones. Lo más terrible de todo esto es que ustedes destinan esos impuestos a liquidar la igualdad de los españoles ante la ley". 22/07/2019 20:08

EL PAÍS Iglesias revela en el pleno del Congreso sus negociaciones con el PSOE. https://twitter.com/el_pais/status/1153362604175138817 22/07/2019 20:08

EL PAÍS Santiago Abascal: "Mientras la izquierda implanta una insoportable dictadura progre, los españoles de a pie pagan la factura. Impuestos con los que arruinan a la España que madruga, a la España que vive. Es inaceptable que haya hijos que renuncien a la herencia que les dejan sus padres porque no pueden hacer frente a los impuestos que les imponen". 22/07/2019 20:07

EL PAÍS Santiago Abascal: "Señor candidato, pretende ser investido con los amigos del condenado Otegui, o del golpista Junqueras. Permítame que diga que España no ha llegado hasta aquí para que la derrote una pandilla de sediciosos. Ojalá pronto desterremos de las instituciones a los que quieren dinamitarlas". 22/07/2019 20:05

EL PAÍS Santiago Abascal: "Nos gustaría saber si el PSOE de Zapatero puso en marcha una hoja de ruta para blanquear a ETA. Exigimos el contenido de las actas de negociación al Gobierno". 22/07/2019 20:02

EL PAÍS Santiago Abascal: "Nos amenaza usted con un Gobierno que busca el cambio de régimen y la ruptura de la soberanía nacional, con un Gobierno apoyado por los extremismos políticos". 22/07/2019 19:59

EL PAÍS Santiago Abascal: "Son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios y de aplicar la censura. Vox no va a apoyar su investidura". 22/07/2019 19:58

Javier Casqueiro Es inocente, a estas alturas del crudo debate entre Sánchez e Iglesias, pensar que en 48 horas se puedan restañar tantas heridas abiertas hoy. El aspirante socialista ni siquiera ha respondido a la última intervención totalmente amenazante de Iglesias para exigir un Gobierno de coalición proporcional o si no que pacte con PP, Cs y Vox o convoque elecciones. 22/07/2019 19:58

EL PAÍS Llega el turno de Santiago Abascal, líder de Vox. 22/07/2019 19:57

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que usted actúa como si tuviera mayoría absoluta. El que tiene 123 diputados debe negociar, como ocurre en otros lugares. Somos una fuerza política modesta y joven, pero no nos vamos a dejar pisotear por nadie. Estamos dispuestos a llegar a un Gobierno de coalición, pero en la proporción que nos dan los 3,7 millones de votantes. Puede hacer caso a Tezanos y convocar otras elecciones, pero si usted no llega a un acuerdo de coalición con nosotros, temo que no llegará a ser presidente de España nunca". 22/07/2019 19:56

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Cuando les planteamos que querríamos alguna competencia de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de Ciencia... para desarrollar el programa que queremos pactar con ustedes, nos dijeron que ni hablar. ¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la sala". 22/07/2019 19:53

EL PAÍS Pablo Iglesias: "El papel del candidato no consiste solo en ganar las elecciones, sino demostrar audacia para llegar a acuerdos", responde Iglesias. 22/07/2019 19:51

EL PAÍS Finaliza Pedro Sánchez. Tiene el turno de palabra Pablo Iglesias. 22/07/2019 19:50

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Yo nunca he tenido un ánimo monopolista del poder, pero le diré una cosa, el Gobierno de España debe salvaguardar el interés de España. Espero que acepten la oferta que les hemos planteado. Piénsenlo y actúen de forma responsable". 22/07/2019 19:50

Javier Casqueiro El nivel de la complicada relación actual del PSOE y Unidas Podemos, pese a lo que avente la derecha, lo está reflejando nítidamente el aspirante a presidente al advertir a Pablo Iglesias que se piense mucho votar contra su investidura con la derecha y ultraderecha de Vox y aleccionándole: "El mundo no empieza ni acaba con usted". 22/07/2019 19:49

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Usted dice que hemos cometido errores en estos 140 años de historia del PSOE. Pero le diré una cosa señor Iglesias: el mundo no acaba con usted. No es que usted sea fruto de nuestros errores. A la izquierda del PSOE siempre ha habido otras izquierdas. Antes estuvo el Partido Comunista, Izquierda Unida y ahora ustedes". 22/07/2019 19:48

