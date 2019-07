Segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, en directo

EL PAÍS Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno: "Unidas Podemos ha querido todo el tiempo negociar en una posición que no se corresponde a su representación en las urnas". La vicepresidenta asegura que Podemos solo ofreció un documento y no se movió de ahí. 25/07/2019 09:05

EL PAÍS Pablo Echenique: "Nosotros no vamos a entrar en un Gobierno de España a toda costa que es lo que nos está proponiendo el partido socialista". "En ningún momento de la negociación el PSOE ha aceptado que una formación con cuatro millones de votantes tenga competencias reales". 25/07/2019 08:57

EL PAÍS Pablo Echenique: "El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad tiene sus competencias pero buena parte de ellas están transferidas a las Comunidades Autónomas". El secretario de Acción de Gobierno de Podemos asegura que "todas nuestras propuestas son flexibles" y que en ningún momento han hablado de "exigencias" como aparece en el encabezado del documento con los propuestas de Podemos filtrado ayer por el PSOE. Echenique asegura que el PSOE cambió el título de ese documento. 25/07/2019 08:51

EL PAÍS Pablo Echenique: "Nosotros no queremos entrar en un Gobierno a toda costa. No queremos visibilidad, no queremos proyección política. Queremos llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente y para eso hace falta tener competencias reales". 25/07/2019 08:48

EL PAÍS Pablo Echenique: "A lo largo del día de ayer el PSOE nos hizo tres o cuatro ofertas que decían que era la última". Sobre la propuesta del PSOE: "Se trata de tener competencia. El Ministerio de Vivienda no tendría las competencias para acabar los desahucios sin alternativo habitacional ni regular los precios de los alquileres. Es un ministerio que suena bien pero que en lo que se refiere a competencias está prácticamente vacío". "Lo mismo ocurre con el Ministerio de Igualdad. Sin competencias para acabar con la brecha salarial, igualar los permisos de paternidad... De nuevo estamos hablando de un decorado". 25/07/2019 08:47

EL PAÍS Pablo Echenique: "Sería bueno que hubiese un gobierno de coalición en España. No tengo mucho confianza de que tengan la voluntad de volver a sentarse. Nos jugamos algo muy importante". El secretario de Acción de Gobierno de Podemos ha dicho en la Cadena Ser que ellos querían continuar negociando y que tendrán que debatir qué votan finalmente este jueves. 25/07/2019 08:44

EL PAÍS Reunión de la Ejecutiva del PSOE. El PSOE reúne este jueves a su Ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo. La cita tendrá lugar tras las negociaciones infructuosas con Unidas Podemos y poco antes de la votación decisiva del jueves en el Congreso. (EP) 25/07/2019 08:31

EL PAÍS IU se reúne este jueves para acordar su voto. La Comisión colegiada Federal de Izquierda Unidas, el máximo órgano ejecutivo de la formación, se reunirá este jueves antes de la segunda sesión de investidura a la que se someterá Pedro Sánchez para decidir el sentido de su voto tras haberse dado por rotas las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE. La reunión tendrá lugar a las 12.00 horas y la decisión se adoptará en base a "la información de la que se disponga a esa hora, una vez finalizadas las negociaciones con el PSOE", según han informado fuentes de IU. (EP) 25/07/2019 08:29

EL PAÍS Negociaciones rotas. Este miércoles a última hora el PSOE dio por rotas la negociaciones. Sánchez ofreció a Iglesias una vicepresidencia social y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo y el Ministerio de Igualdad. El pulso más fuerte se produjo por el Ministerio de Trabajo, que exige Podemos. 25/07/2019 08:27

EL PAÍS Buenos días. Retomamos el relato en directo del proceso de investidura. Este jueves se celebrará la segunda votación en la que Pedro Sánchez tendría que recabar más votos positivos que negativos para ser nombrado presidente del Gobierno. 25/07/2019 08:24

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de las negociaciones para el pacto de investidura. Este jueves volveremos con toda la información sobre el proceso para elegir al presidente del Gobierno. Gracias por su atención. Buenas noches. 25/07/2019 00:47

Así será la última jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez El presidente del Gobierno solo necesitaría hoy más votos a favor que en contra para lograr ser reelegido. Por Javier Casqueiro y Anabel Díez

La coalición de Gobierno, norma en la Unión Europea 19 de los 28 países de la Unión Europea tienen un Gobierno de coalición, con al menos dos partidos con cargos ministeriales. Por Nicolás Pan-Montojo

ANÁLISIS | La disputa por la guarda y custodia de las esencias de la izquierda El PSOE nunca ha admitido la pretensión del PCE, después Izquierda Unida y ahora Podemos, de ostentar la representación de la izquierda. Por Anabel Díez

EL PAÍS En su mensaje de respuesta, Unidas Podemos recordó que ya ha cedido con la retirada de su líder y sin embargo ahora ve "cómo el PSOE trata de romper todos los puentes y filtra a la opinión pública multitud de documentos". http://cort.as/-Lkcf 24/07/2019 22:54

EL PAÍS Unidas Podemos afirma que sigue apostando por un Gobierno de coalición, según un comunicado oficial de la formación. Unidas Podemos señala que quiere competencias para desarrollar "políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica". 24/07/2019 22:41

EDITORIAL | Agotar el plazo El fracaso de la investidura no exime del deber de formar Gobierno

La Mocloa da por totalmente rotas las negociaciones con Unidas Podemos Los socialistas dan a conocer las exigencias de Iglesias con una vicpresidencia y cinco ministerios. Podemos contesta que esa era "una propuesta inicial". Por Carlos E. Cué 24/07/2019 21:19

EL PAÍS El modelo propuesto por Unidas Podemos, añaden las mismas fuentes, suponía crear "dos Gobiernos", uno con las competencias de Seguridad y otro con las competencias en materias sociales. Moncloa asegura que ofrecieron una vicepresidencia para Irene Montero con las competencias de dependencia, pobreza infantil y otras políticas sociales. Además Pedro Sánchez también accedía a que Podemos se encargase de los ministerios de Vivienda, Ciencia y Universidades y Agricultura. La tercera oferta añadió a la anterior la cooperación y las políticas de igualdad, siempre según los negociadores socialistas. 24/07/2019 21:15

EL PAÍS El documento con las propuestas de Unidas Podemos fue trasladado a los negociadores del PSOE el pasado sábado. La formación de Pablo Iglesias "no se ha movido" de esos términos, según fuentes de Moncloa. El contenido fue considerado "inasumible". 24/07/2019 21:13

EL PAÍS Moncloa considera inasumibles las exigenicias de Unidas Podemos. El PSOE ofreció a la formación de Pablo Iglesias, en un primer paso, una vicepresidencia de Asuntos Sociales y tres ministerios, de Vivienda, Ciencia y Universidades, y Agricultura. 24/07/2019 21:05

EL PAÍS El Gobierno da por rotas las negociaciones. 24/07/2019 21:03

EL PAÍS Las exigencias de Unidas Podemos que ha difundido el PSOE (una vicepresidencia y cinco ministerios) estaban contenidas en una "propuesta inicial" para debatir, según fuentes de la formación de Pablo Iglesias. El documento, añaden, contenía "un listado de competencias sociales que Unidas Podemos quería que formaran parte de su acción dentro del Gobierno" y que "se resumen en una vicepresidencia, tres ministerios de los actuales y dos de nueva creación". Informa Natalia Junquera. 24/07/2019 21:01

EL PAÍS Los socialistas dan a conocer las exigencias de Iglesias, lo que prueba que la negociación está al límite de la ruptura. http://cort.as/-Lkcf 24/07/2019 20:53

EL PAÍS Podemos pide una vicepresidencia y cinco ministerios, según el PSOE. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales coordinaría los ministerios dentro de las áreas de su competencia. Según las mismas fuentes, los departamentos serían Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; Ministerio de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los Animales; Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude, y Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital. 24/07/2019 20:43

Batet autoriza a Irene Montero a poder votar hasta una hora antes de la sesión de investidura La portavoz parlamentaria votó telemáticamente no a pesar de la abstención de Podemos en la sesión del martes

EL PAÍS Fuentes del PSOE confirman la llamada de Pedro Sánchez al líder de Unidas Podemos, informa Carlos E. Cué. "Sánchez ha vuelto a reiterar la necesidad de desbloquear para que España pueda seguir avanzando. Desde el PSOE seguimos defendiendo que la oferta hecha a UP es una buena oferta". 24/07/2019 20:05

