“La culpa es de los dos partidos”

Decepción, desengaño, rabia. La sensación que parece haber dejado en buena parte de la izquierda el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez es de amargura, pero si hay que guiarse por las opiniones recogidas por este diario de siete de los artistas, escritores e intelectuales que hace 10 días firmaron un manifiesto para reclamar un Gobierno progresista, la cosa va mucho más allá. “Siento dolor. Dolor físico. Y después de la rabia inicial, al ver cómo se iban desencadenando los acontecimientos, me queda una tristeza profunda y enraizada. Si esto forma parte de una estrategia para medirse de cara a septiembre, me parece que es de una falta de empatía y de pudor bestiales”, declara la cantante Zahara.

Ella es una de las 200 personas que firmaron aquel escrito, que advertía al PSOE y Unidas Podemos (UP): “Es el momento de pactar, entenderse, ponerse de acuerdo”. Ahora, el recorrido que dibujan es el que va de la alegría que les invadió nada más conocerse el resultado de las elecciones del 28 de abril (28-A), cuando se daba por sentado que los dos partidos de izquierda no podían hacer otra cosa que pactar, hasta la perplejidad y la rabia del 25 de julio (25-J), cuando constataron el fracaso.

“Estoy decepcionado y desilusionado. Y también muy enfadado, por no decir palabras mayores. Y es un malestar generalizado, por lo que me llega de mi entorno, tanto de votantes del PSOE como de Podemos. La ilusión del 28-A se ha diluido, los políticos se han encargado de cargársela”, lamenta Carlos Berzosa, economista y exrector de la Universidad Complutense. El actor y director teatral Alberto San Juan, vinculado a la fundación de Podemos en 2014, admite que ha sido un “bajonazo”.

La escritora Sara Mesa confiesa también su desaliento: “No puedo evitar pensar en todas las personas que estarán frotándose las manos por este fracaso estrepitoso: la derecha en general, la CEOE y todos aquellos que se sienten más cómodos dentro de la lógica del bipartidismo”.

PSOE y UP continúan enfrascados en su batalla por el relato, pero una buena parte de esta izquierda cultural opina que el naufragio ha sido responsabilidad de ambos y que, en todo caso, eso da igual. “Echarse ahora las culpas unos a otros no tiene sentido. Es una responsabilidad compartida”, asegura Berzosa. “La culpa es de los dos partidos. Estirar hasta el final la tensión”, añade Zahara.

“No puedo opinar si ha fallado uno más que otro, para eso tendría que saber lo que ha pasado realmente. Yo lo que veo es una política muy masculinizada, porque al final son dos hombres, aunque haya mujeres negociando, con posiciones muy enquistadas, grandilocuentes”, aporta la directora de cine Chus Gutiérrez. El también cineasta Víctor García León abunda en esa idea: “Vi en directo la sesión en el Congreso y me pareció, más que un debate parlamentario, una escenificación para echar la culpa al otro. Y un intentar ver quién la tiene más larga”.

San Juan cree que “el PSOE no ha ofrecido una participación real a UP. Su oferta sonaba estupenda, pero no conllevaba competencias reales. Con todo, ¿ha acertado UP con su decisión? No lo sé”. El artista visual Abel Azcona sí ve, sin embargo, un culpable claro: “Si ha habido alguien dentro de este reality que ha hecho concesiones ha sido Podemos, y si ha habido alguien que lo ha puesto complicado ha sido el PSOE”. Y no tiene esperanzas de que todavía pueda haber un acuerdo (hay plazo hasta el 23 de septiembre para pactar una nueva investidura) que evite las segundas elecciones. “Si lo primero que ha hecho Pedro Sánchez ha sido sentarse en Telecinco a llamar a la responsabilidad a PP y Ciudadanos para que se abstengan, creo que no hay solución posible”, opina el artista, que protagonizó hace unos meses una polémica al no querer declarar ante el juez por una performance en la que formó la palabra “pederastia” utilizando hostias consagradas.

Pese a todo, tanto García León como San Juan, Berzosa, Mesa y Zahara insisten en la necesidad de seguir empujando para que ocurra el milagro. “Visto lo visto en el Congreso, parece difícil. Pero creo que los votantes de izquierda seguimos apostando por ello”, dice el director de cine. La escritora añade: “Sigo suscribiendo punto por punto el manifiesto que firmamos. No obstante, la espectacularización, las filtraciones y el suspense en la negociación y en las actividades parlamentarias me llevan a pensar mal”.

San Juan coloca la pelota sobre el tejado de Podemos: “Deben hacer ahora, públicamente, una propuesta, flexible, que permita un Gobierno progresista. E insistir en ella, públicamente, durante los próximos meses”.

Porque la alternativa de unas elecciones se les antoja muy negra. “Es suicida, todos sabemos que se va a desmovilizar mucha gente en la izquierda y eso da el triunfo a la derecha”, apunta Berzosa. Azcona, no obstante, no vería con malos ojos esa posibilidad (“un pacto de la extrema derecha”) si sirve para unir de verdad a la izquierda para la siguiente legislatura. Pero Chus Gutiérrez insiste: “Tienen que llegar a un acuerdo. Y si no saben hacerlo, hay unos profesionales maravillosos que se llaman mediadores que, igual que ayudan a parejas, pueden hacerlo en este caso, que se trata de un vínculo menos emocional…”.