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Si no llegamos a un acuerdo piénsese mucho, señor Iglesias, el votar con la ultraderecha". 22/07/2019 19:46

EL PAÍS Pedro Sánchez: "No digo que si no llegamos a ese acuerdo... Da la sensación que solo ve lo negativo de lo que digo. He dicho hasta cinco veces que quiero llegar a un acuerdo con ustedes. No me parece serio que usted repita que les ofrecemos ser una parte decorativa del Gobierno". 22/07/2019 19:45

EL PAÍS Se retira Iglesias y vuelve Pedro Sánchez a la tribuna. 22/07/2019 19:42

EL PAÍS Pablo Iglesias: "No malogre su patrimonio. Tenemos la oportunidad de hacer un Gobierno de izquierdas desde el respeto y la proporcionalidad. Cuide ese patrimonio poítico. Porque usted insistió, antes de las elecciones, que no tendría problema en llegar a un acuerdo de coalición con nosotros", finaliza Iglesias. 22/07/2019 19:42

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Lo que deben reconocer es que Cataluña es un problema de Estado. Para la derecha Cataluña es una oportunidad electoral, no un problema de Estado. Ustedes han renunciado mucha veces a una solución por vías democráticas para solucionar un problema histórico". 22/07/2019 19:40

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Ha reivindicado los 140 años de historia del PSOE para minusvalorar nuestra capacidad de cambiar las cosas. Conozco muy bien la historia de su partido. Si existimos nosotros es porque su partido y el PP trajeron casos de corrupción inaceptables. Sean humildes, si no fuera por sus errores nosotros no estaríamos aquí" 22/07/2019 19:37

EL PAÍS "Mediten su voto", pide Pedro Sánchez a Unidas Podemos. https://twitter.com/PSOE/status/1153358031016603649 22/07/2019 19:37

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Un dirigente político en democracia mide su altura por su capacidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, no solo por la cantidad de votos que tiene". 22/07/2019 19:35

EL PAÍS Iglesias habla de respeto, reciprocidad y arrogancia. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1153356858343743490 22/07/2019 19:34

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Por separado ustedes tienen 123 diputados, y con eso han planteado aquí durante meses que querían un Gobierno en solitario. Con 165 habría más estabilidad, seguro. Las matemáticas son así". 22/07/2019 19:33

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Nosotros hemos retirado a nuestro candidato porque han planteado un veto, no porque fuera la demanda de la sociedad española. Si alguna vez se le plantearan a usted, ¿harían lo mismo? No lo creo". 22/07/2019 19:32

EL PAÍS Responde Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. 22/07/2019 19:28

EL PAÍS Pedro Sánchez: "La mano está tendida, pero insisto, si no llegamos a ese acuerdo, les pido que mediten su voto y faciliten un Gobierno del Partido Socialista", finaliza Sánchez. 22/07/2019 19:28

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Si no llegamos a un Gobierno de coalición, hay otras opciones, un acuerdo de investidura u otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de incorporación de Unidas Podemos. Aunque, insisto, quiero un Gobierno de coalición. Mediten su voto, porque creo que lo que está por llegar va a merecer mucho la pena". 22/07/2019 19:27

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Ustedes consideran que todas nuestras propuestas han sido excusas y que solo pedimos el voto a las fuerzas conservadoras. Eso no es cierto, nosotros queremos gobernar con ustedes y esa mano la tengo tendida". 22/07/2019 19:25

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Usted ha dado un paso a un lado, y yo se lo agradezco, señor Iglesias". 22/07/2019 19:23

EL PAÍS Pedro Sánchez: "El balance que hacen de los 12 meses de cooperación es que no hemos cumplido con lo que pactamos con ustedes. Pero saben que no es cierto. Si somos justos, debemos reivindicar estos 12 meses de cooperación que han sido positivos y pensar en los cuatro próximos años". 22/07/2019 19:22

EL PAÍS Podemos califica de "excusas" las dificultades para alcanzar un acuerdo. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1153353198578614272 22/07/2019 19:22

EL PAÍS El PSOE reparte la responsabilidad del bloqueo de la investidura. https://twitter.com/PSOE/status/1153353758665035782 22/07/2019 19:21

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Hay mucha gente ilusionado por la posibilidad de que nos entendamos. Nos lo van a poner muy difícil, aquellos que estuvieron en la plaza de Colón , en caso de llegar a un acuerdo con Podemos, me reprocharían que miembros de Unidas Podemos estuvieran en el Gobierno. Pero yo estoy dispuesto a correr ese riesgo". 22/07/2019 19:21