Sánchez habla con Iglesias y le confirma que es su última oferta, según Unidas Podemos Las negociaciones entre el PSOE y Podemos están encalladas después de la última oferta presentada por los socialistas esta mañana. Según fuentes de Unidas Podemos, Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias para confirmarle que no irá más allá. Según el grupo de Iglesias, Sánchez "le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecer competencias ni en Trabajo, ni en Hacienda, ni en Transición Ecológica, ni en Igualdad" y "le ha trasladado que es su última palabra". 24/07/2019 19:46

EL PAÍS Unidas Podemos asegura que Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias y le ha confirmado que no está dispuesto a ofrecer competencias correspondientes a Trabajo, Hacienda, Transición ecológica e Igualdad. El candidato le ha trasladado que es su última palabra. Informa Anabel Díez. 24/07/2019 19:35

EL PAÍS Batet autoriza que Irene Montero pueda votar este jueves de forma telemática hasta las 13.25 horas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha autorizado, previa ronda telefónica con los miembros de la Mesa, que la portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Irene Montero, pueda efectuar su voto telemático hasta las 13.25 horas de mañana, una hora antes de la hora prevista para el inicio de la votación. Informa Javier Casqueiro. 24/07/2019 19:27

EL PAÍS PSOE y Podemos reanudan las conversaciones telefónicas, pero aún no hay acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. http://cort.as/-Lkcf 24/07/2019 19:06

EL PAÍS Los sindicatos docentes apremian a la formación de Gobierno: "La educación no puede esperar más". Portavoces de diferentes sindicatos docentes han apremiado a la formación de Gobierno este jueves para "no perder otro curso" ante las reformas que consideran urgentes en el sistema educativo, como el aumento de financiación, la reversión de los recortes o la aprobación de una nueva ley educativa que derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert y en vigor desde el año 2013. "La educación no puede esperar más", resume el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Francisco García. "No podemos seguir trabajando en educación con unos presupuestos ya prorrogados de hace dos años, y hace falta tomar medidas como modificar la LOMCE, recuperar los profesores perdidos o mejorar las políticas de becas y ayudas", expone. (EP) 24/07/2019 18:42

La formación de gobierno en España es un proceso lento. En una lista de 27 países, España ocupa el quinto lugar, tras Países Bajos, Australia, Italia y Bélgica. Kiko Llaneras analiza los datos que arroja la investidura.

EL PAÍS El PP ha publicado un vídeo en Twitter en el que asegura que en la negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno solo hablan de sillones y no de las políticas que afectan a los ciudadanos. https://twitter.com/populares/status/1153989099704979456 24/07/2019 17:05

EL PAÍS El Senado cambiará el reglamento de las comisiones en un pleno extraordinario si se constituye un Gobierno esta semana. La vicepresidenta de la Mesa del Senado, Cristina Narbona, ha anunciado que la próxima semana se celebrará un pleno extraordinario para cambiar el reglamento de las comisiones en el caso de que mañana, jueves 25 de julio, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, logre ser investido en la segunda vuelta con mayoría simple. (EP) 24/07/2019 16:45

El PSOE exige a Podemos que aclare ya si acepta su última oferta de pacto La negociación se interrumpe a la espera de la respuesta del partido de Iglesias. Por Carlos E. Cué 24/07/2019 16:13

EL PAÍS Los diputados se reparten las comisiones a la espera de saber si hay Gobierno. Los grupos parlamentarios tienen que decidir este miércoles qué diputados irán a las comisiones que podrían constituirse la semana que viene en el Congreso, pero lo harán sin dejar de atender a las noticias que proceden del PSOE y de Unidas Podemos y de sus negociaciones para formar Gobierno. Porque del desenlace de dichas negociaciones dependerá la fecha de constitución de las comisiones y el titulo de las mismas en la Cámara. (Efe) 24/07/2019 15:59

Sánchez en su laberinto Perpetuarse en el poder parece ser la única idea fija de Pedro Sánchez tras observar su incoherente trayectoria. Con un manejo tan interesado de las instituciones políticas, este final era previsible. Por Francesc de Carreras

EL PAÍS EH Bildu se abstendrá este jueves. Los cuatro diputados de EH Bildu en el Congreso de los Diputados se abstendrán, de nuevo, este jueves en la votación de la segunda sesión de investidura a la que someterá el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "haya acuerdo o no con Podemos", según han informado fuentes de la formación soberanista. (EP) 24/07/2019 15:22

Torra pide a Sánchez que regrese al espíritu del encuentro de Pedralbes Ciudadanos sostiene en el debate de la Cataluña real que el gobierno catalán solo piensa y actúa por el procés. Por Blanca Cía y Camilo S. Baquero

EL PAÍS "El PSOE no está dispuesto a compartir ninguna competencia social". Fuentes de Unidas Podemos afirman que el partido no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio: "Queremos competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica". "Recordamos que para aproximar posiciones con el PSOE ya hemos cedido en no asumir competencias en ningún ministerio de Estado como Interior, Justicia o Exteriores y, además, hemos aceptado también el veto de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, algo inédito en los acuerdos de Gobiernos de coalición. Y después de esto el PSOE no está dispuesto a compartir ninguna competencia social". Informa Anabel Diez 24/07/2019 14:36

EL PAÍS "Un gobierno Sanchezstein". El senador del PP y secretario cuarto de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha enmarcado este jueves en un "teatrillo" las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos porque, a su entender, "ya tendrán hecho y organizado el reparto de los ministerios". En este sentido, ha apuntado que Pedro Sánchez será investido este jueves en el pleno del Congreso y habrá un "gobierno Sanchezstein". (EP) 24/07/2019 14:23

EL PAÍS Receso en las negociaciones. Los representantes de Unidas Podemos y el PSOE abren un paréntesis en las negociaciones para comer. Durante la mañana los socialistas han ofrecido una nueva propuesta que no ha convencido a la formación de Pablo Iglesias. 24/07/2019 14:05

EL PAÍS Borrell ve razones para la "preocupación" y la "esperanza". El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles que "hay razones para tener preocupación" pero también para "tener esperanza" en que el candidato socialista Pedro Sánchez salga investido en la segunda votación, que se producirá mañana jueves en el Congreso de los Diputados. (Efe) 24/07/2019 13:55

Echenique y Calvo se reúnen para intentar un pacto antes de la segunda votación Podemos cree que la nueva oferta es muy similar y no ve el acuerdo cercano, según fuentes de la formación. Por Carlos E. Cué

EL PAÍS Ciudadanos cree que habrá acuerdo. "Previsiblemente creemos que sí habrá acuerdo porque Sánchez ya ha dicho cuáles son sus socios preferentes", ha dicho Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, en Al rojo vivo. Rodríguez ha criticado que no se haya hablado de políticas concretas y ha asegurado que su partido va a hacer "una oposición responsable". https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1153993105412173824 24/07/2019 13:23

EL PAÍS Unidas Podemos pide prudencia. "Hay que ser prudentes y no levantar las expectativas, porque no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE", según fuentes del partido de Pablo Iglesias. Informa Carlos E. Cué 24/07/2019 13:16

EL PAÍS El PP sobre la investidura. "Hemos visto cómo [Sánchez] trata mejor a Bildu que a las fuerzas constitucionalistas. El PP no da cheques en blanco", ha declarado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, en Al rojo vivo. "Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros votantes, ser líderes de la oposición", ha añadido. https://twitter.com/populares/status/1153981682485063681 24/07/2019 12:54

EL PAÍS Puig pide generosidad. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este miércoles sobre las negociaciones que "tiene que haber generosidad y tiene que haber una mirada más allá del partidismo". "Espero que haya un Gobierno, simplemente deseo que haya un Gobierno que sea capaz de comenzar a dar respuestas a los grandes retos que tiene España", ha indicado el dirigente socialista. (Efe) 24/07/2019 12:23

EL PAÍS PSOE y Unidas Podemos se encuentran reunidos. A esta hora la vicepresidenta Carmen Calvo y Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, se encuentran reunidos para tratar de llegar a un acuerdo previo a la segunda votación de investidura. Informa Carlos E. Cué 24/07/2019 11:53

EL PAÍS Torra pide a Podemos defender la autodeterminación en la negociación. El presidente del Govern, Quim Torra, ha pedido este miércoles a los comunes que trasladen a Podemos la petición de "no renunciar a uno de los tres grandes consensos de país, el ejercicio de la autodeterminación", en las negociaciones con el PSOE para la investidura del candidato, Pedro Sánchez. (EP) 24/07/2019 11:39

El PSOE retrasa la reunión de su Ejecutiva a la espera de un acuerdo con Podemos El partido de Iglesias está pendiente de una nueva oferta de los socialistas. Por Anabel Díez

EL PAÍS El Partido Popular critica el "oscurantismo" de las negociaciones https://twitter.com/populares/status/1153946895682850817 24/07/2019 10:53

EL PAÍS "Para formar un gobierno de coalición se deben tener competencias reales". Gloria Elizo, vicepresidenta primera del Congreso, de Unidas Podemos, ha publicado este mensaje en su cuenta de Twitter: https://twitter.com/GloriaElizo/status/1153934531864465408 24/07/2019 10:43

EL PAÍS Borràs ve "muy difícil" que JxCat pueda cambiar su voto. La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, cree "muy difícil" que su grupo parlamentario pueda cambiar este jueves su voto contra la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Además, ha apuntado que el hecho de que Podemos pueda entrar en el Gobierno, puede suponer "una oportunidad" porque hay una corriente a favor de la autodeterminación, que defiende el propio Pablo Iglesias, que también habla de "presos políticos". (EP) 24/07/2019 10:38

EL PAÍS ERC también se muestra optimista. "El escenario alternativo es dramático. Estamos obligados, condenados a hablar y entendernos, a hacer política. Y la música la verdad es que suena bien", ha asegurado Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en RNE. "Si presentan un acuerdo de gobierno en las próximas 48 horas, por nosotros no será", ha insistido Rufián. ERC votó que no en la primera votación de investidura pero han afirmado que si hay un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se abstendrán en la votación de este jueves. 24/07/2019 10:26

EL PAÍS Susana Díaz: "Yo creo que se tiene que abstener todo el mundo. Porque no tienes alternativa. Esto no va de lo que te venga bien a ti sino de lo que le viene bien a España. Y España merece tener un Gobierno". 24/07/2019 10:02

Cultura y desacuerdo La polarización y la volatilidad electoral favorecen el bloqueo en la formación de Gobierno. Una investidura y moción de censura más sencillas, junto con un Congreso con más poderes, podrían facilitar los acuerdos. Por Pablo Simón 24/07/2019 09:58

EL PAÍS Susana Díaz se muestra optimista. "Yo creo que en el día de ayer salimos todos con más optimismo. Siempre con prudencia porque la negociación continúa", ha declarado la presidenta del PSOE en Andalucía esta mañana en Los desayunos de TVE. 24/07/2019 09:42

Editorial | Cuenta atrás El duro intercambio entre Sánchez e Iglesias durante la primera sesión de la investidura dejó planeando la sombra del bloqueo político y de la repetición electoral, de modo que, como en 2015 y 2016, acaba de iniciarse una inexorable cuenta atrás para que España pueda disponer de un Gobierno.

El presidente resistente El trauma de la primera vuelta "descubre" a Sánchez que tiene que ceder para lograr la investidura. Por Rubén Amón

EL PAÍS Unidas Podemos reitera su petición de carteras sociales. Está previsto que la vicepresidenta Carmen Calvo y Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, retomen este miércoles las negociaciones. La formación liderada por Pablo Iglesias ha reiterado su petición de ocupar carteras sociales en el hipotético Gobierno de coalición. 24/07/2019 08:46

EL PAÍS El PSOE aplaza su Ejecutiva al jueves. La reunión estaba prevista para este miércoles. Los socialistas han decidido aplazarla a la espera de que las negociaciones con Unidas Podemos concluyan con un acuerdo. 24/07/2019 08:30

EL PAÍS Buenos días. Retomamos la narración en directo sobre las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Este jueves está prevista la segunda votación de investidura. 24/07/2019 08:29

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la segunda jornada del debate de investidura. Este miércoles retomaremos la información sobre los contactos del PSOE con Unidas Podemos y otros partidos para sumar apoyos a la candidatura de Pedro Sánchez. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 23/07/2019 22:53

EL PAÍS La reunión será este miércoles. La reunión entre el PSOE y Unidas Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo de cara a la segunda votación en la investidura del socialista Pedro Sánchez será este miércoles, según han indicado fuentes socialistas y de la coalición de Pablo Iglesias. En esa reunión, pactada tras una conversación telefónica entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos, Pablo Echenique, Podemos espera recibir una propuesta socialista que les permita "desarrollar políticas con carteras sociales". (EFE) 23/07/2019 22:34

Calvo llama a Echenique para reanudar las negociaciones tras la abstención de Podemos La cúpula sanchista analizó durante más de tres horas en el Congreso cómo reaccionar ante el gesto de la abstención de Podemos. Por Carlos E. Cué

EL PAÍS Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, ha hablado con Carmen Calvo y le ha transmitido que Unidas Podemos queda a la espera de las propuestas del PSOE y que está dispuesto a reunirse sin demora, según fuentes de la formación, informa Javier Casqueiro. Habrá reunión en las próximas horas. "Quedamos a la espera de conocer si hay alguna nueva propuesta que vaya en la dirección que hemos planteado: que Unidas Podemos pueda desarrollar políticas con carteras sociales", han añadido las mismas fuentes. 23/07/2019 21:20

EL PAÍS Carmen Calvo responde a quienes han calificado la oferta a Unidas Podemos de "florero". https://twitter.com/carmencalvo_/status/1153719581623631872 23/07/2019 20:35

EL PAÍS Rafael Simancas asegura que los socialistas trabajan con "intensidad y optimismo" . https://twitter.com/gpscongreso/status/1153728332246192128 23/07/2019 20:14

EL PAÍS 48 horas decisivas para un gobierno de coalición. Algunas fuentes de Podemos han indicado que el PSOE les había ofrecido un Ministerio de Vivienda -desglosado de Fomento y sin competencias- y otro de Infancia, lo que llevó al líder del partido a retar al presidente a decir públicamente en qué consistía su oferta de convertir a Podemos en "mero decorado". Con el anuncio de que habrá una nueva oferta por parte del PSOE en Podemos prefieren olvidar esa etapa anterior y confían en que al final Sánchez asuma que si quiere ser presidente tendrá que liderar una coalición. Mañana y en vísperas de la votación decisiva, también se reunirá la Ejecutiva socialista con la intención de encarrilar "un gobierno progresista" para los próximos cuatro años. Hoy, el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha cerrado el debate en el Congreso asegurando que sigue creyendo en la posibilidad de ser elegido. "No pierdo la esperanza", ha dicho Sánchez. (EFE) 23/07/2019 19:48

EL PAÍS 48 horas decisivas para un gobierno de coalición."Quedan 48 horas. Es muy poco, pero lo que hace falta también es muy poco", aseguran fuentes de Podemos, que esperan que en los próximos días se produzcan los movimientos que no ha habido en los últimos meses. Porque hasta que el viernes Pablo Iglesias anunció que renunciaba a ser ministro, los contactos entre los socialistas y Unidas Podemos se reducían a cinco reuniones, una llamada oficial de Sánchez y contactos informales que no habían permitido avanzar. El presidente movió ficha y aceptó ministros de Podemos, pero la oferta que presentó antes de la primera votación de investidura era "insuficiente", ya que según ha denunciado la formación de Iglesias consistía en convertir en ministerios algunas secretarías de Estado y no ceder ni una sola de las carteras actuales. También ha puesto sobre la mesa una vicepresidencia -que el PSOE planea dar a la portavoz parlamentaria, Irene Montero- que la formación morada asegura que estaba vacía de competencias y que únicamente iba a consistir para "representar al Gobierno en actos". (EFE) 23/07/2019 19:46

EL PAÍS 48 horas decisivas para un gobierno de coalición. Con el fracaso de Pedro Sánchez en la primera votación de la investidura, han comenzado las 48 horas decisivas en las que Unidas Podemos y el PSOE no tendrán más remedio que negociar contra reloj si quieren formar un gobierno de coalición. Han pasado casi tres meses desde las elecciones pero el movimiento real comienza ahora, cuando se espera que tanto los socialistas como Unidas Podemos den pasos para un acuerdo que, según esta formación, no está tan lejos como ha dejado entrever la bronca parlamentaria. De hecho, solo unas horas después del Pleno de investidura en el que Unidas Podemos se ha decantado por abstenerse como un gesto de buena voluntad, el PSOE ha anunciado que trasladará una "nueva oferta" a la coalición de Pablo Iglesias. (EFE) 23/07/2019 19:44