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Nosotros defendemos el Estado de las autonomías, el orden constitucional". 22/07/2019 19:18

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Yo sí he hablado de Cataluña, pero de la forma que creo que hay que hablar de Cataluña. Tenemos una dificultad en cómo abordar la solución a la crisis política catalana. Hablamos de que hay fuerzas soberanistas que quieren romper con el orden constitucional. Me gustaría, señor Asens, oírle decir que lo que tiene que hacer Torra es hablar con la parte no independentista de Cataluña". 22/07/2019 19:17

EL PAÍS Pedro Sánchez: "El problema es de convivencia. No es una crisis entre un pueblo oprimido y un Estado opresor. No hay presos polítcos en España". 22/07/2019 19:14

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Venimos de tradiciones políticas distintas aunque pertenecemos al ámbito de la izquierda. Si entramos en las cuestiones de Estado es evidente que discrepamos en la forma de resolverlo. Pero nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña". 22/07/2019 19:13

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Les pido que cooperemos cuatro años más en favor de todos aquellos que lo necesitan". 22/07/2019 19:12

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Dicen que quieren estar en el Gobierno para rebajar el coste de la luz, derogar la reforma laboral... Pero muchas cosas de las que ustedes piden, ¿saben quién las puso en pie? El PSOE cuando gobernó en España". 22/07/2019 19:11

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Yo tengo que agradecer a Unidas Podemos, como ya he hecho, que apoyaran la moción de censura que planteamos. Por supuesto que ustedes, señor Iglesias, contribuyeron. Pero al menos reconozca el arrojo y el compromiso del PSOE a la hora de presentar esa moción de censura": 22/07/2019 19:09

EL PAÍS Pedro Sánchez: "¿Se merece España no tener Gobierno después de esta sesión de investidura? Que yo exija la abstención al PP y Ciudadanos no significa que esté pactando con ellos": 22/07/2019 19:07

EL PAÍS Pedro Sánchez: "No renuncio a entenderme con Unidas Podemos, pero si no llegamos a un acuerdo, ¿cuál es la solución? ¿Instalar el bloqueo político?" 22/07/2019 19:06

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Yo no estoy negando el diálogo y el acuerdo con Unidas Podemos. Cuando planteo la renovación del artículo 99 no lo niego, al contrario": 22/07/2019 19:05

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Creo que tiene sentido que hablemos de renovar el artículo 99 de la Constitución", responde Sánchez a la primera apreciación de Iglesias. 22/07/2019 19:04

EL PAÍS Llega el momento de la réplica de Pedro Sánchez a Unidas Podemos. 22/07/2019 19:02

EL PAÍS Yolanda Díaz: "Pero también creemos que hay que hablar de Galicia. Nosotros hemos llegado aquí para cambiar la vida de la gente. Caminemos con esperanza, porque la gente sí cree que se puede": 22/07/2019 19:01

EL PAÍS Albert Rivera resume en un tuit su intervención en el Congreso. https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1153348744244580358 22/07/2019 19:01

EL PAÍS Yolanda Díaz: "Creemos que las últimas reformas deben ser modificadas con urgencia. Hay que actuar en el alquiler, en el precio de la luz, contra las violencias machistas. Eso es lo que debemos hacer". 22/07/2019 19:00

EL PAÍS Yolanda Díaz: "Estemos a la altura de las circunstancias. Se lo debemos a la gente que ha luchado para llegar hasta aquí. Estamos en condiciones de hacer historia, pero en coalición. Un Gobierno de coalición valiente y progresista es lo que debemos a esa gente". 22/07/2019 18:58

EL PAÍS Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común, completa el turno de Unidas Podemos. 22/07/2019 18:57

EL PAÍS Alberto Garzón: "Le pido que no frustre estas esperanzas y permita que haya unas nuevas elecciones. No miremos hacia otro lado. Solo hace falta una nueva estructura política que sea capaz de entenderse con el que piensa diferente". 22/07/2019 18:56

EL PAÍS Alberto Garzón: "Somos unos aliados potenciales y necesarios para enfrentarnos a la España reaccionaria. No se puede comprender que usted haya pedido una abstención a Ciudadanos y PP. Este país necesita que usted pacte con la izquierda. Usted debe respetar a los posibles aliados. Su decisión de vetar a Pablo Iglesias ha sido un error". 22/07/2019 18:55