EL PAÍS CC.OO. pide a PSOE y Unidas Podemos que cierren un acuerdo para formar Gobierno. CC.OO. ha hecho un llamamiento al PSOE y Unidas Podemos para actuar "con responsabilidad y altura de miras" y lograr un acuerdo que permita la conformación de un Gobierno "estable y progresista", según ha señalado el sindicato en un comunicado. La organización sindical ha asegurado que ha asistido "con preocupación y cierta perplejidad" al debate sobre la investidura del próximo presidente. "Tras dar por sentado tanto el PSOE como el grupo confederal de Unidas Podemos que se llegaba a un acuerdo sobre la conformación de un Gobierno de coalición, es lamentable que no se haya concretado el mismo", ha remarcado el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo, las elecciones generales celebradas el pasado mes de abril "dejaron un mandato nítido de la mayoría social española". (EP) 23/07/2019 18:58

Calvo llama a Echenique para reanudar la negociación La cúpula sanchista analizó durante más de tres horas en el Congreso cómo reaccionar ante el gesto de la abstención de Podemos. Por Carlos E. Cué

EL PAÍS La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ya ha llamado a Pablo Echenique, del equipo negociador de Podemos, para reactivar las negociaciones, informa Carlos E. Cué. 23/07/2019 18:08

EL PAÍS El PSOE llamará este martes a Podemos para trasladarles una nueva oferta. El PSOE prevé llamar hoy a los equipos negociadores de Unidas Podemos para trasladarles una nueva oferta de cara a recabar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, según han informado fuentes socialistas. En esta llamada, el PSOE pedirá a Unidas Podemos una "reunión formal" de los equipos negociadores para debatir esta nueva oferta y tratar de buscar el acuerdo. Tras la investidura fallida, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha abandonado el Congreso sino que se ha quedado en su despacho en la zona de Gobierno con los principales representantes de la negociación. Se encuentra en esta reunión la vicepresidenta Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Al inicio de la misma participaba en ella la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que ha abandonado el edificio poco antes de las 16.00 horas. (EFE) 23/07/2019 17:39

EL PAÍS El PSOE espera que su oferta se analice en una próxima reunión. https://twitter.com/EFEnoticias/status/1153688522232127490 23/07/2019 17:32

EL PAÍS Nueva oferta de PSOE (EFE) https://twitter.com/EFEnoticias/status/1153686961539956736?ref_src=twsrc%5Etfw 23/07/2019 17:29

EL PAÍS El Govern ve con preocupación la posición de Sánchez y le pide tender puentes. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha admitido que ven con "preocupación" la posición expresada por el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, al que ha pedido que tenga más "humildad" y "generosidad" para "tender puentes" y así poder llegar a los acuerdos necesarios. En la rueda de prensa después de la reunión de Govern de este martes, Budó ha afirmado que les preocupan las declaraciones de Sánchez en el atril del Congreso, desde donde habla de Cataluña como un "problema de convivencia". "Nada más lejos de la realidad", ha señalado la consellera, que ha recalcado que la situación en Cataluña es un "problema político que se debe resolver desde la política". (EFE) 23/07/2019 16:52

El voto telemático de Montero apunta a un cambio de última hora en la posición de Unidas Podemos La formación liderada por Pablo Iglesias se ha abstenido como un "gesto más"

EL PAÍS Alberto Garzón, sobre la abstención de Podemos https://twitter.com/agarzon/status/1153662404091359232 23/07/2019 15:49

EL PAÍS La dirección del PSOE prevé consultar a sus militantes un hipotético acuerdo de gobierno con Unidas Podemos el próximo fin de semana, es decir, dado lo apurado de los plazos, después de que tenga lugar la votación en la que, si hay tal acuerdo, Pedro Sánchez será investido jefe del Ejecutivo. Así lo han señalado fuentes de la dirección socialista, teniendo en cuenta que la normativa interna del PSOE obliga al partido a consultar a la militancia, en el nivel territorial que corresponda, "los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE", según la redacción del artículo 479.3 del Reglamento Federal. (EP) 23/07/2019 15:30

EL PAÍS El Congreso, durante una intervención de Sánchez. Zipi (AP) 23/07/2019 15:28

EL PAÍS Arrimadas defiende que Sánchez tiene una banda preparada para perpetrar el plan, pero le vale el argumentario aunque Sánchez haya sumado solo 124 votos hoy. Y vende que se confirma quién lidera la oposición porque el PSOE tiene "Ciudadanitis". De este debate concluye que "nacionalistas y polulistas quieren que Sánchez siga en La Moncloa". Informa Elsa G. de Blas. 23/07/2019 15:20

EL PAÍS Ione Belarra (Unidas Podemos): "Hemos hecho renuncia tras renuncia en los dos últimos meses. Frente a eso hemos encontrado a un PSOE que nos ha dicho no, no y no. Una negociación tiene que partir de un diálogo entre las partes, de un consenso, se lo que votó la gente y es lo que esperamos que ocurra". "Como ha visto toda la Cámara, el voto de Irene Montero ha sido no porque ella ha votado telemáticamente a las nueve de la mañana", explica Belarra. https://twitter.com/el_pais/status/1153651690018463746 23/07/2019 14:57

EL PAÍS Ione Belarra (Unidas Podemos): "Vamos a seguir facilitando las negociaciones, como hemos hecho estos dos meses. Creo que no hace falta recordar la renuncia de Pablo Iglesias, cuando nos dijeron que si daba un paso a un lado el Gobierno de coalición era inminente". "Frente a lo que hemos planteado, el PSOE solo ha dicho que no. Y solo hemos escuchado excusa tras excusa. Se está acabando el tiempo, todo el mundo lo sabe. Ese tiempo que se está acabando obliga al PSOE a moverse, espero que sea pronto, porque nosotras hemos dado todos los pasos necesarios para un Gobierno de coalición y ellos no se han movido nada. El último movimiento ha sido la abstención, como gesto para seguir facilitando las negociaciones", ha añadido. 23/07/2019 14:55

EL PAÍS Inés Arrimadas (Ciudadanos): "Lo que he visto es que los partidos nacionalistas y populistas quieren que Sánchez siga en Moncloa. Cuando he visto que Bildu se abstiene a una investidura de Sánchez, sin siquiera saber en qué va a consistir ese Gobierno, es porque Bildu sabe que es bueno para Bildu, no para España". 23/07/2019 14:53

EL PAÍS Inés Arrimadas (Ciudadanos): "Ya tenemos todas las cartas encima de la mesa. Sánchez tiene un plan, perpetuarse en el poder, alimentar el sectarismo y la división entre los españoles. Tener buenas palabras para los nacionalistas pero insultos para Ciudadanos. Y tiene una banda preparada para perpetrar este plan. Además se ha confirmado quién es la oposición. Sánchez se ha centrado en lanzar ataques a los ciudadanos que han votado a nuestro partido. Tiene obsesión por Ciudadanos, tiene ciudadanitis. Porque sabe que la oposición a él y a su banda la va a encontrar en Ciudadanos". https://twitter.com/el_pais/status/1153650381513089024 23/07/2019 14:52

EL PAÍS La próxima votación, a partir de las 14.25 del próximo jueves. https://twitter.com/Congreso_Es/status/1153644108528812032 23/07/2019 14:48

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE): "A Unidas Podemos le vamos a pedir un ejercicio de altura de miras, de generosidad y de responsabilidad. Si estamos de acuerdo en subir el salario mínimo, en dignificar las pensiones, en construir una España unida y diversa, en una Europa unida y diversa... si estamos de acuerdo en tantas cosas, tenemos que formar un Gobierno juntos. No hay excusas, no hay ambición personal ni colectiva que sirva de excusa". 23/07/2019 14:45

EL PAÍS Rafael Simancas (PSOE): "El PSOE pone el acento menos en la decepción de hoy y más en la oportunidad que se abre para que pasado mañana los españoles tengan el Gobierno que han votado, el Gobierno que necesitan". "No hay más alternativa que investir presidente a Pedro Sánchez", prosigue. Pide un "ejercicio de realismo coherencia, de responsabilidad" para que "España tenga por fin el Gobierno que se merece, el Gobierno que necesitan los españoles". 23/07/2019 14:44

EL PAÍS Joan Baldoví (diputado de Compromís): "Mi voto ha sido una abstención porque entiendo que había capacidad del PSOE de haberse movido en algo que además ya han firmado en Valencia. Nuestra abstención ha sido una mano abierta para seguir negociando estas 48 horas porque hay margen. Lo que no queremos es ir a elecciones". 23/07/2019 14:42

EL PAÍS La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo cree que el jueves sí habrá acuerdo: "Tengo la impresión de que se está forjando un pacto de gobierno contra el Estado, es decir, contra un Estado democrático constitucional. Y ahí estará el Partido Popular, para hacer oposición a eso. 23/07/2019 14:39

EL PAÍS La reacción de Albert Rivera (Ciudadanos) tras la votación de este martes: "No al sectarismo. Sí a la convivencia". https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1153645231134429191 23/07/2019 14:38

EL PAÍS Continúan las reacciones a la salida. La expresidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz: "Yo tengo la esperanza de que el jueves haya gobierno y que nuestro secretario general esté al frente. Lo que eligieron los ciudadanos en las urnas. Espero que todo el mundo tenga ese gesto de sensatez, coherencia y generosidad con España". "Hoy creo más que nunca que los representantes públicos tienen que estar a la altura de España", sostiene. Dice sentirse más optimista que ayer. 23/07/2019 14:36

EL PAÍS Teodoro García Egea (secretario general del PP): "Pedro Sánchez ha abierto la puerta del Consejo de Ministros a la extrema izquierda. ¿Para esto hacían falta 84 días? ¿Para esto pedía la abstención al PP? Creemos que es un día que certifica el fracaso de Pedro Sánchez". https://twitter.com/el_pais/status/1153645277795852288 23/07/2019 14:34

EL PAÍS Así fue el momento en que Irene Montero, que votó telemáticamente, votó que no. https://twitter.com/el_pais/status/1153640688015175680 23/07/2019 14:32

EL PAÍS Meritxell Batet convoca un nuevo pleno para el jueves a las 13.30. La votación no empezará antes de las 14.25, según ha explicado la presidenta del Congreso de los Diputados. 23/07/2019 14:28

EL PAÍS Pedro Sánchez no ha conseguido la mayoría para ser elegido presidente del Gobierno. La votación finaliza con 124 síes, 170 noes y 52 abstenciones. Han votado 346 diputados. Los cuatro restantes corresponden a los diputados que están en prisión. El candidato socialista tendrá una nueva oportunidad el próximo jueves, cuando se repita la votación, alrededor de las dos de la tarde. Entonces solo necesitará una mayoría simple. 23/07/2019 14:25

EL PAÍS Ya votó el Gobierno y ahora lo hacen los miembros de la Mesa. 23/07/2019 14:24

EL PAÍS Continúa la votación. Aún quedan más de 80 votos por emitirse. 23/07/2019 14:19

EL PAÍS ÚLTIMA HORA: Aunque aún no ha concluido la votación, el candidato socialista ya no puede alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176 votos, y necesaria para ser investido en esta primera vuelta. Los noes y abstenciones de los diputados se lo impiden. Le queda otra votación a Sánchez, el próximo jueves, en la que le bastará con una mayoría simple para formar Gobierno. 23/07/2019 14:18

EL PAÍS Irene Montero (Unidas Podemos), que ha votado telemáticamente, ha votado que no. 23/07/2019 14:18

EL PAÍS Por el momento, 63 síes; 102 noes, 33 abstenciones. 23/07/2019 14:13

EL PAÍS Vota Pablo Iglesias: Abstención. 23/07/2019 14:13

EL PAÍS Vota Alberto Garzón (Unidas Podemos): Abstención. 23/07/2019 14:11

EL PAÍS Vota Teodoro García Egea (PP): No. 23/07/2019 14:10

Javier Casqueiro Los 14 diputados con derecho a voto de ERC están votando no y eso llevará el resultado final de la investidura a 124 síes, 169 noes y 54 abstenciones. 23/07/2019 14:08

EL PAÍS Vota Pablo Echenique (Unidas Podemos): Abstención. 23/07/2019 14:07

EL PAÍS ERC está votando No en esta sesión. 23/07/2019 14:07

EL PAÍS Vota Pablo Casado: No. 23/07/2019 14:05

EL PAÍS Por el momento, 26 síes, 26 noes y 12 abstenciones. 23/07/2019 14:03

Javier Casqueiro Con la abstención confirmada de última hora de Unidas Podemos, el resultado más probable será el rechazo de la investidura de Pedro Sánchez con solo 124 votos a favor, casualmente 155 votos en contra y 68 abstenciones y el jueves se repetirá la votación a la misma hora que hoy: sobre las dos de la tarde. 23/07/2019 14:00

EL PAÍS Por el momento, tres síes, dos noes y dos abstenciones. 23/07/2019 13:59

EL PAÍS Comienza la votación. 23/07/2019 13:58

EL PAÍS Unidas Podemos ha anunciado su abstención en la primera votación de la investidura. 23/07/2019 13:58

EL PAÍS Tras un receso de cinco minutos, comenzará la votación, según ha anunciado Meritxell Batet, la presidenta del Congreso. 23/07/2019 13:52

EL PAÍS Así finaliza la intervención de Pedro Sánchez. 23/07/2019 13:51

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Yo quiero Gobierno, estabilidad y legislatura y eso es lo que les pido también a sus señorías. Gobierno, estabilidad y legislatura". 23/07/2019 13:50

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Reivindico la capacidad de acuerdo que tiene la clase política española". "Hemos llegado a acuerdos con muchas fuerzas parlamentarias. Yo sí defiendo la capacidad de acuerdo que tenemos las fuerzas de esta Cámara. El problema es por un lado estructural, y de ahí la primra propuesta que hago a la Cámara, de que una vez que eche a andar la legislatura, se reforme el artículo 99 de la Constitución, que no exista la amenaza de una repetición electoral. Y segundo, apelo al PP a la responsabilidad, a Ciudadanos a que dejen a un lado al sectarismo, y a Unidas Podemos, a su generosidad y responsabilidad". 23/07/2019 13:50

EL PAÍS Toma la palabra Pedro Sánchez, que sube a la tribuna. "Agradezco a la señora Lastra el discurso tan brillante que ha hecho, en el que nos hemos sentido reconocidos todos", dice. "Y también a los diputados y diputadas del grupo parlamentario socialista que van a votar a favor de la candidatura. Es verdad que han ocurrido cosas durante estos últimos meses que han sido la primera vez que se materializaban en la historia de nuestra democracia, como la moción de censura. Corro el riesgo también de ser el primer candidato a presidente del Gobierno que sufre dos investiduras fallidas. No será porque no lo he intentado. Siempre me encuentro con el mismo obstáculo, pero no pierdo la esperanza", afirma. 23/07/2019 13:48

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Hay quien dice que estamos condenados a entendernos. Yo prefiero que tenemos la oportunidad de entendernos". Enumera propuestas que ayer desgranó Sánchez. Finaliza con unos versos del poeta Ángel González. https://twitter.com/nataliajunquera/status/1153632689276297216 23/07/2019 13:45

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Tengo la convicción de que el proyecto que encabeza [Pedro Sánchez] es el mejor para nuestro país. Pero incluso quienes no compartan esa posición entenderían que no hay un proyecto alternativo". 23/07/2019 13:43

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Han vendido su alma. La han vendido. Extraño patriotismo el suyo, que pretende proteger su parcela de poder pisoteando la parcela de sus compatriotas. Han elegido a los del brazo alzado", en lugar de a los del brazo tendido, ha dicho Lastra. "Ningún futuro se ha construido sobre un pasado tan oscuro", prosigue. "Queremos una sociedad abierta, feminista y ecologista, donde quepamos todos. Y queremos un Gobierno dirigido por el PSOE", añade. 23/07/2019 13:43

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "En diciembre de 2018 España dejó de ser una anomalía europea porque la ultraderecha irrumpió en las instituciones", sostiene. "No hay ninguna duda de que los primeros responsables de estos mensajes de odio son quienes los difunden. Pero también son responsables quienes callan, toleran y pactan, señor Rivera. Aquellos partidos que situaron a la ultraderecha en la vergonzosa foto de Colón", continúa Lastra. 23/07/2019 13:41

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Señor Casado, no puede actuar como un partido antisistema cuando está en juego la gobernabilidad". 23/07/2019 13:39

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE) se refiere ahora a Pablo Casado. "Dijeron que no pueden facilitar la investidura por coherencia. Por coherencia, ¿con qué?", le dice. "Hace tres años decía usted que si el PSOE le sacase al PP 52 escaños y 2,5 millones de votos, nadie podría entender que el PP impidiera la investidura del PSOE. ¿Sus principios caducan a los tres años?", le dice. "Se equivocaba porque no son 52, sino 57, y no son 2,5 millones de votos, sino más de tres", prosigue. "No hay alternativa, no la hay", insiste. 23/07/2019 13:38