EL PAÍS Alberto Garzón. "Es necesario también tomar medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias. Son muchas las razones que explican por qué queremos un Gobierno progresista en estos momentos y son muchas las políticas que debemos implementar" 22/07/2019 18:53

EL PAÍS Alberto Garzón: "Los resultados muestran que hay una oportunidad abierta para formar un Gobierno progresista. Es decepcionante sus llamamientos a las derechas, porque es mucho mejor transitar el camino del Gobierno progresista". 22/07/2019 18:51

EL PAÍS Así ha abordado Pablo Iglesias la petición de abstención. https://twitter.com/carlosecue/status/1153344663656509440 22/07/2019 18:51

EL PAÍS Ahora llega el turno de Alberto Garzón. 22/07/2019 18:50

EL PAÍS Jaume Asens: "La mitad de los catalanes se quieren ir de España. Nuestro reto es convencerles de que hay la posibilidad de una España nueva, que deje atrás el miedo y la venganza. Creemos que hay una alternativa que pasa por el diálogo. Cataluña se merece un Gobierno de España que le escuche, no una pared que le esté amenazando todo el rato", concluye el diputado de En Comú Podem. 22/07/2019 18:49

EL PAÍS Jaume Asens: "La ausencia en su discurso ha sido Cataluña. Permítame que le recuerde unas realidades. Primero, que sin los votos de Cataluña estaría el trío de Colón. Segunda, que no se puede gobernar España sin entender Cataluña. España no puede avanzar sin Cataluña". 22/07/2019 18:48

EL PAÍS Jaume Asens: "Hay que dejar de poner excusas, porque sí que se puede. Tenemos diferencias. Es verdad que tenemos diferencias, pero hay que saber cooperar". 22/07/2019 18:46

EL PAÍS Jaume Asens (En Comú Podem): "Tenemos un reto histórico para sanar las heridas territoriales que nos ha legado la derecha. Señor Sánchez, ¿a qué le tiene miedo?". 22/07/2019 18:44

Javier Casqueiro No se podrá reprochar esta vez al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no haya sido claro, rotundo y contundente en su advertencia a Sánchez ante un ahora posible rechazo a la investidura si no cambian los ofrecimientos de ministerios: "No nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno porque no lo podremos aceptar". 22/07/2019 18:43

EL PAÍS Sale el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens. Unidas Podemos repartirá el tiempo que le corresponde entre las diferentes formaciones que conforman la formación. 22/07/2019 18:43

EL PAÍS Turno de réplica para Pedro Sánchez. 22/07/2019 18:41

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Necesitamos competencias acordes a nuestro peso electoral. No podemos aceptar ser un mero decorado en su Gobierno. Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes, finaliza Iglesias. 22/07/2019 18:40

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Queremos formar parte de un Gobierno de coalición para asegurar que haya escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años gratuitas, para que se lleve adelante una ley de eutanasia, para llevar a cabo una transición ecológica...", enumera Iglesias. 22/07/2019 18:39

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Ustedes han planteado excusa tras excusa. La primera es que no sumamos si hacemos un Gobierno de coalición. Nos dijeron que nuestro programa es muy radical y lo moderamos. La tercera excusa que pusieron fue Cataluña y les dijimos que no había línea roja por nuestra parte. La cuarta excusa fue un veto a mi persona, algo inédito. Creo que no miento si digo que nuestra respuesta les sorprendió y les dejó sin excusas". 22/07/2019 18:38

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Podría pensarse que, cuando usted pide la abstención del PP o Ciudadanos, usted quiere llegar al poder a toda costa en lugar de plantear un Gobierno estable y de izquierdas". 22/07/2019 18:35

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Hace dos años le apoyamos en la moción de censura a cambio de nada. Esa experiencia fracasó, y es legítimo que tratemos de construir una mayoría más estable ahora". 22/07/2019 18:34

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Usted está demostrando que solo está negociando con nosotros porque no le queda otra. Llama la atención que, al mismo tiempo que negocia con nosotros, pida la abstención al PP y a Ciudadanos. Le pido por favor que no se la pida a Vox". 22/07/2019 18:32

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Si los ciudadnos votan a distintas fuerzas políticas es porque quieren que pactemos. Si los ciudadanos quisieran que su partido gobernara solo le habrían dado mayoría absoluta". 22/07/2019 18:31