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "En política se puede ganar o perder, pero no se puede perder el alma", continúa. "Les llamamos a que vuelvan a la responsabilidad, aunque no sirva para nada", le dice a Rivera."¿Cuál es el sentido de bloquear la formación de un Gobierno que han votado los ciudadanos y para el que no hay alternativa? No la hay", insiste. "No les pedimos su voto, solo les decimos a usted y al señor Casado que actúen con el sentido de Estado que se les supone. Aunque lo que estamos constatando en esta sesión es que ustedes son constitucionalistas de boquilla y hombres de Estado solo de boquilla". 23/07/2019 13:36

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE) le dice a Rivera que defendieron la renovación de las instituciones, y han apoyado a comunidades gobernadas desde hace décadas por el PP en las que seguirá gobernando el PP. "Se han acercado tanto a la ultraderecha que han perdido las referencias. Hay que combatir la homofobia. Hay que combatir el machismo. Se han ido tan a la derecha, que han comprado el alma de esa ultraderecha que elabora listas negras y persigue a defensores de derechos humanos", dice. "Por favor, no monten el pollo hoy", le dice a diputados de Ciudadanos que estaban levantando la voz durante su intervención. "Eso ya lo hacen durante las manifestaciones". https://twitter.com/el_pais/status/1153629865213480960 23/07/2019 13:34

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Tenía compañeros en Euskadi y Navarra que se jugaban la vida al salir a la calle, cuando usted lo único que se jugaba era un constipado por salir despelotado en un cartel electoral", le dice a Albert Rivera. "Así que le pido respeto". "Hemos pedido y ganado elecciones porque eso es la democracia", añade. "Las elecciones se ganan y se pierden, lo importante es no perder el alma. Porque si pierdes el alma, acabas perdiéndolo todo. Señor Rivera, ¿dónde está su alma?", sigue. https://twitter.com/el_pais/status/1153629239872114689 23/07/2019 13:31

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Siempre hemos tenido la mano tendida al diálogo y en ese camino estoy convencida de que nos vamos a encontrar", le dice a Gabriel Rufián. "Señora Oramas, me sorprende su posición en esta investidura porque siempre han mostrado su compromiso con la gobernabilidad", le dice a Ana Oramas, de Coalición Canaria. "De esta investidura se puede salir con un Gobierno o con un bloqueo que impida que este país se ponga en marcha. Señor Rivera, señor Casado, o Gobierno o bloqueo", añade. 23/07/2019 13:29

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Hemos demostrado que comprendemos el diálogo como una herramienta fundamental para alcanzar acuerdos, aunque no sea fácil". "Quiero dirigirme a Gabriel Rufián, de ERC. Le agradezco el tono y la disposición. A nadie se les escapan las diferencias que existen entre ambos partidos. Son políticas que nos separan respecto al modelo de Estado, pero quiero decirle que en esa vía del diálogo y del respeto estoy convencida de que hay un espacio para superar barreras". Y añade: "especialmente en los asuntos sociales en los que compartimos" ideales de izquierdas. 23/07/2019 13:28

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Hace unos meses firmábamos un acuerdo de Presupuestos. ¿Qué acuerdo hay más amplio que ese? Tenemos la base para encontrarnos y hemos demostrado que sabemos hacerlo. Hay opciones para que España tenga un Gobierno de izquierdas. Mantenemos la puerta abierta a formar un Gobierno de coalición". Y pide "respeto" por su partido a Unidas Podemos: "Ustedes no son la prueba del algodón de la izquierda de mi partido. No necesitamos un guardián de los valores de la izquierda. Lo que necesitamos son socios leales. Y aprovecho para saludar a Concha Andreu, que está aquí y hoy no es presidenta de La Rioja por el maximalismo de una diputada que decía: 'Nos quieren para llevar las maletas'. Y eso me recuerda mucho a 'mero decorado". 23/07/2019 13:25

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Sería un error histórico no conformar un Gobierno progresista, porque hay millones de ciudadanos que no pueden esperar, sus problemas necesitan ser solucionados cuanto antes. Y este es el espíritu del PSOE en este debate". 23/07/2019 13:21

Javier Casqueiro Dentro del PSOE hay muchos dirigentes que no ven bien y recelan del Gobierno de coalición con Unidas Podemos pero una de ellas no es la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que es una de las que más empuja para una alianza de las izquierdas: "La izquierda sabe, debe y puede entenderse". Lo contrario "sería un error histórico". 23/07/2019 13:21

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Saben que siempre he defendido que la izquierda sabe y debe entenderse. Porque sabemos entendernos hoy el salario mínimo es de 900 euros". Y enumera algunas de las medidas alcanzadas con el apoyo de Unidas Podemos en el último año. "Sería un error darle la espalda al resultado de las elecciones del 28 de abril. Porque también hay algo de negativa al resultado electoral en algunos grupos de esta Cámara". 23/07/2019 13:21

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Dar continuidad a este proyecto es lo que la ciudadanía ha respaldado mayoritariamente en las urnas. Con ese respaldo, tras los contactos con el jefe del Estado, iniciamos los contactos con las demás fuerzas polílticas. Con dos premisas muy claras. La primera, que Unidas Podemos es nuestro socio preferente. Y la segunda, que no existe una alternativa a la socialista. De aquí se puede salir con un Gobierno progresista o con un bloqueo". 23/07/2019 13:19

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "En las elecciones los españoles han respaldado un proyecto político que empezó con la primera moción de censura exitosa del periodo de la democracia. Escuchaba a muchos grupos parlamentarios decir: 'Lo hicimos gratis'. Lo que hicimos era una obligación democrática, acabar con la corrupción de un partido que estaba en Moncloa. Por eso nadie pidió nada". 23/07/2019 13:18

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "El PSOE tiene la responsabilidad de formar gobierno, pero también los demás partidos. Todos tenemos que velar por el interés general. No se sirve al interés general bloqueando al Gobierno. No hay una alernativa viable a Pedro Sánchez de presidente del Gobierno". 23/07/2019 13:16

Javier Casqueiro Fuentes del máximo nivel del PSOE y de Podemos se empeñan esta mañana en transmitir el anhelo de que aún hay puentes abiertos para el acuerdo pero el aspirante, Pedro Sánchez, le ha lanzado otro humillante aviso a Pablo Iglesias en su intervención final cuando le ha reprochado que insistir en pedir Ministerios no es la mejor manera de colaborar y tampoco querer ser "el guardia jurado del PSOE" en el Gabinete. 23/07/2019 13:16

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Quiero comenzar esta intervención expresando mi agradecimiento y el de mi grupo al resto de grupos parlamentarios que han querido negociar. A aquellos con quienes hemos podido alcanzar un acuerdo y también a aquellos que se han abierto a negociar, aunque haya habido desencuentros, como se ha visto". 23/07/2019 13:15

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Nos tenemos que encontrar en el reconocimiento de la dignidad del adversario y en la voluntad firme de entendernos. Sé que a veces hay ruido, la negociación es ardua. Muchas veces el diálogo no es sencillo porque nos exige ceder, mover nuestros límites. Tomar decisiones que cuestan, de esto se trata". 23/07/2019 13:15

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE): "Señorías, el Congreso de los Diputados no es este edificio. El Parlamento es el lugar en el que nosotros, los diputados y diputadas nos encontramos, negociamos y decidimos las políticas. Y de eso depende el futuro de los españoles, que hoy nos están mirando. Si algo hay claro en el panorama político español es que estamos obligados a entendernos". 23/07/2019 13:14

EL PAÍS Toma ahora la palabra Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista. Es la última portavoz que va a intervenir. 23/07/2019 13:12

EL PAÍS Pedro Sánchez, a Navarra Suma: "Perdóneme, a veces confundo la ultraderecha con Ciudadanos y con el PP, y fue con Ciudadanos y con el PP con quien se presentó". 23/07/2019 13:12

EL PAÍS Pedro Sánchez responde a Joan Baldoví, de Compromís: "Señor Baldoví, yo tengo otra forma de negociar. Yo no digo las cosas en público. Si uno quiere llegar a un acuerdo, no viene aquí a decir las cosas que quiera, y mucho menos a descalificar diciendo que hay políticas decorativas. Lo que le puedo garantizar es una cosa, o más bien dos. He asumido que va a haber Gobierno de coalición. Entenderá que me he movido. Y entenderá que ninguna de las políticas del Gobierno de España son decorativas. A partir de ahí, si dejamos a un lado las descalificaciones, igual podemos llegar a un acuerdo". "Señor Baldoví, lo más importante es el contenido, las políticas que se pongan en marcha. Eso debería ser lo más importante de una negociación, no al revés. Y no diciendo poco menos que 'quiero entrar en el Gobierno para ser el guardia jurado del PSOE". 23/07/2019 13:11

EL PAÍS Pedro Sánchez responde a Ana Oramas: "Señora Oramas, yo me quedo, más que con el tono y con las cosas que ha dicho, con la apelación que ha hecho al final sobre el papel que siempre ha jugado Coalición Canaria en el Parlamento de cooperación. Recojo el guante". 23/07/2019 13:08

EL PAÍS Pedro Sánchez habla ahora de Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "No hay que hacer ninguna consulta porque los vascos y vascas siempre lo manifiestan, también en las elecciones, se ve a una mayoría de ciudadanos que defiende el autogobierno en distintas intensidades". 23/07/2019 13:06

EL PAÍS Pedro Sánchez dice que se ha presentado a la investidura "aun sabiendo que probablemente falle en el intento de ser investido presidente del Gobierno". "La crisis de convivencia es lo suficientemente elocuente para saber que existe y que ustedes tienen algo que plantear a la sociedad catalana. Usted viene aquí exigiendo, ¿pero qué tiene que ofrecer?", dice a Borràs. 23/07/2019 13:05

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Lamento que piense que no he respetado al señor Torra", le dice a Laura Borràs. "Cuando le digo lo de la antipolítica es porque usted ha hecho referencia al catalanismo. Usted no es catalanista, es independentista". 23/07/2019 13:03

EL PAÍS El PSOE ha convocado una ejecutiva mañana a las 10.30 para analizar el estado de las negociaciones con Podemos. 23/07/2019 13:02

EL PAÍS Finaliza así la intervención del Grupo Mixto. Habla ahora Pedro Sánchez. 23/07/2019 13:01

EL PAÍS Habla ahora José María Mazón (Partido Regionalista Cántabro), que agradece la contundencia con que Sánchez ha respaldado el acuerdo alcanzado con su formación. 23/07/2019 13:01

EL PAÍS Sube ahora a la tribuna Joan Baldoví (Compromís): "Tenemos un problema que no reclama Compromís, sino la población valenciana. Para pagar las nóminas de las médicas, de los enfermeros, de los dependientes, los valencianos nos tenemos que endeudar. Y pedimos una cosa justa: un mecanismo que haga que no nos tengamos que endeudar. Y si quiere ser presidente, tendrá que negociar. Si quiere ir a elecciones, será otra cosa, pero si quiere ser presidente, ahora o en septiembre, tendrá que negociar. Por eso, tres preguntas: ¿Va a seguir negociando con Unidas Podoemos, Compormís y PNV? Sí o no. ¿Qué ministerios ha ofrecido a Unidas Podemos? Cuáles. ¿Va a apoyar con nosotros lo que ya apoya el PSOE valenciano y toda la sociedad valenciana? Insisto: manos tendidas, manos abiertas. El jueves, en septiembre, cuando sea. Pero insisto, negociemos". 23/07/2019 12:58

EL PAÍS Pedro Sayas, de Navarra Suma. "Hoy en Navarra tenemos un problema de nacionalismo que también tiene España". "Si en Navarra no hay un Gobierno constitucionalista, será porque el PSOE no lo ha querido, a pesar de que la inmensa mayoría de los diputados navarros ha votado por ello", finaliza su intervención. 23/07/2019 12:55

EL PAÍS Sube a la tribuna Pedro Sayas, de Navarra Suma. "Vox sí se presentó en Navarra en las elecciones generales, y obtuvo 17.000 votos", afirma. "Usted podrá dar lecciones de muchas cosas, pero de foralidad a un partido que nació para defenderla, no", añade. 23/07/2019 12:53

EL PAÍS Toma ahora la palabra Ana Oramas, de Coalición Canaria. "Había un político alemán que decía que en política la clave era la inteligencia menos la soberbia. Usted está suspendido en este debate de investidura", afirma. "Cumpla el REF y el estatuto y empezaremos a hablar. Tienda manos, señor Sánchez", sostiene. "¿Sabe lo que le digo? Usted no recibió al presidente de Canarias cuando lo tenía que recibir y se lo pidió. Los de los lazos amarillos son los de la confrontación. Cumpla usted el estatuto y el REF", añade. "Su soberbia, señor Sánchez, le está matando", finaliza. 23/07/2019 12:52

EL PAÍS Toma la palabra nuevamente Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "Tres apuntes, señor Sánchez. Ha citado el eurobarómetro, una herramienta demoscópica que se pone en duda, igual que el CIS. ¿Por qué no ponemos en marcha una consulta para ver qué quiere realmente la sociedad? El estatuto de autonomía está demostrado que es un modelo agotado para la sociedad vasca. Ustedes y el PP llevan 40 años de incumplimiento del estatuto de autonomía. Y finalmente, ha hablado de la crisis general, como si me hubiera olvidado yo de que hay una crisis general, se la he señalado yo. Hay una triple crisis: de institucionalidad, con cada vez mayor desafección a la monarquía, una crisis económica y una crisis territorial. Las tres están interrelacionadas porque las tres provienen del régimen del 78. Por eso queremos superarlo y dejarlo en el pasado como un mal recuerdo y abrir la pueta a un futuro que sea mejor para todas y para todos". 23/07/2019 12:49

Javier Casqueiro La derecha acusa a Sánchez, el aspirante socialista, de estar atado a los nacionalistas e independentistas catalanes y hoy la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, ha sido así de "colaboradora" al negar que haya "un problema de convivencia en Cataluña" como insiste el líder del PSOE. Y suelta para facilitar más la ayuda si cabe: "El problema de Cataluña lo tenemos identificado, se llama Estado español". 23/07/2019 12:48

EL PAÍS Laura Borràs (JxCat): "Usted es el aspirante a presidente del Gobierno. No fomente las fake news. En Cataluña no hay una crisis de convivencia. Quien pone las querellas es la Fiscalía General del Estado". "Quien tiene un problema de convivencia es el Estado español. Y el problema de Cataluña lo tenemos identificado. Se llama Estado español". Finaliza así su réplica. 23/07/2019 12:46

EL PAÍS Laura Borràs (JxCat): "En Cataluña aspiramos a que se respete la voluntad popular. Nos pide respeto al Estatut. Pero si no lo hemos votado", sostiene. "Sepa que nunca el catalanismo en toda su historia ha regalado sus votos a cambio de nada. Solo a usted", prosigue. 23/07/2019 12:45

EL PAÍS Laura Borràs pide "un poco más de respeto" a Pedro Sánchez por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Nos habla de la unilateralidad. ¿No se ha planteado que igual la unilateralidad puede ser la falta de bilateralidad?", dice. 23/07/2019 12:43

EL PAÍS Comienza la réplica del Grupo Mixto. Toma la palabra Laura Borràs, de Junts per Catalunya. 23/07/2019 12:42

EL PAÍS Pedro Sánchez continúa respondiendo a José María Mazón (Partido Regionalista Cántabro), a quien comienza felicitando su cumpleaños y prosigue agradeciéndole el tono. "Es verdad que no fui lo suficientemente explícito como sí lo fui en el compromiso que alcanzaron con el ministro de Fomento. Quiero decirle que el compromiso está garantizado y se va a cumplir lo firmado por ambas partes. Para nosotros también será importante el desarrollo de Cantabria. Agradezco el apoyo que nos van a dar. Es el único diputado que durante estos meses hemos podido arrancar su voto positivo para esta investidura. Ojalá otros diputados siguieran su ejemplo y pudiéramos tener Gobierno esta semana en España", finaliza. 23/07/2019 12:41

EL PAÍS Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el pacto de Gobierno e Irene Montero https://twitter.com/cayetanaAT/status/1153615105839566848 23/07/2019 12:40

EL PAÍS Pedro Sánchez: "El PSOE y este Gobierno defienden el régimen foral en Navarra. Usted solamente ha hablado de la amenaza de Bildu, de lo mal que lo han hecho los socialistas, pero tengo que decirle que vamos a intentar darle cumplimiento a ese mandato de cambio en la Comunidad Foral de Navarra". 23/07/2019 12:39

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Cuando fueron las elecciones el pasado 26 de mayo me llamaron la atención varias cosas. La primera, que un partido como UPN, que siempre se ha definido como foralista, pactara con un partido como Ciudadanos, que siempre ha defendido suprimir la foralidad de Navarra. En segundo lugar, a usted a lo mejor no, pero a mí me da que hay algo detrás, tengo la mosca detrás de la oreja por que la ultraderecha, el único lugar donde no se presentara el 28 de abril, sea en la comunidad navarra. Navarra Suma es un artefacto con el que usted ha intentado opacar una realidad mucho más compleja: han pactado con fuerzas que no creen en la foralidad navarra y ponen en cuestión algo que yo reafirmo, que el único partido que defiende la foralidad navarra es el Partido Socialista Navarro". 23/07/2019 12:38