EL PAÍS Pablo Iglesias: "Lo primero que ha hecho usted es proponer un pacto de Estado al PP para reformar el artículo 99 de la Constitución. Para ser usted constitucionalista es llamativo que pida algo así". 22/07/2019 18:30

EL PAÍS Pablo Iglesias: "He escuchado esta mañana con mucha atención su discurso, señor Sánchez. Usted ha afirmado que en 1975 salimos de la dictadura. Le quiero pedir que por respeto a los que lucharon contra la dictadura rectifique esas palabras". 22/07/2019 18:28

EL PAÍS Llega el turno de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. 22/07/2019 18:27

EL PAÍS Responde Pedro Sánchez: "No se declare en rebeldía ante sus votantes", pide Sánchez a Rivera, al que le dice que el 70% de sus votantes están a favor de la abstención. 22/07/2019 18:26

Javier Casqueiro Sánchez, al comenzar su debate con Rivera, avanzó que no tenía ningún problema personal con el líder de Ciudadanos. Pero el tono y el final de su intervención han sido muy despectivos, ya que lo ha resumido solo en una breve frase en la que asume el no de ese partido: "Buah, nos ha quedado claro y he entendido el mensaje". 22/07/2019 18:25

EL PAÍS Albert Rivera: "Queremos representar a todos aquellos que no son militantes del PSOE. Si piensa que esto va a ser un paseo, lo tiene claro señor Sánchez. No nos vamos a cortar. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de esta historia es estar con la Constitución, y no con Bildu ni los secesionistas". 22/07/2019 18:25

EL PAÍS Vuelve a hablar Albert Rivera. 22/07/2019 18:23

EL PAÍS Pedro Sánchez: "He entendido el mensaje, señor Rivera", es todo lo que ha dicho Pedro Sánchez antes de devolver el turno a Albert Rivera. 22/07/2019 18:23

EL PAÍS Finaliza el turno de Albert Rivera. Responde Pedro Sánchez. 22/07/2019 18:22

EL PAÍS Albert Rivera: "¿Saben donde acaban los valientes? En las filas de Ciudadanos. Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan. Es nuestra responsabilidad histórica el oponernos. Porque más de cuatro millones de personas nos votaron para vigilarles y defenderles del plan Sánchez y de su banda. Si usted quería un cheque en blanco de la oposición, por parte de Ciudadanos no lo va a tener. Va a tener una vigilancia estrecha". 22/07/2019 18:19

EL PAÍS Rivera habla de "la banda" de Sánchez. https://twitter.com/el_pais/status/1153338138791559175?ref_src=twsrc%5Etfw 22/07/2019 18:18

EL PAÍS Estas son las palabras de Rivera que acusan a Sánchez de gobernar con la extrema derecha. https://twitter.com/el_pais/status/1153337811006681088?ref_src=twsrc%5Etfw 22/07/2019 18:17

EL PAÍS Albert Rivera: "La memoria histórica no puede perdonar que haya homenajes a terroristas". 22/07/2019 18:16

EL PAÍS Albert Rivera: "No quiero homenajes a Franco, ni a Maduro, ni a etarras. Ustedes lo permiten. Permiten que se hagan homenajes a Josu Ternera. A mi me duele el alma, señor Sánchez". 22/07/2019 18:16

EL PAÍS Albert Rivera: "Le digo, como dijo Alfonso Guerra, que deje usted de boxear con los huesos del dictador". 22/07/2019 18:15

EL PAÍS Albert Rivera: "Lo que tendría un coste insoportable para España es negociar sin oposición. Mientras aquí se hace el histérico, Sánchez negocia en el cuarto de al lado con los secesionistas". 22/07/2019 18:14

EL PAÍS Albert Rivera: "Extremismo es gobernar con Batasuna, con Torra... El único que gobierna con la extrema derecha es usted, señor Sánchez". 22/07/2019 18:12

EL PAÍS Albert Rivera: "En el plan Sánchez no existe la palabra dimitir. En el plan Sánchez solo existe la idea de perpetuarse en el poder". 22/07/2019 18:11

EL PAÍS Turno de réplica para Albert Rivera, que sube a la tribuna. 22/07/2019 18:10

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Lo importante es que la legislatura eche a andar y que haya Gobierno. Por tanto, señor Rivera, le pido que por el bien de España ustedes se abstengan el próximo jueves", finaliza Pedro Sánchez. 22/07/2019 18:10