EL PAÍS Pedro Sánchez responde ahora a Navarra Suma: "No parece que porque EH Bildu vaya a abstenerse yo haya llegado a un acuerdo con Bildu. Y da la sensación de que usted tiene memoria selectiva". 23/07/2019 12:37

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Defendemos los intereses de la Comunidad Valenciana, entre otras cuestiones, porque agradecemos al pueblo valenciano haber confiado en el Partido Socialista del País Valenciano". 23/07/2019 12:36

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Usted me dice que ayer dediqué cuatro segundos a la financiación autonómica. Puede ser, pero ahí están los hechos de estos últimos 12 meses, hemos garantizado la refinanciación de operaciones de crédito", le dice a Baldoví (Compromís). 23/07/2019 12:36

EL PAÍS Pedro Sánchez responde ahora a Joan Baldoví (Compromís). 23/07/2019 12:35

EL PAÍS Pedro Sánchez: "El problema, ¿cuál es? Que la realidad no se alinea con su discurso en esta tribuna. Y los canarios probablemente hayan entendido que su discurso buscaba más la confrontación con el Gobierno de España, y por eso han votado al PSOE. Vamos a tender la mano a las dos diputadas [de Coalición Canaria], pero le digo que de Canarias no solamente hablan ustedes, también habla el grupo socialista y este Gobierno". 23/07/2019 12:34

EL PAÍS Pedro Sánchez responde ahora a Ana Oramas (Coalición Canaria): "La señora Oramas se debe pensar que los canarios son masoquistas y por eso tenemos a un presidente del PSOE por primera vez en más de 20 años. Deben ser todos masoquistas, ¿o no será que el proyecto político de Coalición Canaria se había agotado ya desde hace unos cuantos años y se ha quedado aislado al haber expulsado a todos los potenciales socios los últimos años?", se pregunta. 23/07/2019 12:32

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Es el camino que va a favor de la historia y no contra la historia". "A partir de ahí, hay planteamientos que compartimos, en relación a los derechos sociales o la memoria histórica", añade Sánchez, en respuesta a Mertxe Aizpurua (EH Bildu). "El 83% de los vascos y vascas están satisfechos con la Constitución y el Estatuto de Gernika. Eso es lo que vamos a defender: ayer, hoy y siempre. El Estado de las autonomías como el mejor modelo para combinar todas las identidades". 23/07/2019 12:31

EL PAÍS Pedro Sánchez responde ahora a Mertxe Aizpurua (EH Bildu). "Creo que en España tenemos mimbres suficientes como para, desde el diálogo poder entendernos todos. Yo a su grupo no le veto, respeto la legitimidad que tiene, pero es evidente que tenemos serias discrepancias, de presente y de futuro, pero también de pasado. Y ahí me quedo. Pero lo que no puedo compartir con ustedes es que la justicia social o la desigualdad tienen su origen en una crisis territorial como la que usted ha descrito", dice. "Vivimos en un país descentralizado, como solo otro país ha hecho", prosigue. 23/07/2019 12:29

EL PAÍS Pedro Sánchez: "El problema es de fondo. Cuando salgan del laberinto en el que se han metido hace unos años, de victimización, probablemente podamos entendernos. Pero no me hable de diálogo, cuando tenemos al señor Torra hablando de unilateralidad y diciendo que lo van a volver a hacer. Si tengo una responsabilidad, será encauzar desde el diálogo dentro de la Constitución y la ley la crisis de convivencia que existe en Cataluña. Pero el 'lo volveremos a hacer' le adelanto que no va a volver a ocurrir". 23/07/2019 12:27

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Ustedes se han instalado en la antipolítica. Son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender los derechos y la prosperidad del pueblo catalán", dice a Laura Borràs. "Ustedes anteponen cuestiones que nada tienen que ver con la cotidianeidad de los catalanes, voten con lo que voten", prosigue. 23/07/2019 12:26

EL PAÍS Pedro Sánchez: "Los principales organismos internacionales consideran que España está entre las 20 democracias plenas del mundo. Eso es España, un Estado democrático de derecho". 23/07/2019 12:24

EL PAÍS Pedro Sánchez: "En el discurso de investidura hablé de muchas de las medidas que usted ha referido vinculadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y son medidas que se van a poder aprobar aquí, en el Congreso de los Diptuados. Pero usted no reconoce la legitimidad de esta Cámara. Yo le reconozco su legitimidad, usted no reconoce la legitimidad del Partido Socialista de Cataluña, la segunda fuerza de Cataluña". 23/07/2019 12:23

EL PAÍS Pedro Sánchez responde desde la tribuna. "Empezaré por la señora Borràs. Hay un punto de partida del que discrepamos profundamente. Usted no reconoce la legitimidad de esta Cámara ni del Estado español". 23/07/2019 12:22

EL PAÍS José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria): "El mundo avanza muy rápido, no se puede perder el tiempo para algunos temas. Cuatro años es mucho. Ocho, una barbaridad. Y está pasando el tiempo sin que se avance en grandes temas". "¿Les vamos a decir a los españoles que cambien otra vez, que cambien su voto, que no nos gusta cómo han votado? Nos van a decir 'arréglenselo ustedes". 23/07/2019 12:20

EL PAÍS Garzón, sobre la votación https://twitter.com/agarzon/status/1153609924800368641 23/07/2019 12:18

EL PAÍS José María Mazón (PRC): "Como no queremos quedarnos rezagados, vamos a exigir aquí el mismo trato que las comunidades autónomas vecinas. Por eso el 13 de junio firmamos con el señor Ábalos este acuerdo, donde se recogen razonablemente nuestras aspiraciones, que en esencia son tener lo mismo que los demás, las mismas estrcuturas que las comunidades vecinas y que se pague la deuda de Valdecilla". 23/07/2019 12:16

EL PAÍS José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria): "Nuestra razón de ser defender los intereses de Cantabria, que han sido menoscabados a lo largo de los últimos años muchas veces". 23/07/2019 12:15

EL PAÍS José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) toma la palabra. 23/07/2019 12:14

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "Dos preguntas. ¿Qué ministerios ofrece a Unidas Podemos? ¿Hay voluntad de firmar con nosotros lo que ya firmaron en el Pacto del Botànic?" "Nuestra mano sigue abierta", le dice, tras haberle pedido que se cuidara de unas posibles elecciones en noviembre: "Puede ser su tumba". 23/07/2019 12:13

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "En el documento que estamos hablando con el PSOE, y digo 'estamos negociando', hablamos de dependencia. El Estado debe aportar el 50% y aporta el 12%. Nuestra comunidad aporta el 88%, no me diga que no es una anomalía. Hablamos de los cítricos, de los valencianos por supuesto, pero también de los andaluces". "Hablamos de financiación, esa a la que usted dedicó cuatro segundos, la nuestra y la de todos, la que por ley tenía que estar negociada hace cinco años. Porque la inmensa mayoría de puntos que usted desgranó ayer son competencia de las comunidades. Y las comunidades tenemos que endeudarnos un año y otro, y no es justo. No hay derecho". 23/07/2019 12:12

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "Ahora que estamos negociando con la presión del tiempo usted nos quiere poner contra la pared: o yo o el caos. Y el caos es precisamente su caótica gestión al negociar". 23/07/2019 12:09

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "Pero para llegar a acuerdos hay que negociar, y debe haber voluntad, generosidad, flexibilidad, hay que sentarse alrededor de una mesa y, la verdad, nos hemos sentado poco. La primera vez que nos sentamos fue el 12 de junio. La siguiente, el 17 de junio. Son pocas". 23/07/2019 12:08

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "Se lo recordaron sus militantes la noche electoral. Solo hay un camino, y pasa por un acuerdo con Unidas Podemos, con el PNV, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Compromís, con la banda". 23/07/2019 12:08

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "En Compromís hemos demostrado nuestro talante a llegar a acuerdos. Y reiteramos de nuevo nuestro compromiso a facilitar la gobernación, a propiciar un nuevo Gobierno, a evitar nuevas elecciones. En definitiva, a respetar la voluntad de los ciudadanos, que votaron de forma muy clara". 23/07/2019 12:07

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromís): "Llamamiento a Ciudadanos y PP, que le han dicho reiteradamente que no. Y muy pocos guiños a quienes le pueden, a quienes le podemos hacer presidente". 23/07/2019 12:06